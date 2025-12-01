SAT pone a disposición de los contribuyentes nueva herramienta para la declaración del 2026

El SAT habilita el simulador para la Declaración Anual 2025, permitiendo a las empresas revisar su información fiscal antes de los plazos oficiales. / Archivo Infobae

Desde el inicio de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dado acceso al simulador para la Declaración Anual 2025, dirigido a personas morales.

Esta herramienta, disponible antes de los plazos oficiales, el SAT permite a las empresas revisar la información fiscal acumulada durante el ejercicio que termina este año. Con ello, se busca que las sociedades se preparen con antelación para cumplir con sus obligaciones fiscales, evitando errores y facilitando el proceso de declaración.

Preparación anticipada y declaración anual

La herramienta del SAT facilita a las personas morales la detección y corrección de inconsistencias fiscales previas a la declaración formal.

Quienes integran el régimen general o el Régimen Simplificado de Confianza pueden utilizar el simulador para visualizar datos reportados a lo largo del año. Esto incluye información precargada sobre pagos, retenciones y otros conceptos relevantes que el SAT consolida en su plataforma.

El SAT resalta que la declaración anual, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, deberá presentarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026. Sin embargo, el calendario varía según el tipo de contribuyente:

Sociedades en periodo de liquidación : hasta el 19 de enero de 2026.

Personas morales sin fines de lucro : hasta el 16 de febrero de 2026.

El resto de personas morales bajo las normativas establecidas: hasta el 31 de marzo de 2026.

El comunicado oficial del SAT publicado este 1 de diciembre aclara que el simulador no solo agiliza la revisión previa de datos, sino que permite a los contribuyentes corregir posibles inconsistencias antes de realizar la presentación formal.

Elementos precargados en la nueva plataforma

Las fechas límite para la Declaración Anual 2025 varían según el tipo de contribuyente, desde el 19 de enero hasta el 31 de marzo de 2026.

Al consultar el simulador, las empresas encuentran diversos datos previamente integrados por el SAT, lo que simplifica la labor administrativa. Entre la información que aparecerá de forma automática, destacan:

Pagos provisionales realizados y pagados en el ejercicio 2025.

Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) entregada durante el año.

Retenciones efectivamente depositadas, tanto por concepto de impuesto sobre la renta por sueldos, salarios y otros relacionados.

Comprobante Fiscal Digital por Internet emitidos por devoluciones , descuentos y bonificaciones.

Pérdidas fiscales, pagos realizados al extranjero, dividendos y subsidios para el empleo, todos remanentes de ejercicios anteriores.

Para enviar la declaración, es indispensable contar con la e.firma vigente y tener acceso a un servicio de banca electrónica que habilite la transferencia del saldo a cargo, en caso de que así lo determine el cálculo fiscal.

Si se detecta la necesidad de ajustar ingresos u otros valores precargados, se deben presentar declaraciones complementarias. Según el SAT, la actualización de datos refleja los cambios en plazos de 24 a 48 horas, según el monto.

Gastos deducibles para las personas físicas

El uso de la e.firma vigente y la banca electrónica es indispensable para enviar la declaración anual y realizar pagos fiscales.

Aunque el enfoque de este simulador es para personas morales (empresas e instituciones), los gastos deducibles siguen siendo relevantes para quienes declaran como personas físicas.

El SAT especifica que para que un gasto sea deducible, debe estar respaldado por una factura expedida electrónicamente, contener los datos fiscales correctos del contribuyente y ser pagado por métodos electrónicos, como transferencias, tarjetas bancarias o cheques nominativos.

Entre los conceptos que pueden deducirse destacan:

Gastos médicos y hospitalarios.

Gastos funerarios .

Donativos .

Primas de seguros de gastos médicos mayores.

Colegiaturas y transporte escolar.

Intereses de créditos hipotecarios.

Ahorro y aportaciones voluntarias para el retiro.