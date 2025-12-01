Los dos policías desaparecidos en Jalisco fueron encontrados con vida, anuncia Sheinbaum

Sheinbaum informó hallazgo de policías desaparecidos. Están con vida y buena salud. (Presidencia)

La mandataria Claudia Sheinbaum informó que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) secuestrados el pasado 25 de noviembre en Zapopan, Jalisco, fueron encontrados con vida y en buen estado de salud.

Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta detalló que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detallará a profundidad el operativo y los detalles de los compañeros que prontamente estarán con sus familias.

“Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco, fueron encontrados en buen estado de salud.

“El gobernador Pablo Lemus estuvo apoyando en todo”, detallaba el mensaje que le fue turnado a la mandataria.

Por su parte, Harfuch publicó en su red social X que los compañeros de la SSPC fueron localizados gracias a un operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

El titular de la SSPC anunció la localización de los agentes por medio de la red social X. (FOTO: Captura de pantalla)

“Nuestros compañeros de la SSPC que fueron privados de la libertad en Zapopan, Jalisco el pasado 25 de noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias.

“Agradecemos a la Defensa, Semar, Guardia Nacional y al gobernador Pablo Lemus su apoyo en la búsqueda para su localización”, detalló el titular de la dependencia en su red social.

¿Qué se sabía sobre los agentes de seguridad secuestrados?

Las últimas investigaciones de las autoridades mexicanas apuntaban que los agentes realizaban tareas de campo orientadas a la prevención del delito y desarticulación de células criminales, perdieron contacto con su base el martes 25 de noviembre, cuando se dirigían hacia Guadalajara a bordo de un vehículo oficial.

Vehículo donde se encontraban los agentes de la SSPC secuestrados. (FOTO: Captura de pantalla)

Tras los hechos, el director operativo de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, Gildardo Anaya García, informó a los medios locales que el reporte se originó en el Parque Hundido Virreyes, ubicado sobre la calle Parque del Encino, donde policías municipales localizaron como primeros respondientes un vehículo de color gris abandonado y con impactos de bala.

Cabe señalar que las investigaciones señalaron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el principal responsable de la desaparición de los elementos, sin embargo, la presidenta informó que no se darán más detalles y esperarán respuestas del Gabinete de Seguridad para dar con los responsables.

Atentados contra agentes de la SSPC

Esta no sería la primera vez que elementos de SSPC son amenazados o atentan contra su vida.

El pasado 18 de diciembre de 2024, Halexy Guadalupe “V”, agente de la SSPC que operaba en de Culiacán, murió por un ataque armado perpetrado en el sector Villas del Río.

Anteriormente, agentes de la SSPC habían sido atacados, un elemento falleció esa ocasión. . EFE/ Jean Marc Herve Abelard

Según informes, los hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas, cuando sujetos armados abrieron fuego contra elementos de la corporación. Por su parte, los reportes preliminares indicaron que el ataque habría sido ejecutado por individuos que dispararon armas largas desde varias motocicletas.

Tras los hechos, García Harfuch, fue quien confirmó primero el deceso del agente estatal, detallando que “la agresión derivó en la lamentable pérdida” del policía identificado como Halexy Guadalupe “V”.

Caen cuatro policías municipales por vínculos con el CJNG

Cuatro policías municipales del estado de Jalisco fueron detenidos por estar presuntamente vinculados en las actividades delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cuatro policías bajo arresto por presuntos vínculos con el CJNG. Foto: SSPC

La acción se llevó a cabo derivado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional para desarticular una célula dedicada a actividades delincuenciales relacionadas con delitos de secuestro, contra la salud y tráfico de armas.

Durante los trabajos de investigación, las autoridades federales identificaron a cuatro hombres pertenecientes a instituciones de seguridad pública en los municipios de Ciudad Guzmán, Chiquilistlan y Atemajac, en Jalisco.