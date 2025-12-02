México

Hallan boa constrictora dentro del motor de una camioneta en Nayarit

En Tepic se suscitó un caso fuera de lo normal al ubicar un reptil constrictor en un carro particular en el que intervinieron elementos especializados

Una situación fuera de lo
Una situación fuera de lo común vivió una mujer en Tepic - (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit)

El hallazgo de una boa constrictora dentro de un vehículo particular movilizó de inmediato a elementos de Protección Ciudadana y Bomberos del estado de Nayarit, en Tepic. La dueña del auto solicitó apoyo tras escuchar sonidos extraños que provenían de su unidad, lo que rápidamente la alarmó y la hizo necesitar de una revisión.

Al llegar al sitio, el personal especializado llevó a cabo una inspección minuciosa y confirmó la presencia del reptil resguardado en la parte interna del carro. Gracias a la capacitación del equipo, la intervención se realizó de forma segura, evitando cualquier situación de riesgo para la conductora, personal y la serpiente.

El operativo concluyó con el aseguramiento del animal bajo los protocolos adecuados, reafirmando el compromiso institucional de actuar de manera inmediata y responsable ante este tipo de situaciones, en donde se tiene que hacer lo posible para no causar daños bajo ningún contexto.

Una intervención rápida ante una situación poco común

La boa fue retirada por
La boa fue retirada por personal especializado - (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit)

La actuación de los bomberos logró destacar por la forma en la que con coordinación y profesionalismo abordaron un caso poco común y peligroso. La revisión se llevó con cuidado para no herir a nadie.

La boa fue contenida utilizando técnicas de manejo especializado, lo que permitió su resguardo sin lastimarla, ni generar riesgos adicionales.

Este tipo de actos requiere de conocimiento y experiencia, factores que el equipo demostró durante la operación.

La presencia de fauna silvestre en zonas habitadas puede llegar a sorprender a la ciudadanía, por lo que la colaboración entre habitantes y autoridades se vuelve fundamental para atender emergencias de una forma correcta y ordenada.

Este hecho sorprendió a los
Este hecho sorprendió a los locales - (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con esto demostró que su labor va más allá de la atención de incidentes humanos, pues buscan preservar la integridad de los animales que llegan a estar involucrados en situaciones fuera de su entorno natural.

El resguardo de esta boa refleja la importancia de intervenir con responsabilidad cuando la fauna silvestre aparece en áreas urbanas. La correcta manipulación evita accidentes, reduce el estrés del animal y facilita que posteriormente sea entregado a las autoridades correspondientes.

Con acciones como esta, la institución reafirma su papel en la construcción de una convivencia segura entre la población y los animales no domesticados. Si se llega a estar en una situación como esta lo adecuado es llamar a las autoridades y no tratar de manipularlo uno mismo.

