Prepa en Línea-SEP 2025: cuándo se publican los resultados tras el cierre del registro

Miles de aspirantes esperan conocer si lograron avanzar a la siguiente fase para integrarse al bachillerato en línea gratuito

El proceso de ingreso a Prepa en Línea-SEP continúa avanzando y entró ya en una de las etapas más esperadas: la publicación de resultados. Luego de que el registro para la Generación 83 cerró oficialmente, miles de aspirantes se preparan para conocer si podrán avanzar dentro del modelo gratuito, flexible y completamente en línea que ofrece la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con el calendario oficial, el registro se llevó a cabo del 17 al 26 de noviembre, periodo en el que los participantes validaron su CURP, subieron su acta de nacimiento, respondieron el Cuestionario de Contexto Socioeconómico y generaron su folio.

Posteriormente, del 28 al 30 de noviembre, la plataforma habilitó la opción para obtener las claves de acceso al módulo propedéutico, paso indispensable para continuar en el proceso.

Fechas oficiales del módulo propedéutico y su importancia

El módulo propedéutico, que se desarrolló del 1 al 10 de diciembre, permitió a los aspirantes familiarizarse con el modelo educativo de Prepa en Línea-SEP, realizar actividades dentro de la plataforma digital y demostrar habilidades básicas para el estudio a distancia. Esta etapa es obligatoria y sirve para evaluar el desempeño inicial de los participantes antes de su posible incorporación definitiva.

Tras el cierre del registro de la Generación 83, Prepa en Línea-SEP avanza hacia la etapa de publicación de resultados, que definirá el ingreso de miles de aspirantes al modelo gratuito y 100% en línea de la SEP

¿Cuándo se publican los resultados?

Según lo establecido por la SEP, los resultados podrán consultarse del 12 al 17 de diciembre directamente en el portal oficial de Prepa en Línea-SEP. Para revisarlos, los aspirantes deberán ingresar con su CURP y el correo electrónico utilizado durante el registro. Es fundamental tener un correo activo y vigente, ya que por ese medio se enviarán notificaciones y accesos importantes.

Inscripción final: documentos y fecha límite

Quienes resulten aceptados deberán completar su inscripción definitiva entre el 12 y el 17 de diciembre, con fecha límite a las 23:59 horas del último día. Durante este proceso será necesario cargar documentos en formato digital y asegurarse de que cumplan con los requisitos técnicos para evitar retrasos o rechazados.

¿Qué hacer si no fuiste aceptado?

En caso de no obtener un lugar, Prepa en Línea-SEP recuerda que cada año publica varias convocatorias, por lo que los aspirantes pueden esperar la siguiente sin la necesidad de aguardar hasta 2026. Preparar documentos con anticipación, revisar la vigencia del correo electrónico y mantener seguimiento de las redes oficiales puede facilitar el proceso en futuras convocatorias.

Prepa en Línea-SEP: una opción educativa accesible

A través de esta nueva convocatoria 2025, Prepa en Línea-SEP reafirma su compromiso de ampliar las oportunidades educativas para personas de todas las edades, ofreciendo una modalidad gratuita, flexible y completamente en línea que se adapta a diversos contextos personales, laborales y geográficos.