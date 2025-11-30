Detuvieron en Madrid a Alejandro “N”, presunto proveedor de precursores químicos ligado al CJNG

Alejandro "N" fue detenido por autoridades españolas en Madrid. Crédito: Gabinete de Seguridad

La cooperación entre autoridades mexicanas e internacionales resultó en la detención de Alejandro “N”, presunto integrante de una célula delictiva dedicada al acopio y suministro de precursores químicos para drogas sintéticas y posible proveedor para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información oficial, la captura se concretó en Madrid, España, después de que investigaciones de inteligencia ubicaron a Alejandro “N” cuando se trasladaba desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia Europa.

Estos resultados, según autoridades mexicanas, son parte de acciones de inteligencia e intercambio de información con la Policía Nacional de España, lo que permitió monitorear y confirmar la salida del presunto operador hacia suelo europeo.

Además, destacaron que derivado de su detención se logró catear un domicilio que funcionaba como laboratorio clandestino en Guadalajara.

La captura fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Morales, mediante la conferencia de prensa del gabinete de seguridad, realizada este 30 de noviembre.

Según autoridades, estos hechos son relevantes y tiene relación con el combate al crimen que afecta el estado de Michoacán.

Acciones en México contra el presunto proveedor de precursores químicos para el CJNG

En los cateos realizados en Guadalajara se aseguraron diversos precursores y maquinaria. Crédito: Gabinete de Seguridad

El operativo internacional donde se arrestó a Alejandro “N” tuvo como consecuencia un cateo en un domicilio de Guadalajara relacionado con él, donde elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron tambos, contenedores con precursores y diversos equipos empleados en la fabricación de sustancias sintéticas, como fentanilo y éxtasis.

De acuerdo con informes, ese sitio funcionaba como laboratorio clandestino para la elaboración de drogas destinadas tanto al mercado nacional como a su envío hacia los Estados Unidos y Europa.

Costales de presuntos precursores localizados durante los cateos. Crédito: Gabinete de Seguridad

Según datos oficiales, este golpe impacta directamente en la producción y tráfico de drogas sintéticas con destino a mercados extranjeros y se suma a los esfuerzos conjuntos para desmantelar operaciones delictivas relacionadas con la fabricación ilícita de precursores químicos en México.

Relación de Alejandro “N” con el CJNG

Derivado de las preguntas generadas por periodistas al terminar la conferencia, Raymundo Morales, titular de la Semar, informó que hasta el momento continúa la investigación para determinar el vinculo que el imputado tenía con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),

Según explicó Morales, las autoridades federales trabajan en esclarecer la relación entre Alejandro “N” y el CJNG, una de las principales organizaciones delictivas en México.

Además, se detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) es la institución a cargo de la investigación, la cual tiene el objetivo de determinar el alcance de las actividades y los contactos internacionales del detenido.

El funcionario remarcó que, pese a que la vinculación directa aún se encuentra en análisis, la operación facilitó el acceso a laboratorios avanzados relacionados con la red criminal.

De acuerdo con declaraciones de Morales, esta captura resulta relevante porque llevó a la ubicación y aseguramiento de infraestructura utilizada para la producción ilícita.