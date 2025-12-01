México

México recibe al presidente de Singapur en el marco del 50 aniversario diplomático

El mandatario singapurense se reunirá este lunes con la presidenta Claudia Sheinbaum

El encuentro con Sheinbaum será el punto central de la agenda bilateral.

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, inició este domingo su primera visita de Estado a México, en el marco del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Su llegada, a las 19:30 horas en la Base Aérea Militar No. 19 de la Ciudad de México, fue recibida con los honores correspondientes por Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente.

El mandatario asiático viajó acompañado de su esposa, Jane Yumiko Ittogi, y de una comitiva oficial.

Comunicado de Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores: México recibió con honores al presidente de Singapur en la Base Aérea Militar 19. Crédito: @SRE_mx

Durante la ceremonia de recepción participaron también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el director general para Asia-Pacífico, Fernando González Saiffe; el embajador de México en Singapur, Agustín García López; y el embajador no residente de Singapur en México, Gerald Balendran Singham.

Un encuentro con el foco puesto en Asia-Pacífico

La agenda oficial contempla que este lunes 1 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reciba al presidente Shanmugaratnam en Palacio Nacional, donde encabezará la ceremonia de bienvenida.

Sheinbaum reforzará los lazos con Singapur en un encuentro orientado a innovación, economía y cooperación bilateral. (AP Foto/Marco Ugarte)

Posteriormente sostendrán un diálogo bilateral orientado a ampliar la cooperación política, económica y tecnológica, además de una reunión con empresarios de ambos países.

Este acercamiento ocurre en un contexto internacional marcado por nuevas tensiones arancelarias en Estados Unidos, situación que ha generado presiones en el comercio global.

Frente a este escenario, México busca consolidarse como un socio atractivo para economías de la región Asia-Pacífico, una zona estratégica por su dinamismo comercial y su liderazgo en innovación.

50 años de relación diplomática

El aniversario del vínculo bilateral brinda un marco simbólico a esta visita, que busca ampliar los canales de cooperación y diseñar nuevas rutas de trabajo entre ambos gobiernos.

Roberto Velasco encabezó la recepción oficial del presidente Tharman Shanmugaratnam a su llegada a México. Crédito: SRE_mx

Desde su establecimiento en 1974, México y Singapur han construido una relación marcada por el intercambio comercial, la promoción de inversiones y la colaboración en áreas como logística portuaria, innovación y capacitación técnica.

La llegada de Shanmugaratnam representa también la primera visita de un jefe de Estado asiático a México desde la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024, lo que refuerza la relevancia estratégica de este encuentro para el nuevo gobierno mexicano.

Expectativas de reunión con Claudia Sheinbaum

La administración de Sheinbaum busca que esta visita detone nuevas oportunidades bajo el Plan México, una estrategia orientada a fortalecer la economía frente a los efectos de la política comercial estadounidense.

Ambas naciones aprovecharán esta visita para consolidar proyectos y abrir nuevas oportunidades para sus pueblos. Crédito: @SRE_mx

La cooperación con Singapur —uno de los centros financieros más importantes del mundo y líder en tecnología, infraestructura y digitalización— es vista como una vía para diversificar alianzas y atraer proyectos de alto valor agregado.

Posibles temas a abordar en Palacio Nacional

  • Expansión de inversiones singapurenses en sectores estratégicos.
  • Intercambio de conocimientos en innovación tecnológica y transformación digital.
  • Impulso a proyectos de infraestructura y logística.
  • Creación de nuevos mecanismos de cooperación económica entre ambos gobiernos.
  • Fortalecimiento del comercio bilateral y promoción de cadenas de suministro compartidas.

La visita de Estado del presidente Tharman Shanmugaratnam se extenderá hasta el 3 de diciembre, y se perfila como uno de los encuentros diplomáticos más relevantes para la administración de Sheinbaum.

Temas Relacionados

SingapurClaudia SheinbaumJane Yumiko IttogiTharman ShanmugaratnamRoberto VelascoJuan Ramón de la FuenteVisita de EstadoSecretaría de Relaciones ExterioresPolítica Mexicana

