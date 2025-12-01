La Granja VIP: Quién fue el séptimo eliminado del reality

La eliminación de uno de los famosos más queridos en el reality modifica el escenario y anticipa nuevos desafíos. (Captura de pantalla TikTok)

Durante la noche del 30 de noviembre, Lis Vega fue anunciada como la séptima eliminada de La Granja VIP, marcando el cierre de una semana donde las alianzas y estrategias redefinieron la dinámica del reality. La actriz y cantante salió de competencia tras recibir la menor cantidad de votos del público.

El programa experimentó un giro cuando Kike Mayagoitia, concursante eliminado la semana previa, ideó una maniobra que trastocó el equilibrio dentro del grupo y dividió a los participantes. La táctica del “Team Cacaraqueo” impulsó la nominación directa de varios integrantes, dejando en riesgo a Alfredo Adame, Fabiola Campomanes, Lis Vega y Sergio Mayer Mori. El público decidió salvar a Adame, Campomanes y Mori, y la salida de Vega generó diversas reacciones entre espectadores y participantes.

Durante el episodio, los nominados enfrentaron el desafío de la “Tentación”, donde seleccionaron entre publicaciones virales o escenas internas del reality que impactaron su imagen afuera. Alfredo Adame fue el primero en ser salvado tras visualizar un post que lo elogiaba junto a Eleazar Gómez por mantenerse firmes ante ciertos señalamientos dentro de la competencia.

En la recta final solo quedaron Lis Vega y Sergio Mayer Mori. (Captura de pantalla TikTok)

Fabiola Campomanes fue la siguiente en quedar protegida luego de observar una conversación donde se cuestionaba la autenticidad de su actitud diaria. Sergio Mayer Mori recibió una publicación donde se le vinculaba con decisiones administrativas polémicas dentro de la granja.

Sin embargo, antes de abandonar la granja, Lis Vega conoció un mensaje viral que reflejaba opiniones divididas del público, situación que coincidió con el resultado de la votación. Su despedida deja a la competencia sin una de las figuras más activas en alianzas y conflictos recientes.

“Cuídense mucho, confío en ustedes. Necesito que lleguen a la final, por favor”, le comentó Lis a Sergio antes de retirarse.

Con la salida de Vega, La Granja VIP continúa con ajustes en sus relaciones internas y en las estrategias de los granjeros que siguen en búsqueda del premio mayor. Las próximas jornadas prometen más disputas e incertidumbre entre los concursantes en este formato de encierro y competencia.

La actriz se despidió de Sergio Mori antes de abandonar la granja. (Captura de pantalla TikTok)

“Gracias al público, al Team Vega, a mi familia, a Dios, al universo y a todas las personas que me han apoyado. Estoy muy orgullosa de hasta el día de hoy ser la mujer que soy y me llevo muchas enseñanzas... muchas cosas buenas. Definitivamente, Dios sabe por qué hace las cosas y tiene mejores planes que los míos”, declaró Vega al llegar al foro con los jueces y Adal Ramones.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes