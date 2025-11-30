México

Procesan a “El Mane”, presunto jefe regional del CJNG junto expolicías municipales de Jalisco

José “P” es hermano del “CR”, este último otro líder del grupo criminal

Fue detenido en 2023, liberado
Fue detenido en 2023, liberado y recapturado en 2025 (Jovani Pérez/ Infobae México)

Un total de cinco personas fueron vinculadas a proceso por su posible responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delito contra la salud. Los sujetos estarían relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de ellos identificado como presunto jefe regional.

El 30 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre las acciones en contra de José “P”, cuyo mandamiento judicial fue ejecutado en reclusión; Hugo “S” fue capturado en Ciudad Guzmán; Abiham “O” en Chiquilistlán; mientras que Rafaela “S” y Edgar “C” fueron asegurados en Atemajac de Brizuela.

Un juez determinó la medida de vinculación a proceso en contra de las personas mencionadas, así como prisión preventiva y seis meses para la investigación complementaria.

Según registros de La Jornada José Manuel “P” sería un líder dentro del CJNG, mientras que el resto de personas serían policías municipales al parecer ligados al grupo criminal.

Las personas procesados (FGR)
Las personas procesados (FGR)

El asesinato del coronel Isidro Grimaldo

Cabe recordar que José Manuel “P” fue detenido en enero de 2023, en Chiquilistlán. En dicha ocasión reportes periodísticos lo relacionaron de manera preliminar con la desaprición del coronel Isidro Grimaldo. El sujeto apodado El Mane, estaría ligado junto con su hermano Juan Carlos, alias El CR.

Los dos sujetos mencionados, identificados como posibles líderes del CJNG, estarían relacionados con la muerte de Isidro Grimaldo. Sin embargo, una decisión judicial derivó en la liberación de El Mane, quien fue recapturado en abril de 2025.

Por su parte, El CR fue detenido en noviembre de 2023 y vinculado a proceso en diciembre de dicho año.

El mando militar viajaba de
El mando militar viajaba de Jalisco a Zacatecas cuando fue secuestrado. (Twitter/@vigilantehuaste)

"En un acto por demás cobarde [el coronel] fue objeto de la violencia de un grupo de delincuentes del CJNG, encabezados por el jefe regional de Tapalpa, Jalisco, que responde al alias de “CR”, compartió en 2023 el Ejército.

Procesan a presunto reclutador del CJNG

Mientras que, también el 30 de noviembre, fue informada la vinculación a proceso de Jaciel Antonio “N”, un hombre apodado El Pelón y quien sería responsable del delito de extorsión. Además, dicho sujeto es señalado como reclutador de las personas que asesinaron al presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Las averiguaciones indican que el sujeto recientemente procesado se dedicaba a reclutar jóvenes en centros de rehabilitación para ingresarlos al CJNG. Los presuntos asesinos de Carlos Manzo han sido identificados como Víctor Ubaldo “N” y Fernando “N”.

