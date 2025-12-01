México

PRI y PAN rechazan la reforma a las leyes de aguas propuestas por Claudia Sheinbaum

El dictamen, que suma 56 modificaciones, enfrenta resistencia de los principales bloques legislativos y de productores rurales, mientras el oficialismo defiende que incorporó la mayoría de las demandas

Los legisladores aún no se ponen de acuerdo sobre los cambios pedidos por la presidenta.

Los grupos parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados anunciaron su completo rechazo a las reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de que el dictamen ha recibido 56 modificaciones para atender las demandas de los productores agrícolas.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, expresó que los cambios realizados no resuelven los problemas de fondo. Señaló que preferiría que se eliminara la iniciativa y se convocara a un proceso nacional de discusión desde el principio, con la participación de todos los sectores. Moreira consideró que los ajustes propuestos son “insuficientes, ambiguos y peligrosos para el productor, en especial para los más pobres”.

Por su parte, el vicecoordinador del PAN, Federico Döring, calificó la reforma como una “simulación” y sostuvo que el problema de fondo, relacionado con los traslados de dominio, no ha sido resuelto, lo que impide el apoyo de su bancada al dictamen. Döring reconoció que la presión de los productores agrícolas llevó al gobierno a aceptar algunas de sus demandas, lo que resultó en cambios importantes, como la protección de las concesiones de ejidos, comuneros y particulares dedicados a la agricultura y la ganadería.

Panistas y priistas aseguran que aún no se ha escuchado a todos los implicados.

¿Qué cambios se proponen?

El dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales ha sido objeto de 56 modificaciones, que continúan afinándose en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.

Estas modificaciones buscan responder a las preocupaciones planteadas por los productores agrícolas y otros sectores afectados, con el objetivo de lograr un mayor consenso antes de la votación prevista para el miércoles.

Por su parte, desde la bancada de Morena, el coordinador Ricardo Monreal aseguró que la mayoría de las demandas de los productores han sido incorporadas en el dictamen. Monreal afirmó que se atendió hasta el 90% de las demandas del sector agrícola, subrayando el esfuerzo realizado para responder a sus inquietudes y garantizar que sus derechos sean respetados en la nueva legislación.

La parte morenista afirma que ya se ha hablado con los representantes del sector.

Entre los cambios más relevantes introducidos en la iniciativa, destaca la posibilidad de heredar los títulos de concesión de agua. Para ello, será necesario realizar un nuevo trámite ante la Autoridad del Agua, organismo de reciente creación, que deberá autorizar la transferencia en un plazo de 20 días. La persona que reciba la concesión conservará los derechos previamente otorgados.

Presentan nuevas sanciones y pagos

En cuanto a las sanciones económicas, el rango de multas se ha reducido, pasando de un máximo de 50.000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a 30.000 UMAs, mientras que el mínimo se mantiene en 260 UMAs. Respecto a las penas de cárcel, el rango también se ha ajustado, disminuyendo de un máximo de 12 años a 8 años, y el mínimo se reduce de un año a tres meses.

Hasta el momento no se ha determinado una medida que pueda beneficiar al gremio.

El proceso de revisión y aprobación de la reforma involucra a varias comisiones de la Cámara de Diputados, entre ellas la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, la de Ganadería, la de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y la de Presupuesto. Estas comisiones han trabajado en conjunto con la Secretaría de Gobernación y representantes de organizaciones de productores agrícolas para consensuar los cambios y emitir sus opiniones antes de la votación final.

La dirigencia de Morena sostiene que la reforma responde de manera sustancial a las demandas del sector agrícola, asegurando que la mayoría de sus inquietudes han sido consideradas en el dictamen final.

