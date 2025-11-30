Mujer y menor fallecen al caer auto a canal aguas negras El Tothie, San Salvador Hidalgo; vecinos intentan rescate desesperado, servicios de emergencia activados. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Una mujer y su hija menor de edad perdieron la vida en un devastador accidente automovilístico ocurrido la noche del sábado en la comunidad de El Tothie, municipio de San Salvador, Hidalgo.

El vehículo donde viajaban se precipitó a un canal de aguas negras, lo cual activó de inmediato a los servicios de emergencia, quienes acudieron con rapidez para atender la situación en el sitio del accidente tras la alerta de los vecinos que presenciaron el percance.

Al llegar, los rescatistas encontraron a habitantes locales intentando maniobras desesperadas para extraer a las víctimas atrapadas dentro del auto sumergido.

Accidente fatal en El Tothie

Chevrolet rojo cae a canal El Tothie (frente “Las 15 Letras”): madre e hija mueren, niña grave; conductor detenido por posible ebriedad, PGJEH investiga. (Canal N)

Un Chevrolet rojo se precipitó a un canal de aguas negras en El Tothie, San Salvador, Hidalgo, a la altura de la tienda “Las 15 Letras”.

En el vehículo viajaba una familia compuesta por una pareja y sus dos hijas, resultando en un saldo devastador.​

La madre y una de las menores perdieron la vida en el lugar debido a la violencia del impacto contra el canal. La segunda niña fue rescatada con vida por vecinos y rescatistas, pero su estado de salud se reporta como grave tras ser trasladada de urgencia a un hospital.​

El conductor del automóvil fue asegurado por elementos de seguridad pública para deslindar responsabilidades, bajo sospecha de posible influencia del alcohol.

Los peritos criminalistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) acordonaron de inmediato la zona del accidente en El Tothie, San Salvador, para preservar evidencias clave.

El Tothie de Rojo Gómez

El Tothie de Rojo Gómez (CP 42651), Valle del Mezquital: indígena otomí con fiestas Agustinas y vasijas de piedra; canales de aguas negras de CDMX riegan suelos alcalinos pero generan riesgos viales constantes.(Cuartoscuro)

El Tothie de Rojo Gómez, también conocido como El Tothie, es una comunidad indígena urbana en el municipio de San Salvador, Valle del Mezquital, Hidalgo, con código postal 42651 y altitud de 2,002 msnm.

La localidad preserva costumbres ancestrales como fiestas patronales Agustinas, elaboración de vasijas de piedra y fuerte organización comunitaria, aunque enfrenta retos como pérdida gradual de danzas y vestimenta tradicional.

Su nombre significa “Lluvia que regresa”, aludiendo a una fuente milagrosa que simboliza el ciclo del agua en la zona semiárida.​

Estos canales de aguas negras comunes en la región sirven para riego agrícola en suelos alcalinos del Mezquital, pero representan peligro vial constante para vehículos que transitan sus caminos estrechos.​