Té de flor y hojas de nochebuena: cuáles son sus grandes beneficios para la salud y cómo prepararlo de forma segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flor de nochebuena, conocida en botánica como Euphorbia pulcherrima, ocupa un lugar especial en la medicina tradicional mexicana.

Durante siglos, diversas comunidades han recurrido a esta planta, predominante en las festividades decembrinas, para tratar diferentes afecciones. Los usos más comunes del té de flor y hojas de nochebuena incluyen el alivio de afecciones respiratorias y digestivas, así como la promoción de la lactancia en mujeres.

Entre los beneficios atribuidos tradicionalmente se encuentran:

Alivio de síntomas respiratorios : Se emplea para síntomas de anginas, tos y malestar de garganta. En varias regiones, la infusión se combina con otras plantas como bugambilia y gordolobo.

Promoción de la lactancia: Textos históricos, como el Códice Florentino del siglo XVI, recogen su uso para aumentar la producción de leche materna.

Una planta que requiere de cuidados específicos. Foto: (iStock)

Aplicación cutánea : En medicina tradicional, el látex de la nochebuena se ha utilizado directamente sobre verrugas, herpes simple, llagas y picaduras para favorecer la recuperación de la piel.

Soporte al bienestar digestivo : Se cita su incorporación al tratamiento de problemas de tránsito intestinal ligero.

Regulación menstrual: Documentos históricos mencionan su uso en el manejo de saltos menstruales y molestias asociadas.

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estos efectos pertenecen principalmente a la esfera del conocimiento popular. Deben interpretarse como aproximaciones a prácticas de salud ancestrales, no como recomendaciones universales.

Precauciones científicas y posibles riesgos de té de nochebuena

A pesar de su presencia histórica en remedios caseros, la comunidad científica recomienda precaución frente al consumo de cualquier derivado de Euphorbia pulcherrima.

De acuerdo con MedlinePlus, la planta presenta una savia lechosa rica en ésteres de euforbol diterpenoides y saponinas, compuestos capaces de desencadenar reacciones irritantes en la piel y las mucosas.

Una planta que se caracteriza por protagonizar las fiestas decembrinas. Foto: (iStock)

Estos son los riesgos identificados:

Irritación digestiva : La ingestión puede causar náuseas, dolor abdominal, vómitos o diarrea, sobre todo cuando se utilizan grandes cantidades.

Reacciones cutáneas : El contacto de la savia con la piel puede provocar irritación, enrojecimiento o prurito, especialmente en personas con historial de alergias.

Toxicidad en mascotas y niños : Purina advierte que la nochebuena resulta irritante para animales domésticos y niños pequeños, en quienes la ingestión accidental puede originar molestias digestivas considerables.

Contraindicaciones específicas: No se recomienda el uso en mujeres embarazadas, lactantes sin supervisión adecuada ni en personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades de salud aconsejan no emplear la nochebuena con fines medicinales sin orientación de un profesional, ya que no existen estudios concluyentes sobre su seguridad y eficacia en humanos.

Recomendaciones para preparar el té de flor y hojas de nochebuena

Para quienes decidan preparar la infusión bajo supervisión y en cantidades mínimas, especialistas recomiendan un protocolo estricto:

Identificar la planta correctamente, evitando confusiones con especies similares. Utilizar solo hojas y flores frescas, nunca tallos ni raíces. Lavar exhaustivamente las partes vegetales para eliminar residuos y evitar contaminación. Preparar una infusión suave: Hervir agua y añadir de tres a cinco hojas o flores pequeñas por litro. Retirar del fuego tras cinco minutos y colar bien antes del consumo. Probar inicialmente dosis muy pequeñas y observar cualquier reacción adversa, especialmente en personas con antecedentes de alergias o sensibilidad cutánea. No prolongar el consumo ni combinar con otros remedios caseros sin autorización médica. Evitar el uso en niños, embarazadas, mascotas y personas vulnerables.

Recomendaciones para preparar el té de flor y hojas de nochebuena (Imagen Ilustrativa Infobae)

MedlinePlus enfatiza que en caso de cualquier síntoma adverso, como malestar gastrointestinal o irritación, se debe abandonar el consumo y consultar a un especialista.

Hasta la fecha, no existen ensayos clínicos robustos que avalen la eficacia terapéutica del té de flor y hojas de nochebuena en la medicina moderna.

Los beneficios señalados provienen casi exclusivamente de la tradición oral. La recomendación de los expertos se inclina hacia el uso decorativo de la planta y el manejo cauteloso para evitar incidentes de salud.

La nochebuena forma parte esencial de la cultura y los remedios naturales en México, pero su consumo debe ir acompañado de información, precaución y consulta médica en caso de duda, especialmente frente a síntomas adversos.