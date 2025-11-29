México

El oficio de tortillero se renueva: llega la certificación oficial para quienes usan estas máquinas

La SEP y Sader impulsan la certificación de tortillerías como parte del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla

El objetivo de esta medida
Cuartoscuro | Victoria Valtierra Rubalcava

El lanzamiento del Estándar de Competencia 1707 para la “Elaboración de tortillas de maíz con máquina tortilladora” representa la profesionalización del oficio tortillero en México.

Esta acción está impulsada por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el marco del compromiso 62 de los 100 establecidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dentro del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla.

El objetivo de esta decisión es garantizar la calidad, inocuidad y seguridad y seguridad industrial en los establecimientos dedicados a la producción de tortillas de maíz, informó Sader.

Lineamientos para la evaluación y certificación

ARCHIVO - Un trabajador empaca
ARCHIVO - Un trabajador empaca tortillas para venderlas en una tortillería de la Ciudad de México, el 9 de mayo de 2022. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)

El Estándar de Competencia EC1707 está diseñado para evaluar y certificar a las personas que trabajan en la elaboración de tortillas de maíz utilizando una máquina tortilladora.

Es importante destacar que para certificarse bajo este estándar no es necesario contar con un título profesional, ya que las funciones descritas no lo requieren por ley.

¿Qué actividades abarca este estándar? El estándar describe las funciones esenciales que debe realizar una persona encargada de operar y mantener la máquina tortilladora. Estas actividades incluyen:

  • Preparar y acondicionar el área de trabajo.
  • Preparar la masa de maíz.
  • Ajustar y operar la máquina tortilladora.
  • Monitorear la producción de tortillas.
  • Limpiar la máquina y el establecimiento.

Para las tortillerías, la adopción del Estándar de Competencia 1707 abre la posibilidad de optimizar procesos, reducir riesgos, cumplir con la normativa vigente, disminuir tiempos de producción y, como resultado, incrementar su productividad. La certificación se convierte en una herramienta estratégica para fortalecer la operación de los establecimientos tortilleros y mejorar la oferta de alimentos de calidad e inocuos para la población mexicana.

La construcción de este estándar contó con la participación de diversas instituciones y organizaciones, entre ellas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Red de Maíz, la Fundación Tortilla, el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo.

¿Qué es el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla?

Crédito: Secretaría de Agricultura y
Crédito: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Es un compromiso que realizó la presidenta Sheinbaum con la iniciativa privada para que no aumente el precio de la tortilla, así como mantener una reducción al 5% menos durante 6 meses.

Este Acuerdo busca que los mexicanos consuman una tortilla de calidad, Héctor Arronte Calderón, coordinador general de producción en Sader afirmó durante el podcast Voces del mar y la tierra: “que tiene por objetivo estabilizar el precio de la tortilla para darle certeza y la seguridad a las familias de todo México de que van a poder llevar tortilla a su casa sin gastar más, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para ordenar la cadena de valor, desde el productor de maíz hasta la mesa para beneficiar a cada uno de los actores y generar prosperidad compartida”.

