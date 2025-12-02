México

Esta es la historia de ‘Bésame Mucho’, la canción con que Dua Lipa sorprendió en CDMX

La artista británica eligió un clásico mexicano escrito por Consuelo Velázquez para abrir su gira en la capital, generando ovaciones y viralizando el momento

La británica eligió un emblemático tema de la cultura mexicana (IG)

Dua Lipa eligió un clásico de la música mexicana para sorprender a los asistentes en el inicio de su Radical Optimism Tour en la Ciudad de México. La noche del lunes 1 de diciembre, la cantante británica interpretó “Bésame Mucho” en el Estadio GNP Seguros, rindiendo homenaje a la emblemática obra de Consuelo Velázquez y generando una ola de ovaciones y reacciones en redes sociales.

El momento en el concierto y la reacción del público

Durante el espectáculo, la interpretación de “Bésame Mucho” se convirtió en uno de los instantes más comentados de la velada. Decenas de miles de personas llenaron el recinto capitalino y acompañaron a la artista coreando la canción, que ha trascendido generaciones y fronteras desde su creación en 1940.

Videos captados desde las gradas y zonas preferenciales circularon rápidamente en redes sociales, mostrando la emoción, los aplausos y el asombro del público ante el homenaje.

Dua Lipa canta "Bésame Mucho" en México. (Video: Armando Montes)

Palabras de Dua Lipa sobre la canción y su significado

Antes de iniciar la interpretación, Dua Lipa compartió con los asistentes su admiración por la historia y el alcance de la canción. “Pero la canción ha llegado al corazón de tanta gente en el mundo. Y esta canción me encanta porque la historia dice que ella nunca había sido besada. Y creo que los compositores escribimos nuestros sueños para hacerlos realidad. Y por eso presento esta canción. Si la conocen, canten conmigo. Esto es Bésame Mucho”, expresó la cantante, invitando al público a unirse y provocando una respuesta entusiasta antes de ofrecer una versión con tintes rockeros.

Historia y relevancia de “Bésame Mucho”

“Bésame Mucho” es considerada una de las canciones mexicanas más populares a nivel internacional. Compuesta por Consuelo Velázquez, pianista y compositora originaria de Jalisco, la pieza vio la luz cuando la autora tenía apenas 16 años.

Inspirada por las despedidas y el amor en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la canción refleja el anhelo y la fugacidad de los sentimientos en un contexto de separación. La primera grabación conocida fue realizada por Emilio Tuero poco después de su lanzamiento, y desde entonces la obra ha sido traducida a más de veinte idiomas y versionada por cientos de artistas de diversos géneros.

Durante su concierto del 1 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, Dua Lipa interpretó “Bésame Mucho”. (@dualipa, Instagram)

Intérpretes destacados y versiones internacionales

A lo largo de las décadas, “Bésame Mucho” ha sido interpretada por figuras de talla mundial. Entre los nombres más reconocidos se encuentran The Beatles, Frank Sinatra, Elvis Presley, Nat King Cole, Edith Piaf, Sara Montiel, Plácido Domingo, Paloma San Basilio, Andrea Bocelli, Luis Miguel, Zoé, Soda Stereo, Los Panchos, Pedro Infante, Cantinflas y Javier Solís.

La canción ha superado barreras lingüísticas y culturales, consolidándose como un referente del bolero romántico y marcando un hito en la historia de este género musical.

Consuelo Velázquez: perfil y legado

Consuelo Velázquez nació el 21 de agosto de 1916 en Ciudad Guzmán, Jalisco, y desde temprana edad demostró un talento excepcional para la música. A los cuatro años ya tocaba el Himno Nacional Mexicano en el piano, sin saber leer partituras. Aunque inicialmente ocultó la autoría de sus composiciones, en 1940 comenzó a reconocer su trabajo, alcanzando el éxito internacional con “Bésame Mucho”.

"Bésame Mucho" de Consuelo Velázquez, himno atemporal que trasciende idiomas y generaciones

Además de su faceta como compositora, Velázquez destacó como pianista y obtuvo su licenciatura en el Palacio de Bellas Artes. Su carrera se vio impulsada por su participación en la radiodifusora XEQ y su relación profesional con Mariano Rivera Conde. Un rasgo distintivo de su trayectoria fue la modestia, ya que en sus inicios atribuía sus interpretaciones a “una amiga”.

