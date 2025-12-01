Con románticos momentos desde Jalisco, Galilea Montijo hace frente a los rumores de su ruptura con Isaac Moreno

Galilea Montijo e Isaac Moreno optan por responder a las especulaciones con mensajes afectuosos y momentos compartidos (IG/ipmoreno)

Las recientes publicaciones en redes sociales de Galilea Montijo han disipado cualquier duda sobre el estado de su relación sentimental con Isaac Moreno, luego de que circularan rumores sobre una posible ruptura.

La conductora de televisión compartió imágenes en su cuenta oficial de Instagram que muestran a la pareja disfrutando de unas vacaciones en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, lo que confirma que ambos atraviesan un momento de plenitud y cercanía.

En las fotografías difundidas por Galilea Montijo, se aprecian diversas amenidades y paisajes de la playa, así como instantes de alegría compartidos con su pareja. La conductora expresó su gratitud hacia Isaac Moreno por los días vividos juntos en la costa jalisciense, su lugar de origen.

Galilea Montijo e Isaac Moreno confirman la solidez de su relación sentimental con fotos en Puerto Vallarta (IG)

En una de sus publicaciones, Montijo escribió: “Qué lugar tan bello @casitasmaraika Qué gente tan bella y amable ese lugar para desconectar con tanta magia, Gracias niña bella por tus palabras y mi Tejuino Gracias Ale por mi ceviche que tanto amo de @8tostadasmarinavallarta amo mi tierra Gracias mi moqui @ipmoreno por estos días llenos de bailes, cantos, risas y felicidad”.

La pareja, que ha sido objeto de atención en el mundo del espectáculo por la solidez de su romance, suele compartir en redes sociales momentos de sus viajes y mensajes afectuosos.

Las muestras de cariño entre la famosa pareja ponen fin a los rumores sobre su ruptura

A pesar de que en días recientes se intensificaron las especulaciones sobre una separación, ambos han optado por responder a través de imágenes y mensajes que reflejan su unión y felicidad, en lugar de emitir declaraciones directas.

La pareja disfruta de unas vacaciones en la costa de Jalisco, mostrando felicidad y cercanía en redes sociales (IG)

Isaac Moreno, modelo de origen español, también manifestó públicamente su afecto hacia la conductora. En respuesta a la publicación de Montijo, escribió: “Qué Mujer!! Te Amo, moquito”, una frase que refuerza la estabilidad de la relación y desestima cualquier rumor sobre una ruptura.

En otro comentario, Moreno añadió: “Qué paraíso!! Qué días tan increíbles, qué bien lo pasamos… qué Mujer!! Te Amo moquito”.

Las imágenes compartidas por Galilea Montijo en Instagram desmienten los rumores de ruptura con Isaac Moreno (IG)

Las muestras de cariño entre Galilea Montijo e Isaac Moreno han sido celebradas tanto por colegas del medio artístico como por seguidores, quienes han dejado mensajes de apoyo y admiración en sus redes sociales.

La pareja continúa compartiendo momentos juntos, evidenciando que su vínculo permanece fuerte y que disfrutan plenamente de su tiempo lejos de los compromisos profesionales.