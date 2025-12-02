México

Dónde crear GRATIS tus esferas navideñas este diciembre en CDMX

Averigua el lugar, horario y modalidad de acceso para disfrutar de una manualidad festiva

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fiestas decembrinas traen de vuelta tradiciones y momentos para compartir en familia. Este año, la Ciudad de México ofrece una actividad especial para quienes buscan sumar un toque personal a su decoración.

Un taller abierto en la capital permitirá que niñas, niños y adultos elaboren esferas navideñas originales con materiales accesibles y técnicas sencillas.

A continuación te decimos todo sobre esta experiencia y la información sobre dónde, cuándo, y cómo disfrutar de este evento.

¿Qué habrá en el taller de esferas?

El taller invita a crear esferas decorativas utilizando materiales como rollos de papel higiénico, fomi diamantado, tijeras y silicón.

La dinámica promueve la creatividad, pues cada participante puede imprimir su propio estilo en las piezas, lo cual convierte la experiencia en una oportunidad para fortalecer vínculos y fomentar las actividades manuales en familia.

Navidad - arbol - esfera
Navidad - arbol - esfera

Las esferas se consideran un símbolo central de la temporada navideña. Al ubicarse en sitios visibles del árbol, reflejan luces y colores, convirtiéndose en un punto de reunión y convivencia para miembros del hogar.

El sentido de pertenencia se refuerza cuando cada elemento es resultado de la imaginación y el trabajo colectivo.

Expertos en patrimonio cultural destacan que los objetos hechos a mano no solo personalizan cada hogar, sino que recuperan saberes y prácticas tradicionales.

El taller, según datos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, prioriza el aprendizaje recreativo y la reutilización de materiales cotidianos para promover la sustentabilidad.

La familia se reúne con
La familia se reúne con alegría para decorar el árbol de Navidad. Un momento lleno de fé, unión y la magia de las fiestas. Adornos brillantes crean un ambiente cálido y festivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Dónde y cuándo asistir al taller navideño en CDMX?

La actividad se llevará a cabo en el Museo de los Ferrocarrileros.

  • Dirección: Entrada por CuauhtémocAlberto Herrera s/n, Aragón La Villa(Aragón), Gustavo A. Madero, 07000 Ciudad de México.

La serie de talleres gratuitos estará disponible los siguientes días:

  • Martes: 2, 9, 16 y 23 de diciembre de 2025
  • Miércoles: 3, 10 y 17 de diciembre de 2025
  • Jueves: 4 y 18 de diciembre de 2025

El horario será de 11:00 a 14:00 horas. El acceso no tiene costo y no requiere inscripción previa, de acuerdo con la agenda oficial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Centros comerciales resplandecen con luces,
Centros comerciales resplandecen con luces, árboles y adornos navideños que envuelven el ambiente en calidez festiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante cada jornada, el público contará con materiales proporcionados por los organizadores para que tanto adultos como infancias puedan integrarse y confeccionar sus esferas navideñas en un ambiente seguro y de convivencia.

Para quienes buscan renovar la colección de adornos del hogar o sumar una salida distinta a su agenda decembrina, el espacio representa una opción accesible.

Las personas interesadas solo deben acudir en los horarios propuestos, pues la entrada es libre y abierta a toda la comunidad.

Los talleres ofrecen acompañamiento para guiar cada etapa de la manualidad y garantizar un resultado final listo para colgar en el árbol navideño.

En cada sesión participan facilitadores con experiencia que resuelven dudas y comparten sugerencias sobre decoración y técnicas adaptadas a distintas edades.

