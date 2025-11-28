México

La Universidad Rosario Castellanos se prepara para abrir 202 mil nuevos lugares en 2030

Actualmente, la UNRC opera con nueve planteles distribuidos en distintas entidades

El Gobierno de México ha delineado un plan para transformar el acceso a la Educación Superior en el país, con la expansión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) como eje central de esta estrategia.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la administración federal proyecta un crecimiento de la matrícula universitaria de 77 mil 25 estudiantes en 2025 a 202 mil 456 para 2030, en línea con el compromiso número 32 de los cien establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Actualmente, la UNRC opera con nueve planteles distribuidos en distintas entidades, donde mil 721 docentes atienden a la comunidad estudiantil.

Las sedes se localizan en Tijuana (Baja California), Soledad de Graciano Sánchez (San Luis Potosí), Naucalpan, Chalco y Chimalhuacán (Estado de México), Ciudad de México, Teolocholco (Tlaxcala), Comitán (Chiapas) y Kanasín (Yucatán).

Esta red institucional consolida el compromiso de ofrecer una educación superior incluyente y de calidad.

La oferta académica de la UNRC abarca 36 licenciaturas, cinco especialidades, tres doctorados, 15 posgrados y siete maestrías, diseñados para responder a las demandas de formación profesional e investigación en México.

Según Delgado Carrillo, estos programas buscan garantizar a los estudiantes oportunidades de desarrollo académico de alto nivel.

En el contexto del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, el secretario anunció la construcción de cinco nuevas sedes de la UNRC en Michoacán, con el objetivo de acercar la educación universitaria a los jóvenes de la entidad y evitar que deban desplazarse a otros estados.

Estas nuevas instalaciones permitirán que ocho mil estudiantes michoacanos accedan a programas educativos alineados con las vocaciones productivas de sus regiones.

El titular de la Secretaría de Educación Pública subrayó que se trabaja en un plan para incrementar la cobertura de educación superior en Michoacán en 45 % hacia 2027, lo que implica la creación de 50 mil nuevos espacios en las instituciones de educación superior del estado.

Para alcanzar esta meta, la SEP coordina acciones con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los 17 institutos del Tecnológico Nacional de México en la entidad, las Universidades Interculturales, Tecnológicas y Politécnicas, la Universidad Pedagógica Nacional y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Delgado Carrillo concluyó que todas estas iniciativas en Michoacán forman parte de un esfuerzo nacional impulsado por la presidenta de México, cuyo propósito es lograr, al término de la administración, una cobertura del 55 % en educación superior mediante la apertura de aproximadamente un millón de nuevos espacios.

