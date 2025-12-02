México

Carne o batidos de proteína: qué es mejor y más efectivo para aumentar la masa muscular

Sin duda consumir la cantidad suficiente de este nutriente es vital para desarrollar músculo con el entrenamiento

Ambas tienen diferentes propiedades que
Ambas tienen diferentes propiedades que ayudan a la formación de masa muscular.

La masa muscular es el conjunto de tejidos musculares del organismo que se compone principalmente de proteínas y agua.

Incluye los músculos esqueléticos, que permiten el movimiento voluntario y contribuyen a la estabilidad corporal, la fuerza y el gasto energético.

El desarrollo de la masa muscular depende de factores como la genética y la actividad física pero sin duda, la alimentación también juega un papel vital ya que es imprescindible un adecuado consumo de proteína para poder hacer crecer el músculo

En este sentido es bien sabido que la carne es una de las mejores fuentes de proteína; sin embargo, entre quienes realizan ejercicio los batido de proteína también suelen tener gran popularidad.

Es por eso que aquí te contamos cuál es la mejor opción para lograr tus objetivos en el entrenamiento.

Realizar ejercicios de fuerza es
Realizar ejercicios de fuerza es muy importante en el caso de las mujeres.

Carne o proteína: la mejor opción para incrementar mi masa muscular

Tanto la carne como los batidos de proteína pueden contribuir al aumento de masa muscular, pero presentan diferencias en su composición, absorción y conveniencia.

Por un lado, la carne es una fuente natural de proteínas completas, aporta todos los aminoácidos esenciales y nutrientes como hierro, zinc y vitamina B12 y su consumo favorece la síntesis proteica y la reparación muscular tras el ejercicio.

La carne contiene tanto proteínas de alta calidad como grasas y micronutrientes, lo que le otorga un valor nutricional integral.

Además de la carne existen
Además de la carne existen otros alimentos que aportan buena cantidad de proteína.

Por su parte, los batidos de proteína suelen elaborarse a partir de suero de leche (whey protein), caseína, soja u otras fuentes.

Proporcionan proteínas de fácil y rápida absorción, lo cual resulta práctico después del entrenamiento o cuando se necesita un aporte inmediato.

Estos suplementos permiten ajustar con precisión la cantidad de proteína ingerida y ofrecen comodidad, especialmente para quienes tienen dificultad para alcanzar los requerimientos diarios solo a través de alimentos sólidos.

Los batidos de proteína puede
Los batidos de proteína puede usarse como complemento del consumo de proteína mediante la alimentación, para alcanzar los gramos diarios recomendados.

Cuál es el factor que más influye en el desarrollo y crecimiento de la masa muscular

Más allá del tipo de proteína que consumamos, diversas investigaciones citadas por la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva (ISSN) indican que el factor más importante para el aumento de masa muscular es lograr un adecuado aporte proteico diario total, independientemente de si la proteína proviene de fuentes animales, vegetales o suplementos.

La recomendación general para quienes buscan aumentar su masa muscular es consumir entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, distribuidos en varias comidas.

La elección entre carne y batidos debe basarse en las necesidades individuales, las preferencias, el presupuesto y las circunstancias personales.

Consultar a un profesional de
Consultar a un profesional de la nutrición ayuda a optimizar el régimen según objetivos y condiciones de salud.

Ambos pueden formar parte de una estrategia efectiva de ganancia muscular cuando se integran dentro de una dieta balanceada y un plan de entrenamiento adecuado.

