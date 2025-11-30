México

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de noviembre

Los espectadores están a la expectativa de quién abandona la competencia

Guardar
Es cierto que saldrá un
Es cierto que saldrá un hombre hoy 30 de noviembre (Facebook/ExatlonMx)

En el noveno enfrentamiento de eliminación de Exatlón México, la tensión aumentó como cada domingo.

Si bien la única certeza es que saldrá uno de los deportistas varones, los fans quieren saber quién será eliminado antes que nadie, por lo que debatieron sobre las probabilidades de cada competidor.

Durante la semana previa al episodio del 30 de noviembre, múltiples versiones en redes sociales y canales especializados coincidieron en señalar como favorito para abandonar la competencia a Heber Gallegos, histórico competidor del Equipo Rojo.

Se considera que Heber se encontraba en desventaja física y adaptativa respecto a los demás, una vez reincorporado tras años de ausencia, por lo que la suposición marca que quizá su rendimiento ha sido uno de los más bajos de la temporada, ubicándolo en el penúltimo lugar de efectividad (solo por encima de Natali), con apenas dos triunfos en quince carreras disputadas.

Heber Gallegos podría perder en
Heber Gallegos podría perder en el duelo de eliminación (Exatlón México)

La lista de potenciales candidatos al duelo de eliminación se extendió a otros nombres con bajo desempeño o menos victorias acumuladas. Entre los Rojos, los señalados fueron César Villaluz y Mau Wow; del lado Azul, figuraron José Ochoa, Ernesto Cázares y Alexis Vargas.

Las especulaciones más concretas apuntaron a que el decisivo duelo podría enfrentar a Gallegos y a José, este último ya responsable de eliminar a un atleta del Equipo Rojo en semanas anteriores.

Quiénes han sido eliminados de Exatlón México

  • Karen Núñez - Equipo Azul
  • Alex Sotelo - Equipo Azul
  • Aristeo Casares - Equipo Rojo
  • Andrea Álvarez - Equipo Azul
  • Antonio Flores- Equipo Azul
  • Aristeo Cázares - Equipo Rojo (lesión)
  • Paola Peña - Equipo Azul (lesión)
  • Michell Tanori - Equipo Azul
  • Luis Avilés - Equipo Rojo
  • Vanessa López - Equipó Azul

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Rojo

(Captura de pantalla Instagram/@exatlonmx)
(Captura de pantalla Instagram/@exatlonmx)
  • César Villaluz
  • Edna Carrillo
  • Kari Rojas
  • Thaily Suárez
  • Ella Bucio
  • Benjamín Saracho
  • Mau Wow (leyenda)
  • Humberto Noriega (leyenda)
  • Paulette Gallardo (leyenda)
  • Mario ‘El Mono’ Osuna (leyenda)
  • Mati Álvarez (leyenda)

Equipo Azul

  • Alexis Vargas
  • Alejandro Aguilera
  • Katia Gallegos
  • José Ochoa
  • Ernesto Cázares (leyenda)
  • Evelyn Guijarro (leyenda)
  • ‘Koke’ Guerrero (leyenda)
  • Valery Carranza (leyenda)
  • Doris del Moral (leyenda)
  • Natali Brito (leyenda)

Qué pasó en Exatlón la semana pasada

El arranque de la semana estuvo marcado por la llegada de Natali Brito al Equipo Azul, quien, en palabras propias, regresó “como si nunca me hubiera ido, me preparé mucho y vengo más fuerte que nunca a demostrar todo”.

Su retorno buscó compensar las ausencias obligadas de atletas como Paola Peña y Aristeo Cazares, ambos fuera de competencia por lesiones.

Avanzada la competición, los Azules lograron conquistar brevemente la Villa 360, aunque el beneficio no les duró mucho, ya que los rojos llegaron más fuertes al reto para quitarles este beneficio. Así, el equipo liderado en la conducción por Antonio Rosique se mantuvo bajo presión, preparándose para un escenario de eliminación en el cual cada integrante debía mostrar su mejor rendimiento.

(FB/ExatlonMx)
(FB/ExatlonMx)

Dónde y a qué hora ver Exatlón México hoy

El reality show deportivo se transmite a partir de las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México, aunque el capítulo también puede realizarse a través de Azteca UNO, la app de TV Azteca, así como en Amazon Prime Video en la opción de “TV en directo”.

En definitiva, la confirmación de quién dejará Exatlón México en el episodio del 30 de noviembre solo llegará con la transmisión oficial, pues la producción nunca anticipa el nombre del eliminado.

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con miles de pasajeros cada hora, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Información sobre tu viaje? Revisa

Depresión Sonora anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el proyecto español de post punk y new wave

La banda originaria de Vallecas se presentará en uno de los escenarios más icónicos de la Ciudad de México, consolidando su impacto en la escena alternativa con un espectáculo cargado de energía

Depresión Sonora anuncia show en

Vinculan a proceso a hombre acusado de violar a una niña con discapacidad auditiva en Oaxaca

Un juez ordenó prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria en contra del presunto violador

Vinculan a proceso a hombre

Los calderonistas vuelven al PAN mientras el partido abre candidaturas a ciudadanos

Margarita Zavala, Xóchitl Gálvez y Ricardo Anaya se unieron al relanzamiento de Acción Nacional hacia las elecciones de 2027

Los calderonistas vuelven al PAN

Cruz Azul vs Chivas cuartos de final de vuelta Apertura 2025 Liga MX en vivo

La Máquina y el Rebaño Sagrado se enfrentarán en el partido definitivo para su pase a semifinales del torneo

Cruz Azul vs Chivas cuartos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “Canelo”, señalado como jefe

Cae “Canelo”, señalado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Aguascalientes

Procesan a “El Mane”, presunto jefe regional del CJNG junto expolicías municipales de Jalisco

Fue vinculado a proceso “El Pelón”, presunto miembro del CJNG y reclutador de los sicarios que asesinaron a Carlos Manzo

Tras operativo federal, abaten a presunto agresor de la PDI en Michoacán

Drogas, armas y equipo tecnológico satelital: estos fueron los decomisos del Penal de Aguaruto el mes de noviembre

ENTRETENIMIENTO

Depresión Sonora anuncia show en

Depresión Sonora anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el proyecto español de post punk y new wave

El último post de Raquel Escalante, Miss de belleza y conductora de TV Azteca fallecida a los 28 años: “He vivido dolor”

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

La película más popular en Prime Video México HOY

¿Qué Pides Tú? Alex Ubago anuncia gira por México: fechas y ciudades para los 25 años del músico español

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas cuartos

Cruz Azul vs Chivas cuartos de final de vuelta Apertura 2025 Liga MX en vivo

Flamengo se enfrentará a Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Rafael Villagómez conquista el tercer lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar en F2

Chucky Lozano anota gol pero no puede evitar la eliminación de su equipo en la MLS

Rayados pone fin a una racha de cuatro finales consecutivas del América y logra su pase a semifinales