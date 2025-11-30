México

PAN cuestiona motivo de salida de Gertz Manero de la FGR: “Se fue porque no estaba haciendo su trabajo, o se fue porque sí lo estaba haciendo”

El blanquiazul no vio motivo de gravedad para que el Senado de la República aceptara la renuncia del exfiscal

Gertz Manero presento su renuncia
Gertz Manero presento su renuncia como titular de la FGR ante el Senado de la República. (REUTERS/Raquel Cunha)

El reciente anuncio sobre la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República generó un intenso debate en el escenario político mexicano. Con las diferentes fuerzas políticas intercambiando posturas, la explicación detrás de la renuncia quedó marcada por la ambigüedad y el desencuentro, provocando interrogantes sobre la transparencia y los motivos reales de la decisión.

PAN cuestiona motivo de salida del exfiscal Gertz Manero

Mientras que la bancada de Morena optó por proyectar que el acontecimiento obedeció a una “decisión personal” del funcionario, las filas opositoras criticaron la ausencia de fundamentos claros sobre la dimisión. Ayer, 28 de noviembre de 2025, el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, expresó abiertamente sus sospechas respecto al proceso:

“Dudo que haya una sola persona en este país que crea que el que hasta ayer era fiscal general de la República, renunció. Es evidente que desde el gobierno le pidieron que se retirara de su cargo, no sé si alguien tenga la más mínima duda de que así fue”.

Romero Herrera subrayó que lo principal es claridad en los motivos detrás del alejamiento de Gertz Manero. “Lo que nosotros simple y sencillamente queremos preguntar es por qué. Así de fácil, porque si este gobierno o la fiscalía no aclaran el por qué, entonces nos ponemos a especular todos, y es una de dos: o se fue porque no estaba haciendo su trabajo, o se fue porque sí lo estaba haciendo”, manifestó, reflejando el clima de incertidumbre que rodea el caso.

Gertz Manero envía carta de
Gertz Manero envía carta de renuncia al Senado de la República.

No ven “causa grave” en salida de Gertz Manero

El dirigente panista también recordó que, por ley, el Senado solo puede avalar la renuncia de un fiscal general bajo una “causa grave”, y señaló que esto no se presentó con argumentos sólidos en la actual coyuntura. Apuntó al reciente precedente parlamentario:

“El Senado ahora acaba de marcar como precedente de ‘causa grave’ que te inviten a trabajar a otro lugar. ¿Qué tiene eso de grave? Aquí se abren más preguntas que respuestas”.

Para el PAN y otras voces opositoras, la falta de explicaciones oficiales dejó el terreno abonado a la especulación sobre las verdaderas causas del relevo al frente de la institución de procuración de justicia.

Esto dice la carta dele exfiscal enviada al Senado de la República

“Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo,me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento”, dice la carta presentada por Gertz Manero ante la Cámara Alta.

La carta firmada por el exfiscal ratifica que seguirá trabajando con cercanía en el gobierno de Sheinbaum, por lo que: “a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República”.

El fiscal insta al Senado de la República para dar trámite a su renuncia y al nuevo nombramiento que le ha otorgado Sheinbaum: “se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia”.

