México

Con románticos momentos desde Jalisco, Galilea Montijo hace frente a los rumores de su ruptura con Isaac Moreno

Lejos de los chismes, la presentadora eligió mostrar su mejor versión junto a su pareja, disfrutando de la playa y agradeciendo cada instante juntos en su tierra natal

Guardar
Galilea Montijo e Isaac Moreno
Galilea Montijo e Isaac Moreno optan por responder a las especulaciones con mensajes afectuosos y momentos compartidos (IG/ipmoreno)

Las recientes publicaciones en redes sociales de Galilea Montijo han disipado cualquier duda sobre el estado de su relación sentimental con Isaac Moreno, luego de que circularan rumores sobre una posible ruptura.

La conductora de televisión compartió imágenes en su cuenta oficial de Instagram que muestran a la pareja disfrutando de unas vacaciones en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, lo que confirma que ambos atraviesan un momento de plenitud y cercanía.

En las fotografías difundidas por Galilea Montijo, se aprecian diversas amenidades y paisajes de la playa, así como instantes de alegría compartidos con su pareja. La conductora expresó su gratitud hacia Isaac Moreno por los días vividos juntos en la costa jalisciense, su lugar de origen.

Galilea Montijo e Isaac Moreno
Galilea Montijo e Isaac Moreno confirman la solidez de su relación sentimental con fotos en Puerto Vallarta (IG)

En una de sus publicaciones, Montijo escribió: “Qué lugar tan bello @casitasmaraika Qué gente tan bella y amable ese lugar para desconectar con tanta magia, Gracias niña bella por tus palabras y mi Tejuino Gracias Ale por mi ceviche que tanto amo de @8tostadasmarinavallarta amo mi tierra Gracias mi moqui @ipmoreno por estos días llenos de bailes, cantos, risas y felicidad”.

La pareja, que ha sido objeto de atención en el mundo del espectáculo por la solidez de su romance, suele compartir en redes sociales momentos de sus viajes y mensajes afectuosos.

Las muestras de cariño entre la famosa pareja ponen fin a los rumores sobre su ruptura

A pesar de que en días recientes se intensificaron las especulaciones sobre una separación, ambos han optado por responder a través de imágenes y mensajes que reflejan su unión y felicidad, en lugar de emitir declaraciones directas.

La pareja disfruta de unas
La pareja disfruta de unas vacaciones en la costa de Jalisco, mostrando felicidad y cercanía en redes sociales (IG)

Isaac Moreno, modelo de origen español, también manifestó públicamente su afecto hacia la conductora. En respuesta a la publicación de Montijo, escribió: “Qué Mujer!! Te Amo, moquito”, una frase que refuerza la estabilidad de la relación y desestima cualquier rumor sobre una ruptura.

En otro comentario, Moreno añadió: “Qué paraíso!! Qué días tan increíbles, qué bien lo pasamos… qué Mujer!! Te Amo moquito”.

Las imágenes compartidas por Galilea
Las imágenes compartidas por Galilea Montijo en Instagram desmienten los rumores de ruptura con Isaac Moreno (IG)

Las muestras de cariño entre Galilea Montijo e Isaac Moreno han sido celebradas tanto por colegas del medio artístico como por seguidores, quienes han dejado mensajes de apoyo y admiración en sus redes sociales.

La pareja continúa compartiendo momentos juntos, evidenciando que su vínculo permanece fuerte y que disfrutan plenamente de su tiempo lejos de los compromisos profesionales.

Temas Relacionados

Galilea MontijoIsaac MorenoPuerto VallartaJaliscomexico-entretenimiento

Más Noticias

Cancelan concierto de Javier Rosas en Hermosillo tras aparición de narcomanta que lo vincula con Los Salazar

La cancelación del concierto fue atribuida oficialmente a falta de policías, pero la difusión de una narcomanta dio otra versión

Cancelan concierto de Javier Rosas

Tris: todos los números ganadores de hoy 30 de noviembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Tris: todos los números ganadores

90’s Pop Tour ‘Antro’ anuncia nueva fecha para 2026: esta será la ciudad donde se presentarán

El proyecto musical renovado ya ha revelado varias presentaciones para el siguiente año en diferentes sitios de la República Mexicana

90’s Pop Tour ‘Antro’ anuncia

Jorge Romero incluye a Kenia López Rabadán entre los perfiles presidenciales del PAN rumbo a 2030

El coordinador subrayó que Acción Nacional cuenta con “muchísimas fichas” para competir en futuras contiendas

Jorge Romero incluye a Kenia

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 30 de noviembre

El sorteo Melate se celebra tres veces a la semana, todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Estos son los resultados del sorteo 4142 dados a conocer por la Lotería Nacional

Resultados del sorteo Melate, Revancha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuáles eran los delitos por

Cuáles eran los delitos por los que EEUU buscaba a “El Pichón”, líder del Cártel de Sinaloa asesinado

Balacera en La Conquista, Culiacán, deja un inmueble vandalizado

Ronald Johnson, embajador de EEUU en México, felicitó al Gabinete de Seguridad por la operación donde cayó “El Pichón”

Caen tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa Chiapas que llevaban chocolates con hongos alucinógenos

Fiscalía de Chihuahua apelará liberación de 9 detenidos tras enfrentamiento en El Sauz

ENTRETENIMIENTO

Cancelan concierto de Javier Rosas

Cancelan concierto de Javier Rosas en Hermosillo tras aparición de narcomanta que lo vincula con Los Salazar

90’s Pop Tour ‘Antro’ anuncia nueva fecha para 2026: esta será la ciudad donde se presentarán

Reviven videos de Fátima Bosch en Venga la Alegría durante sus inicios como modelo

Gomita vive momento espiritual y comparte fotos de su bautizo cristiano: “Dios ha llenado cada vacío en mi vida”

Así fueron los dos conciertos de ‘Mercurio and Friends’ en Monterrey con estos invitados especiales

DEPORTES

Cómo quedaron las semifinales del

Cómo quedaron las semifinales del Apertura 2025 tras la clasificación de Cruz Azul

Los mejores memes de Chicharito tras fallar un penal con Chivas y ser eliminados por Cruz Azul: “Interesante...”

Con penal fallado de Chicharito Hernández, Cruz Azul avanza a semifinales

Miguel Herrera confirma que sí tiene ofertas tras ser despedido de Costa Rica

Revelan qué pasará con Canelo Álvarez en 2026 tras perder contra Terence Crawford: “No tiene a dónde ir”