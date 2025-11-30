¿Habrá clases este lunes 1 de diciembre? La SEP responde

La SEP notificó si habrá clases o no este próximo lunes 1 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 1 de diciembre, inicio de mes, habrá clases o no para estudiantes de nivel básico en todo el país.

La duda surgió entre padres de familia, así como alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

Esto por la reciente suspensión de clases, la cual ocurrió el pasado viernes 28 de noviembre.

Además de la información proporcionada por la dependencia federal, también se consultó al calendario oficial de la SEP para saber si habrá clases o no este próximo lunes 1 de diciembre en todos los planteles educativos del país.

La SEP indicó que las clases este lunes 1 de diciembre se llevarán a cabo con normalidad.

De acuerdo con lo notificado por la SEP, así como de su calendario oficial del actual ciclo escolar 2025-2026, este próximo lunes 1 de diciembre sí habrá clases para todas las alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Por lo tanto, estudiantes de nivel básico en el país deberán presentarse a sus respectivas aulas educativas para continuar con las actividades académicas en los horarios habituales.

La SEP puntualizó, y de acuerdo a lo marcado en su calendario oficial, que no hay razón para suspender las clases este próximo lunes 1 de diciembre, ya que no hay alguna junta, día feriado o demás para cancelar las actividades académicas en todos los grados educativos.



Cabe recordar, y como se mencionó anteriormente, las clases fueron suspendidas en todos los grados educativos en el país el pasado viernes 28 de noviembre.

La razón por la que las clases fueron suspendidas en la fecha mencionada anteriormente fue debido a la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

En estas juntas, los estudiantes no asisten a clases, pero el personal académico, administrativo y educativo de cada plantel escolar sí acude a estas reuniones, que se llevan a cabo de manera mensual para tratar diferentes asuntos.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.