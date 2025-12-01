México

Alumnos de la UPN protestan frente a la Cámara de Diputados por cambios en la rectoría

Exigen la destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández por incumplir acuerdos previos y descuidar las necesidades académicas

Guardar
Estudiantes de la UPN se
Estudiantes de la UPN se movilizan frente a la Cámara de Diputados para exigir atención a su pliego petitorio Crédito: Google Maps/ Cuartoscuro

Un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) realizó este lunes un cacerolazo frente a la Cámara de Diputados para exigir atención a su pliego petitorio y solicitar una mesa de diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP)

La movilización, que reunió a alrededor de 50 jóvenes —varios con el rostro cubierto— se concentró en el acceso de Emiliano Zapata, donde derribaron vallas metálicas e ingresaron a la zona frontal del recinto legislativo.

Los manifestantes lanzaron consignas para presionar a las autoridades y reclamaron la falta de respuesta a sus solicitudes, principalmente la destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández, a quien acusan de incumplir acuerdos previos y de ignorar sus necesidades académicas y administrativas.

Demandas acumuladas y cierre de accesos

Los estudiantes pertenecen a las unidades 092, 095, 097 y 098 de la UPN.

Estudiantes se manifiestan en las
Estudiantes se manifiestan en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Con mantas y carteles bloquearon algunas entradas de San Lázaro, donde esperaban ser recibidos por integrantes de la Comisión de Educación para entregar su pliego petitorio.

Entre sus exigencias, reiteraron la remoción de la rectora, señalando que se reeligió pese a haber concluido su periodo al frente de la institución.

También denunciaron que, durante su gestión, se han acumulado problemas internos que afectan la vida académica, desde trámites administrativos hasta la falta de mantenimiento en instalaciones esenciales.

Una protesta que se repite

Esta no es la primera vez que estudiantes de la UPN llevan sus demandas hasta la Cámara de Diputados.

Los estudiantes esperan diálogo con
Los estudiantes esperan diálogo con los diputados.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El pasado miércoles 26 de noviembre acudieron al mismo recinto para solicitar el apoyo de legisladores que pudieran interceder ante la SEP.

En aquella ocasión, formaron una cadena humana en una de las entradas cercanas al Metro Candelaria, la cual fue retirada por personal de seguridad.

Los jóvenes señalan que, pese a sus múltiples acercamientos, la institución no ha atendido sus reclamos, lo que los ha llevado a insistir en la búsqueda de un canal directo con las autoridades federales responsables de la educación superior.

Peticiones centrales del alumnado

Los inconformes afirman que la falta de respuesta institucional ha provocado que la situación en la UPN llegue a un punto crítico, por lo que exigen acciones inmediatas para garantizar el adecuado funcionamiento académico y administrativo.

Entre las demandas destacan:

  • Destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández.
  • Reparación de infraestructura: biblioteca, auditorios, sanitarios, instalaciones eléctricas e internet.
  • Restablecimiento de becas suspendidas desde ciclos anteriores.
  • Solución a problemas administrativos y académicos acumulados durante la actual gestión.
  • Cumplimiento de acuerdos previamente establecidos.
  • Instalación de una mesa de diálogo directa con autoridades de la SEP, sin intermediarios.

Con la protesta de este lunes, los estudiantes buscan que sus reclamos finalmente sean escuchados y que la SEP intervenga para resolver lo que consideran un deterioro institucional progresivo.

Temas Relacionados

UPNCámara de DiputadosRosa María Torres HernándezUniversidad Pedagógica NacionalProtestaCacerolazoPolítica Mexicana

Más Noticias

Singapur abrirá su primera embajada en México en 2026

La presidenta Sheinbaum expresó su satisfacción ante el interés de empresas singapurenses por invertir en México

Singapur abrirá su primera embajada

Ataque a balazos en la Plaza Arkana del Edomex deja dos muertos y un herido

El atentado ocurrió al interior de una lavandería ubicada en el complejo comercial, las autoridades aún trabajan en la zona

Ataque a balazos en la

México y Canadá fortalecen cooperación en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales

Más de 25 mil trabajadores mexicanos participaron en estancias temporales en diversas provincias canadienses como parte del PTAT en 2025

México y Canadá fortalecen cooperación

Tunden a Karla Berman por decir que jóvenes ‘deberían pagar por trabajar’ y así se defendió la tiburona de Shark Tank

La intervención de la empresaria en un podcast, donde habló sobre el trabajo de los recién egresados, fue interpretada como una falta de empatía y generó reacciones adversas

Tunden a Karla Berman por

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

En el primer mes de 2026 será determinada la condena en contra del capo

Adelantan fecha para la sentencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Adelantan fecha para la sentencia

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

Este sería el motivo por el que Joaquín “El Güero” Guzmán habría entrado al mundo del narcotráfico

“Narcotraficante”: así se presentó Joaquín Guzmán López ante una jueza de EEUU durante su declaración de culpabilidad

Sacado por una ventana y con abrazaderas: así fue el secuestro del Mayo Zambada orquestado por Joaquín Guzmán López

Cuántos años podría permanecer en la cárcel “El Hijo del Chapo” y por qué su condena sería menor

ENTRETENIMIENTO

Tunden a Karla Berman por

Tunden a Karla Berman por decir que jóvenes ‘deberían pagar por trabajar’ y así se defendió la tiburona de Shark Tank

Jean Gabriel Aguilera, hijo menor de Juan Gabriel, regresa a Ciudad Juárez y se lanza como cantante con cover del divo

Miss Universo Fátima Bosch regresa a Tabasco para saludar a sus paisanos: “La reina del Edén”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 1 de diciembre

La canción más sonada en Apple México hoy

DEPORTES

Chicharito Hernández no renovaría con

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025