Dónde crear GRATIS tus esferas navideñas este diciembre en CDMX

Las fiestas decembrinas traen de vuelta tradiciones y momentos para compartir en familia. Este año, la Ciudad de México ofrece una actividad especial para quienes buscan sumar un toque personal a su decoración.

Un taller abierto en la capital permitirá que niñas, niños y adultos elaboren esferas navideñas originales con materiales accesibles y técnicas sencillas.

A continuación te decimos todo sobre esta experiencia y la información sobre dónde, cuándo, y cómo disfrutar de este evento.

¿Qué habrá en el taller de esferas?

El taller invita a crear esferas decorativas utilizando materiales como rollos de papel higiénico, fomi diamantado, tijeras y silicón.

La dinámica promueve la creatividad, pues cada participante puede imprimir su propio estilo en las piezas, lo cual convierte la experiencia en una oportunidad para fortalecer vínculos y fomentar las actividades manuales en familia.

Navidad - arbol - esfera

Las esferas se consideran un símbolo central de la temporada navideña. Al ubicarse en sitios visibles del árbol, reflejan luces y colores, convirtiéndose en un punto de reunión y convivencia para miembros del hogar.

El sentido de pertenencia se refuerza cuando cada elemento es resultado de la imaginación y el trabajo colectivo.

Expertos en patrimonio cultural destacan que los objetos hechos a mano no solo personalizan cada hogar, sino que recuperan saberes y prácticas tradicionales.

El taller, según datos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, prioriza el aprendizaje recreativo y la reutilización de materiales cotidianos para promover la sustentabilidad.

La familia se reúne con alegría para decorar el árbol de Navidad. Un momento lleno de fé, unión y la magia de las fiestas. Adornos brillantes crean un ambiente cálido y festivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Dónde y cuándo asistir al taller navideño en CDMX?

La actividad se llevará a cabo en el Museo de los Ferrocarrileros.

Dirección: Entrada por CuauhtémocAlberto Herrera s/n, Aragón La Villa(Aragón), Gustavo A. Madero, 07000 Ciudad de México.

La serie de talleres gratuitos estará disponible los siguientes días:

Martes : 2, 9, 16 y 23 de diciembre de 2025

Miércoles : 3, 10 y 17 de diciembre de 2025

Jueves: 4 y 18 de diciembre de 2025

El horario será de 11:00 a 14:00 horas. El acceso no tiene costo y no requiere inscripción previa, de acuerdo con la agenda oficial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Centros comerciales resplandecen con luces, árboles y adornos navideños que envuelven el ambiente en calidez festiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante cada jornada, el público contará con materiales proporcionados por los organizadores para que tanto adultos como infancias puedan integrarse y confeccionar sus esferas navideñas en un ambiente seguro y de convivencia.

Para quienes buscan renovar la colección de adornos del hogar o sumar una salida distinta a su agenda decembrina, el espacio representa una opción accesible.

Las personas interesadas solo deben acudir en los horarios propuestos, pues la entrada es libre y abierta a toda la comunidad.

Los talleres ofrecen acompañamiento para guiar cada etapa de la manualidad y garantizar un resultado final listo para colgar en el árbol navideño.

En cada sesión participan facilitadores con experiencia que resuelven dudas y comparten sugerencias sobre decoración y técnicas adaptadas a distintas edades.