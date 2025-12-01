Ella es Cassandra García, representante de Morelos y la nueva Miss México que representará al país en Miss Mundo 2026

Cassandra García Olea, representante de Morelos, es coronada como Miss México 2025 y se prepara para Miss Mundo en Botswana (IG)

El triunfo de Cassandra García Olea como nueva Miss México 2025 marca el inicio de una etapa en la que la representante de Morelos se prepara para llevar el nombre del país a la edición 73 de Miss Mundo, que tendrá lugar en Botswana en el primer semestre de 2026.

La coronación, celebrada el 30 de noviembre en el Auditorio Santiago de Monterrey, Nuevo León, reunió a cientos de asistentes y fue seguida por miles de espectadores a través de diversas transmisiones, consolidando el certamen como uno de los eventos de belleza más relevantes del país.

El proceso de selección de la ganadora estuvo a cargo de un jurado integrado por especialistas en concursos de belleza, estética, comunicación y liderazgo. Entre los evaluadores destacaron figuras como Alejandra Delgadillo, Miss San Luis Potosí 2016 y conductora de televisión; el Dr. Jou Maldonado de Glossdent; el Dr. Juan Manuel Chaparro, CEO de Bloom Beauty and Clinic; y Eduarda Braum, Miss Supranational 2024.

La final de Miss México 2025 se celebró en Monterrey ante cientos de asistentes y miles de espectadores en transmisiones digitales (IG)

También formaron parte del panel Fausto Santiago, experto en certámenes; Judith Grace, Señorita México 1981; Karolina Vidales, Miss México 2022; Nabani Matus, cirujano estético; Rossy Yolanda Ramírez, productora de Multimedios TV; Werner Wessels, director de Miss Supranational; Sonia Garza, presidenta nacional de AMMJE; y Susana Domínguez, empresaria y asesora de imagen.

La diversidad de perfiles permitió que la evaluación considerara tanto los atributos físicos como la formación académica, la seguridad escénica y la capacidad de impacto social de las participantes.

El certamen nacional reunió a jóvenes de todos los estados de la República Mexicana, quienes compitieron en pruebas que pusieron a prueba su talento, habilidades de oratoria, desempeño social, porte y rasgos físicos.

El jurado valoró el desenvolvimiento de cada concursante en etapas como comunicación, proyectos sociales, pasarela y entrevistas, determinando así quién debía portar la banda nacional.

La ganadora de Miss México obtiene contratos, capacitación profesional y la oportunidad de representar al país en Miss Mundo 2026 (IG)

De acuerdo con la organización, el Top 15 finalista incluyó representantes de Estado de México, Coahuila, Tabasco, Morelos, Puebla, Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Durango, Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León II, Baja California y San Luis Potosí.

El cuarto lugar fue para la modelo del Estado de México, el tercero para la representante de Ciudad de México y el segundo puesto correspondió a Michoacán.

La organización oficial celebró la elección de la nueva reina con un mensaje en redes sociales: “México… ya tienes a tu reina. @cassandra_gaol. Hoy presentamos a la mujer que llevará tu nombre, tu historia y tu corazón al escenario más grande del planeta: Miss World. Ella es la nueva Miss México, la reina que se convierte en voz, en propósito y en esperanza para millones. Su paso no solo estará lleno de belleza, sino de significado, de entrega y de sueños que nacen desde lo más profundo de este país. México, celebra… Tu reina ya está aquí.”

El premio para la ganadora de Miss México consiste en el derecho de representar al país en Miss Mundo 2026, así como en la obtención de contratos, un programa de capacitación profesional para desempeñarse como representante en certámenes internacionales y diversos obsequios de patrocinadores, según lo informado por la organización.

Además, se espera que inicie un proceso de preparación que abarque entrenamiento físico, oratoria, trabajo social, pasarelas y el desarrollo de un proyecto de impacto que pueda competir a nivel global.

Cassandra García, politóloga y reina de belleza

Cassandra García Olea, de 23 años, es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y actualmente cursa un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales.

Se describe como una mujer disciplinada y comprometida, especialmente ante nuevos desafíos, y afirma que siempre busca prepararse al máximo. El modelaje y los temas vinculados a la belleza han sido parte fundamental de su vida, intereses que la motivaron a participar en el certamen en el que finalmente se alzó como la representante de México.

Cassandra García Olea es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y cursa un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales (IG)

Botswana, una sede de estreno para Miss Mundo

La próxima edición de Miss Mundo, que se celebrará por primera vez en Botswana, representa un momento histórico tanto para el certamen como para el país africano. La sede fue confirmada durante un evento en Gaborone, donde también se presentaron las 30 principales concursantes de Miss Botswana.

Aunque la fecha exacta aún no ha sido revelada, la organización ha confirmado que la competencia se realizará en el primer semestre de 2026. El formato internacional mantendrá su estructura habitual: primero se seleccionarán cuarenta cuartofinalistas, luego se definirán las semifinalistas y finalistas, hasta llegar a la coronación de Miss Mundo 2026.

La visibilidad será especialmente significativa, ya que Botswana será una sede completamente nueva para el certamen internacional.