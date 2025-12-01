Alumnos de la UPN protestan frente a la Cámara de Diputados por cambios en la rectoría

Estudiantes de la UPN se movilizan frente a la Cámara de Diputados para exigir atención a su pliego petitorio Crédito: Google Maps/ Cuartoscuro

Un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) realizó este lunes un cacerolazo frente a la Cámara de Diputados para exigir atención a su pliego petitorio y solicitar una mesa de diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP)

La movilización, que reunió a alrededor de 50 jóvenes —varios con el rostro cubierto— se concentró en el acceso de Emiliano Zapata, donde derribaron vallas metálicas e ingresaron a la zona frontal del recinto legislativo.

Los manifestantes lanzaron consignas para presionar a las autoridades y reclamaron la falta de respuesta a sus solicitudes, principalmente la destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández, a quien acusan de incumplir acuerdos previos y de ignorar sus necesidades académicas y administrativas.

Demandas acumuladas y cierre de accesos

Los estudiantes pertenecen a las unidades 092, 095, 097 y 098 de la UPN.

Estudiantes se manifiestan en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Con mantas y carteles bloquearon algunas entradas de San Lázaro, donde esperaban ser recibidos por integrantes de la Comisión de Educación para entregar su pliego petitorio.

Entre sus exigencias, reiteraron la remoción de la rectora, señalando que se reeligió pese a haber concluido su periodo al frente de la institución.

También denunciaron que, durante su gestión, se han acumulado problemas internos que afectan la vida académica, desde trámites administrativos hasta la falta de mantenimiento en instalaciones esenciales.

Una protesta que se repite

Esta no es la primera vez que estudiantes de la UPN llevan sus demandas hasta la Cámara de Diputados.

Los estudiantes esperan diálogo con los diputados. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El pasado miércoles 26 de noviembre acudieron al mismo recinto para solicitar el apoyo de legisladores que pudieran interceder ante la SEP.

En aquella ocasión, formaron una cadena humana en una de las entradas cercanas al Metro Candelaria, la cual fue retirada por personal de seguridad.

Los jóvenes señalan que, pese a sus múltiples acercamientos, la institución no ha atendido sus reclamos, lo que los ha llevado a insistir en la búsqueda de un canal directo con las autoridades federales responsables de la educación superior.

Peticiones centrales del alumnado

Los inconformes afirman que la falta de respuesta institucional ha provocado que la situación en la UPN llegue a un punto crítico, por lo que exigen acciones inmediatas para garantizar el adecuado funcionamiento académico y administrativo.

Entre las demandas destacan:

Destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández.

Reparación de infraestructura : biblioteca, auditorios, sanitarios, instalaciones eléctricas e internet.

Restablecimiento de becas suspendidas desde ciclos anteriores.

Solución a problemas administrativos y académicos acumulados durante la actual gestión.

Cumplimiento de acuerdos previamente establecidos.

Instalación de una mesa de diálogo directa con autoridades de la SEP, sin intermediarios.

Con la protesta de este lunes, los estudiantes buscan que sus reclamos finalmente sean escuchados y que la SEP intervenga para resolver lo que consideran un deterioro institucional progresivo.