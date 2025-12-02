Ambulancia de IMSS es usada para transportar material de construcción en el Edomex

Ambulancia del IMSS la usan como transporte de materiales en el Edomex (especial)

Cámaras de videovigilancia ubicadas en la calle Dios Primavera, en la colonia Parques, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, captaron el pasado 1 de diciembre una escena que ha generado inconformidad entre vecinos y ha encendido cuestionamientos sobre el uso indebido de vehículos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con las imágenes, una ambulancia de la institución con número económico IMSS-AA391, arribó al punto alrededor del mediodía, en pleno horario laboral, para posteriormente descargar cajas de loseta y bultos de un material que podría corresponder a adhesivo para azulejo.

Los hechos, registrados en video por residentes de la zona, muestran al vehículo oficial estacionarse frente a un domicilio particular. Minutos después, al menos dos personas descendieron de la ambulancia y comenzaron a bajar el material de construcción, colocándolo en el patio de la casa.

La situación sorprendió a vecinos que, acostumbrados a ver este tipo de unidades en labores de urgencia médica, señalaron su molestia ante lo que consideran un uso personal de recursos públicos.

Cabe destacar que el conductor de la ambulancia se baja de la unidad y abre el portón con unas llaves, lo cual podría indicar que es el dueño del inmueble.

Se pide haya investigación

Ambulancia de IMSS es usada para transportar material de construcción en Cuautitlán Izcalli Crédito: (Tercia de Pericos/FB)

Otros residentes compartieron la grabación en grupos vecinales, donde rápidamente se viralizó acompañada de críticas hacia el presunto mal uso del vehículo institucional.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial si la unidad pertenece a alguna de las clínicas que hay en el municipio, como lo es en la colonia La Quebrada, que es donde está la unidad médica 57 del IMSS o la clínica 52 de la colonia Infonavit Norte, ni si los trabajadores que aparecen en el video están adscritos a la institución.

Sin embargo, la identidad del vehículo —incluyendo colores, logotipos y número económico visible— parece coincidir plenamente con las características de las ambulancias del Seguro Social, lo cual incrementó las exigencias ciudadanas para que se investigue el caso.

Especialistas en administración pública señalan que las unidades oficiales, especialmente las destinadas a servicios de emergencia, tienen un reglamento estricto para su operación.

Su uso para actividades ajenas a la atención médica constituye una falta administrativa que puede derivar en sanciones, investigación interna e incluso responsabilidades mayores si se determina dolo o desvío de recursos.

Cuestionan uso distinto de ambulancias

Ambulancia IMSS Edomex materiales 2

En redes sociales, diversos usuarios reaccionaron cuestionando si ahora está permitido utilizar ambulancias del IMSS como vehículos de carga particular.

La inquietud colectiva gira en torno a la preocupación de que este no sea un caso aislado y de que represente un patrón de permisividad o falta de supervisión dentro de la institución.

Hasta el cierre de esta nota, el IMSS no ha emitido un posicionamiento público sobre el incidente; sin embargo, residentes de Cuautitlán Izcalli esperan que se investigue para deslindar responsabilidades y evitar que una unidad destinada a salvar vidas sea utilizada para fines ajenos a su propósito.

La comunidad exige claridad y transparencia, mientras el video continúa circulando como prueba del presunto uso irregular de una ambulancia que, lejos de su función esencial, terminó cargando materiales de construcción en un día y horario de servicio.