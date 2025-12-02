México

La fruta tropical que te ayuda a dormir y a relajar la mente si la tomas antes de dormir

Algunos alimentos pueden ser nuestros aliados al momento de conciliar el sueño

Algunos de sus compuestos favorecen la relajación del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios han puesto en evidencia que la guayaba puede desempeñar un rol positivo en la calidad del sueño.

Expertos en nutrición y bienestar recogidos por BBC Mundo señalan que las propiedades de esta fruta tropical, ampliamente consumida en América Latina, ofrecen nutrientes esenciales como vitamina C, magnesio y antioxidantes.

La creciente atención sobre alternativas naturales para mejorar el descanso motiva la incorporación de la guayaba en la alimentación diaria como opción complementaria para quienes buscan dormir mejor, tal como aquí te contamos.

Además de su elevado contenido de vitamina C pocos conocen sus beneficios para ayudar a conciliar el sueño. Foto: (iStock)

Cuáles son los beneficios de la guayaba para dormir mejor

Como mencionamos, la guayaba es una fruta rica en nutrientes que puede favorecer indirectamente una mejor calidad del sueño. Algunos beneficios asociados a su consumo en relación con el descanso son:

  • Aporte de vitamina C y antioxidantes: La guayaba contiene altos niveles de vitamina C y compuestos antioxidantes, los cuales ayudan a reducir el estrés oxidativo y pueden promover un estado general de bienestar, facilitando la relajación.
  • Presencia de magnesio: Este mineral, presente en la guayaba, contribuye al funcionamiento del sistema nervioso y se vincula con la relajación muscular y la reducción de la ansiedad, factores relevantes para el sueño.
  • Contenido de triptófano: Aunque en menor cantidad que otros alimentos, la guayaba aporta triptófano, un aminoácido que participa en la síntesis de serotonina y melatonina, hormonas relacionadas con la regulación del ciclo sueño-vigilia.
  • Fibra y bajo índice glucémico: Su aporte de fibra y su bajo impacto en el azúcar sanguíneo ayudan a mantener estables los niveles de energía, lo que puede evitar despertares nocturnos producidos por fluctuaciones de la glucosa.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir la guayaba para dormir mejor

Para favorecer el descanso, la guayaba puede incorporarse de diferentes formas en la rutina nocturna. Algunas alternativas recomendadas por especialistas en nutrición y reportadas por BBC Mundo y El País incluyen:

  • Como fruta fresca: Consumir una guayaba entera por la tarde o después de la cena aporta fibra, magnesio y vitamina C.
  • En jugo natural: Preparar jugo de guayaba sin azúcar añadido permite aprovechar sus nutrientes de manera fácil y ligera.
  • Infusión de hojas de guayaba: La preparación de una infusión con hojas de guayaba se ha popularizado en la medicina tradicional por su supuesto efecto relajante sobre el sistema nervioso. Se recomienda hervir las hojas y beber el líquido tibio antes de dormir.
  • En ensaladas o postres caseros: Añadir trozos de guayaba en ensaladas de fruta o como ingrediente en postres puede facilitar su incorporación al menú nocturno, siempre evitando azúcares o ingredientes estimulantes.
El té de hoja de guayaba es una de las mejores maneras de aprovechar los beneficios de esta fruta para ayudar a relajar el cuerpo y la mente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar la guayaba en la alimentación nocturna, dentro de una dieta balanceada, puede contribuir al bienestar general y promover mejores condiciones para el descanso nocturno.

Si bien este alimento no sustituye un tratamiento médico en casos de insomnio, pero sí puede complementarlo de forma natural.

