Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de noviembre

Es cierto que saldrá un hombre hoy 30 de noviembre (Facebook/ExatlonMx)

En el noveno enfrentamiento de eliminación de Exatlón México, la tensión aumentó como cada domingo.

Si bien la única certeza es que saldrá uno de los deportistas varones, los fans quieren saber quién será eliminado antes que nadie, por lo que debatieron sobre las probabilidades de cada competidor.

Durante la semana previa al episodio del 30 de noviembre, múltiples versiones en redes sociales y canales especializados coincidieron en señalar como favorito para abandonar la competencia a Heber Gallegos, histórico competidor del Equipo Rojo.

Se considera que Heber se encontraba en desventaja física y adaptativa respecto a los demás, una vez reincorporado tras años de ausencia, por lo que la suposición marca que quizá su rendimiento ha sido uno de los más bajos de la temporada, ubicándolo en el penúltimo lugar de efectividad (solo por encima de Natali), con apenas dos triunfos en quince carreras disputadas.

Heber Gallegos podría perder en el duelo de eliminación (Exatlón México)

La lista de potenciales candidatos al duelo de eliminación se extendió a otros nombres con bajo desempeño o menos victorias acumuladas. Entre los Rojos, los señalados fueron César Villaluz y Mau Wow; del lado Azul, figuraron José Ochoa, Ernesto Cázares y Alexis Vargas.

Las especulaciones más concretas apuntaron a que el decisivo duelo podría enfrentar a Gallegos y a José, este último ya responsable de eliminar a un atleta del Equipo Rojo en semanas anteriores.

Quiénes han sido eliminados de Exatlón México

Karen Núñez - Equipo Azul

Alex Sotelo - Equipo Azul

Aristeo Casares - Equipo Rojo

Andrea Álvarez - Equipo Azul

Antonio Flores- Equipo Azul

Aristeo Cázares - Equipo Rojo (lesión)

Paola Peña - Equipo Azul (lesión)

Michell Tanori - Equipo Azul

Luis Avilés - Equipo Rojo

Vanessa López - Equipó Azul

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Rojo

(Captura de pantalla Instagram/@exatlonmx)

César Villaluz

Edna Carrillo

Kari Rojas

Thaily Suárez

Ella Bucio

Benjamín Saracho

Mau Wow (leyenda)

Humberto Noriega (leyenda)

Paulette Gallardo (leyenda)

Mario ‘El Mono’ Osuna (leyenda)

Mati Álvarez (leyenda)

Equipo Azul

Alexis Vargas

Alejandro Aguilera

Katia Gallegos

José Ochoa

Ernesto Cázares (leyenda)

Evelyn Guijarro (leyenda)

‘Koke’ Guerrero (leyenda)

Valery Carranza (leyenda)

Doris del Moral (leyenda)

Natali Brito (leyenda)

Qué pasó en Exatlón la semana pasada

El arranque de la semana estuvo marcado por la llegada de Natali Brito al Equipo Azul, quien, en palabras propias, regresó “como si nunca me hubiera ido, me preparé mucho y vengo más fuerte que nunca a demostrar todo”.

Su retorno buscó compensar las ausencias obligadas de atletas como Paola Peña y Aristeo Cazares, ambos fuera de competencia por lesiones.

Avanzada la competición, los Azules lograron conquistar brevemente la Villa 360, aunque el beneficio no les duró mucho, ya que los rojos llegaron más fuertes al reto para quitarles este beneficio. Así, el equipo liderado en la conducción por Antonio Rosique se mantuvo bajo presión, preparándose para un escenario de eliminación en el cual cada integrante debía mostrar su mejor rendimiento.

(FB/ExatlonMx)

Dónde y a qué hora ver Exatlón México hoy

El reality show deportivo se transmite a partir de las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México, aunque el capítulo también puede realizarse a través de Azteca UNO, la app de TV Azteca, así como en Amazon Prime Video en la opción de “TV en directo”.

En definitiva, la confirmación de quién dejará Exatlón México en el episodio del 30 de noviembre solo llegará con la transmisión oficial, pues la producción nunca anticipa el nombre del eliminado.