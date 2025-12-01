¿Cuánto tiempo puedes pasar sentado en el baño viendo el celular sin correr riesgo? (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La escena es repetida en hogares y oficinas: una persona entra al baño, celular en mano, y permanece mucho más tiempo del necesario.

Un estudio reciente del Beth Israel Deaconess Medical Center advierte que pasar más de cinco minutos sentado en el inodoro mirando el teléfono aumenta hasta un 46 % el riesgo de hemorroides.

Mantenerse conectado durante la estancia en el baño se ha vuelto un hábito común, pero especialistas alertan sobre las consecuencias que esta costumbre implica para la salud.

Riesgo elevado de hemorroides por pasar mucho tiempo sentado en el baño

Dicho informe vincula la postura prolongada en el inodoro con un aumento de la presión en los tejidos rectales. Los gastroenterólogos consultados por la publicación remarcan que la postura encorvada al mirar la pantalla entorpece la evacuación y dificulta el proceso digestivo natural.

Riesgo elevado de hemorroides por pasar mucho tiempo sentado en el baño

El estudio sostiene que permanecer sentado demasiado tiempo favorece la aparición de hemorroides, una de las afecciones proctológicas más frecuentes en adultos jóvenes y de mediana edad. Esta situación puede derivar en molestias como sangrado, dolor y picazón.

Los dispositivos móviles actúan como una doble amenaza. Más allá del riesgo físico, el uso prolongado del celular dentro del baño convierte el aparato en un vector de bacterias, según advirtió la revista Healthline.

Diversos análisis microbiológicos demostraron que los dispositivos transportan microorganismos intestinales y cutáneos que pueden contaminar el entorno y facilitar infecciones.

No más de cinco minutos sentado en el inodoro: la recomendación médica

Expertos sugieren que el límite seguro para estar sentado en el baño debe ser de cinco minutos o menos. Superar ese lapso incrementa la presión en el piso pélvico y afecta el retorno venoso, lo que intensifica el riesgo de hemorroides.

No más de cinco minutos sentado en el inodoro: la recomendación médica

Las recomendaciones de los especialistas son claras:

No utilizar el baño como espacio de ocio.

Limitar el tiempo en el inodoro a cinco minutos como máximo.

Adoptar una postura recta, con los pies apoyados en el suelo.

Evitar empujar o forzar la evacuación.

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) refuerza esta guía y agrega que “la posición ideal es aquella que permite mantener el tronco recto, las piernas algo separadas y los pies bien apoyados”. Además, recomienda prescindir del uso de dispositivos electrónicos para no distraer la atención del proceso fisiológico.

Bacterias en el celular por pasar ‘tiempo de más’ en el baño

El informe del Beth Israel Deaconess Medical Center señala otro aspecto preocupante: la transferencia de bacterias intestinales y del ambiente del baño a la superficie del celular. Estos dispositivos pueden portar agentes infecciosos como Escherichia coli o Staphylococcus aureus, aumentando la posibilidad de infecciones cutáneas, digestivas y respiratorias.

Los celulares en el baño pueden funcionar como verdaderos reservorios de microorganismos; lo recomendable es desinfectarlos a menudo y evitar su manipulación en ambientes húmedos y contaminados. El uso indiscriminado de teléfonos móviles en el sanitario expone tanto la salud individual como la de quienes comparten el dispositivo.

Bacterias en el celular por pasar ‘tiempo de más’ en el baño (Crédito: Freepik)

Consecuencias a largo plazo de estar en el baño por ocio y no por necesidad

La persistencia en hábitos nocivos dentro del baño puede derivar en cronificación de las hemorroides y otras patologías, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las complicaciones potenciales se encuentran fisuras anales, infecciones y, en algunos casos, necesidad de intervención quirúrgica.

Según la SEPD, el 50 % de los adultos experimentará al menos un episodio de hemorroides a lo largo de su vida. La institución recuerda que modificar conductas cotidianas, como el uso excesivo del celular en el baño, contribuye en forma decisiva a reducir los factores de riesgo y favorecer un tránsito intestinal saludable.

Los especialistas enfatizan que la solución no radica solo en limitar el tiempo en el baño, sino en promover una mayor conciencia sobre la higiene móvil y la adopción de rutinas que respeten los tiempos fisiológicos. Revertir la costumbre del uso del celular en el baño protege la salud digestiva y disminuye el contacto con gérmenes.