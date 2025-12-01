Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo 2025: “Todo lo que se ha dicho sobre mí es completamente falso”

Fátima Bosch rompió el silencio a su llegada a EEUU. (Instagram: Fátima Bosch)

Fátima Bosch, la mexicana recién coronada Miss Universo 2025, inició este domingo en Nueva York un nuevo capítulo como representante global del certamen más visto del mundo. Bosch llegó al aeropuerto de Newark luego de una semana marcada por la polémica, pero en medio de un ambiente de bienvenida festivo organizado por la comunidad mexicana y diversos grupos culturales.

Nada más arribar, Fátima Bosch fue recibida con danzas tradicionales, música folclórica y mensajes de apoyo por parte de mujeres, líderes comunitarios y medios de comunicación en el aeropuerto Liberty de Newark.

Ella accedió a convivir, hacerse fotografías y conversar brevemente con representantes de la diáspora mexicana en Estados Unidos, quienes celebraron su triunfo y la recibieron con expresiones de orgullo nacional.

Fátima Bosch fue recibida con mariachi en Nueva York. (Instagram: Fátima Bosch)

Bosch, originaria de Tabasco, declaró su emoción por representar a México y abordó el valor de llevar ese papel en escenarios internacionales: “Portar el nombre de mi país es una de las mayores responsabilidades que he asumido en mi vida”, expresó. Recalcó su deseo de vivir esta etapa “al máximo”, centrada sobre todo en el desarrollo de actividades filantrópicas y la gestión de agenda social con niños de comunidades vulnerables.

Fátima Bosch rompe el silencio en medio de la polémica

Desde que fue anunciada como ganadora de Miss Universo, Fátima Bosch ha estado rodeada de la presión mediática. Desde que inició el certamen, la polémica fue detonada por un altercado en Tailandia con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Tailandia, quien la increpó ante las cámaras y luego le ofreció disculpas públicas.

Tras su triunfo en el concurso, explotaron acusaciones de supuesto fraude, señaladas inicialmente por el exjurado Omar Harfouch. Las versiones sugerían que la corona pudo haber sido “comprada” debido a los vínculos empresariales y los contratos del copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, con Pemex —mientras el padre de la ganadora, Bernardo Bosch Hernández, era asesor en Pemex Exploración y Producción (PEP)—.

(Jesús Avilés/Infobae México)

Tanto el empresario como la familia Bosch han negado cualquier acuerdo o influencia en el certamen, aunque esta misma semana explotó otra bomba: el dueño de Miss Universo está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol.

La propia Fátima Bosch abordó con serenidad estas preguntas y rumores al ser cuestionada por los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto:

"Cuando hay una verdad clara no es necesario estar defendiéndose constantemente. Sin embargo, al tener una voz, también es importante usarla. Aprovecho este espacio para decir que muchas personas saben que todo lo que se ha dicho sobre mí es completamente falso. Mi triunfo generó polémica, pero cuando alguien rompe moldes y estereotipos, como lo está haciendo hoy Miss Universo, eso suele incomodar", dijo ante medios en Nueva York.

Añadió que su papel como Miss Universo implica no sólo presencia escénica, sino la responsabilidad de dar voz a causas sociales y de “ser ejemplo para las niñas que me ven desde sus casas sepan que vale más lo que llevas en la mente y en el corazón que lo que sucede en una pasarela”.

La coronación de la mexicana Fátima Bosch ha sido la más polémica en la historia del certamen de belleza. (@fatimaboschfdz, Instagram)

Fátima Bosch Nació en Tabasco y se formó académicamente como diseñadora tanto en Italia como en Estados Unidos. Reveló que desde temprana edad fue diagnosticada con dislexia y TDAH, condiciones que lejos de detenerla —según destacó en sus propias palabras— se convirtieron en un motor para alcanzar cada meta y proyecto personal.

Como parte de los beneficios, Bosch recibió un premio económico de 250 mil dólares, un salario anual de 50 mil dólares, la residencia en un apartamento de lujo en Manhattan y la icónica corona valuada en cinco millones de dólares. Su mandato, que se extenderá hasta la elección de Miss Universo 2026, aunque a raíz de los escándalos de esta última versión aún está en duda si continuará el certamen.