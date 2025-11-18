Detienen a cuatro policías municipales de Jalisco vinculados con el CJNG

Los cuatro pertenecen a las instituciones de seguridad de tres municipios ubicados al sureste del estado. Foto: SSPC

Cuatro policías municipales del estado de Jalisco fueron detenidos por estar presuntamente vinculados en las actividades delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La acción se llevó a cabo derivado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional para desarticular una célula dedicada a actividades delincuenciales relacionadas con delitos de secuestro, contra la salud y tráfico de armas.

Durante los trabajos de investigación, las autoridades federales identificaron a cuatro hombres pertenecientes a instituciones de seguridad pública en los municipios de Ciudad Guzmán, Chiquilistlan y Atemajac, en Jalisco.

Luego de realizar diligencias ministeriales en el sureste del estado, los cuatro sujetos fueron detenidos.

Infobae México pudo conocer que los capturados corresponden a Hugo Aldair “N”, alias “El Tuki”; Abiham Bathuel “N”, alias “El Dire”; Rafaela “N”, alias “El Rafa” y Edgar “N”, alias “Pollo”.

Foto: SSPC

En las aprehensiones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

Información obtenida por esta casa editorial refiere que los cuatro policías están vinculados al CJNG en la región sureste de Jalisco, al realizar conductas relacionadas con la delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, secuestro y tráfico de armas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que defina su situación jurídica.

Caen dos presuntos operadores del CJNG con armamento en Quintana Roo

Los detenidos se encontraban traficando droga y armas al momento del aseguramiento. (FOTO: Especial)

Estas detenciones se suman a la captura de dos presuntos operadores del CJNG en el estado de Quintana Roo en un operativo conjunto entre la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado, en el que también fue asegurado un arsenal y equipo táctico.

Los detenidos fueron identificados como Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias “El Flaco”, quienes son señalados por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Según la dependencia, Marcos Josué “N” fungía como principal operador logístico del grupo criminal, encargado de la distribución de armamento y equipo táctico en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres.

Los presuntos operadores del CJNG contaban con armas largas, droga y distintivos del CJNG. (FOTO: Especial)

El operativo se llevó a cabo durante recorridos de prevención y vigilancia realizados por el Grupo de Investigación de la SSC y personal de la Marina, quienes detectaron dos vehículos, uno gris y otro blanco, estacionados en la vía pública.

Junto a la cajuela del primer automóvil, observaron a dos hombres intercambiando una bolsa transparente con lo que parecía ser marihuana, por lo que al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar.

Metros más adelante, las autoridades lograron darles alcance sobre la avenida Sin Nombre, a unos sesenta metros de la asesoría comercial Kukulcana, en el municipio de Benito Juárez.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron una gran cantidad de armas, granadas, narcóticos y equipo táctico, entre lo que destacó lo siguiente:

32 armas largas con cargador

12 armas cortas con cargadores

125 cargadores de arma larga

2 silenciadores

26 cajas con 50 cartuchos cada una y 17 cajas con 20 cartuchos

3 drones

Playeras, gorras y parches con insignias del CJNG

Los detenidos contaban con armas largas, explosivos y drogas. ( SSC Quintana Roo)

Además, en el lugar fueron decomisadas 52 bolsas con fragmentos cristalinos tipo cristal, 13 dosis de marihuana, 2 bolsas grandes con marihuana, 50 bolsitas triangulares con polvo blanco similar a la cocaína.

Todo lo asegurado, junto con los detenidos, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.