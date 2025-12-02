México

La Granja VIP: Lis Vega reveló al primer nominado de la novena semana del reality

El “Legado” de Lis tomó por sorpresa a la granja, cambiando el rumbo de la competencia

El “Legado” de Lis tomó por sorpresa a la granja, cambiando el rumbo de la competencia. (Captura de pantalla TikTok)

La dinámica dentro de La Granja VIP dio un giro inesperado tras la eliminación de Lis Vega, quien, al abandonar la competencia, reveló la nominación directa de Fabiola Campomanes como parte de su legado este lunes 1 de diciembre. Este hecho marca el inicio de una nueva ronda de estrategias y alianzas en el reality show, intensificando el ambiente en la casa a medida que se acerca la recta final del programa.

La decisión de Lis Vega generó reacciones inmediatas entre los participantes, ya que su salida no solo modificó el equilibrio interno, sino que también expuso la fragilidad de las alianzas existentes. La nominación de Fabiola Campomanes sorprendió a varios concursantes, quienes ahora recalculan movimientos y posibles pactos para superar una semana marcada por la incertidumbre.

“El nominado o nominada... eres tú... Fabiola. Me imagino que ya esperabas esa nominación”, comentó Adal Ramones.

Lis Vega sorprendió con la revelación de su legado. (Captura de pantalla TikTok)

“De que me tire mi hermana, mi amiga... a que me tiren los demás, que me tire mi amiga. Yo estoy lista. La fuerza que me dio el público, todo el cariño me hace sostenerme y estoy para las que sean”, declaró Fabiola mostrándose muy feliz de que Lis Vega la haya nominado.

Por su parte, Vega respondió lo siguiente: “Creo que cuando uno es leal con una persona y hace un pacto, uno siempre tiene que seguir esa lealtad. Y para mí es un honor dejarte mi legado a ti. Porque lo único que te quiero pedir a ti y a Sergio es, que... nunca permitan que nadie, ni nada quiten su esencia tan maravillosa. Pero enfóquense en lo que realmente regresaron y a lo que el público quiso que ustedes volvieran. Confío en ustedes”, expresó Lis.

Durante las últimas semanas, La Granja VIP ha experimentado una escalada de tensión originada en rupturas y estrategias cambiantes. La figura de la cantante se destacó tanto por su interacción en las pruebas como por su capacidad para formar alianzas con distintos grupos dentro de la casa. Su elección al nominar a Campomanes refuerza la percepción de que ningún lugar está asegurado, elevando el nivel de competencia conforme disminuye el número de participantes.

Fabiola Campomanes se convirtió en la primera nominada de la semana. (Captura de pantalla TikTok)

El programa, desarrollado en un entorno rural aislado, enfrenta ahora nuevas dinámicas ya que los concursantes deberán afrontar una semana compleja, donde la exposición y el riesgo de eliminación crecen conforme avanzan las etapas finales.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Kim Shantal
  3. Alberto del Río “El Patrón”
  4. César Doroteo “Teo”
  5. Eleazar Gómez
  6. La Bea
  7. Sergio Mayer Mori
  8. Fabiola Campomanes

Peones de la semana

  • César Doroteo
  • Alfredo Adame
  • Eleazar Gómez

