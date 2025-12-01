México

¡Próxima estación: Lima! Clínica médica replica el emblemático logo del Metro de la CDMX en Perú

Pese a que el diseño está protegido en nuestro país, este establecimiento decidió usar una réplica casi exacta de la famosa ‘M’

Hasta el momento el Metro
Hasta el momento el Metro capitalino no ha emitido ninguna acción sobre este suceso. (Google Maps)

El reciente descubrimiento de que una clínica peruana habría adoptado el característico logo del Metro de la Ciudad de México generó sorpresa y humor entre los mexicanos que se percataron de esta peculiaridad.

Se trata de la Clínica Monteluz, ubicada en el distrito Puente de Piedra, Provincia de Lima, en Perú, la cual se hizo viral y no precisamente por sus servicios. Y es que la gente de México se percató de un pequeño detalle que podría ser motivo de demanda.

La imagen institucional tomó relevancia porque, aparentemente, se inspira en el emblema del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de la capital mexicana, incorporando incluso los colores característicos de la estación Pino Suárez, que conecta las líneas 1 y 2 de este transporte público.

El negocio hizo algunas pequeñas
El negocio hizo algunas pequeñas modificaciones, pero son notorias las similitudes. (Especial)

Mexicanos encuentran similitudes

La noticia se viralizó rápidamente, sobre todo entre usuarios mexicanos, quienes identificaron el singular parecido del logo en territorio peruano. Las redes sociales se llenaron de bromas y memes, avivando la tradicional rivalidad digital entre México y Perú. Entre los comentarios más repetidos destaca el irónico “Perú lo inventó todo”, que circula como respuesta humorística a la apropiación visual.

Más allá del tono lúdico, la situación también ha servido para recordar los lazos culturales que unen a ambos países, herederos de antiguas civilizaciones de Mesoamérica y los Andes, pese a que las redes últimamente se han dado peleas entre aztecas e incas.

Es posible encontrar la ubicación
Es posible encontrar la ubicación de la clínica en internet. (Google Maps)

¿Perú copia a México?

No se trata de un caso aislado. Existen antecedentes de apropiación de símbolos visuales mexicanos en el extranjero, como el episodio protagonizado por la empresa china Giordon, que utilizó el logo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), modificándolo a color rojo e integrándolo en lo que parece la bandera de Perú, caso que también desató una ola de memes y burlas por la falta de creatividad en la generación de logos. Ejemplos como estos muestran cómo los emblemas mexicanos trascienden fronteras y son reinterpretados en contextos inesperados.

La creatividad y adaptación de símbolos visuales también es común en México, donde numerosos comercios y negocios tradicionales recurren a nombres o elementos gráficos de marcas reconocidas, tanto nacionales como internacionales, para construir su propia identidad visual.

Los logotipos de instituciones mexicanas
Los logotipos de instituciones mexicanas se han vuelto populares en varias partes del mundo. (Redes Sociales)

El logo del Metro se ha convertido en un signo distintivo adoptado por diversos establecimientos, reflejando la capacidad de la imaginación popular para transformar y resignificar el diseño en expresiones de identidad local. Así, la clínica peruana, al incorporar este símbolo, se suma a una tendencia que cruza fronteras y refuerza la conexión cultural entre ambos países.

¿Podría demandar el Metro?

Si una persona utiliza una marca sin autorización, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene la facultad de proteger los derechos exclusivos de explotación relacionados con creaciones industriales y comerciales, según la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Si detectas que alguien usa o imita tu marca, el primer paso recomendado es consultar con un abogado especializado en propiedad intelectual. El abogado verificará que cuentes con los derechos necesarios para reclamar ante quien está utilizando tu marca sin permiso y te orientará sobre cómo proceder antes de presentar un caso ante el IMPI.

