Frente Frío 17 y chorro polar dejará lluvias en seis estados de México y ocho con temperaturas bajo cero

SMN alerta por avance dominical del sistema sobre Tamaulipas, Veracruz y Coahuila, con precipitaciones intensas en costa tamaulipeca y Huasteca Alta veracruzana, impulsado por canal de baja presión y corrientes en chorro desde madrugada. (X/@InfoMeteoro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el frente frío número 17 avanzará este domingo 30 de noviembre sobre el norte y noreste de México, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Veracruz e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

La masa de aire polar asociada al frente frío núm. 17, originará un nuevo descenso de las temperaturas en estados de la Mesa del Norte, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Tamaulipas.

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán descenso de temperatura sobre el noroeste de la República Mexicana; así como lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

El ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del norte, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Este sistema ingresará desde la madrugada con un canal de baja presión en el occidente del Golfo de México, así como con corrientes en chorro polar y subtropical, intensificando la inestabilidad climática en dichas zonas.​

El SMN pronostica lluvias puntuales fuertes en la costa de Tamaulipas, así como precipitaciones constantes en el norte de Veracruz, con énfasis en la región Huasteca Alta.

Vientos y Descenso Térmico

Se pronostican vientos fuertes en el norte del país. (@conagua_clima)

En Tamaulipas, habrá viento de componente norte a 20-30 km/h con rachas de 40-60 km/h, las cuales disminuirán su intensidad conforme transcurra la noche.

Coahuila podría registrar rachas similares, con riesgo de torbellinos previos por choque de masas de aire, manteniendo un ambiente gélido pese a menor intensidad dominical.​

Veracruz enfrentará vientos junto a lluvias fuertes en la zona norte y chubascos aislados en el centro-norte. La masa polar provocará mínimas de -10°C en Chihuahua y Durango, y -5 a 0°C en Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.​​

Lluvias en Otras Regiones

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el frente frío número 17, acompañado de humedad del Pacífico y Caribe, provoque chubascos en el noreste y centro del país. (REUTERS/Tonatiuh Navarro)

Más allá del noreste, la interacción del frente frío con humedad del Pacífico y Caribe provocará chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Precipitaciones moderadas afectarán Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo por la tarde, con lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán.​

El SMN pronostica oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Tamaulipas y el Golfo de Tehuantepec, acompañado de rachas de viento intensas que persistirán durante el día, generando condiciones marítimas peligrosas para navegación menor y actividades acuáticas.

Condiciones Extremas y Recomendaciones

El SMN alerta a la población para tomar precauciones debido a los cambios de temperatura. (PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Mientras norte y noreste padecen frío invernal, sur y occidente registrarán calor con máximas de 35-40°C en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Istmo de Chiapas.​

Por último, el organismo advirtió que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios, mientras que las lluvias intensas, especialmente en el noreste, incrementan el riesgo de encharcamientos, deslaves y aumento en niveles de ríos y arroyos, por lo que recomendó extremar precauciones al conducir y mantenerse atento a los avisos oficiales.