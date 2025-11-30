Emma Coronel se pregunta cómo habría sido su vida si no se hubiera casado con “El Chapo” Guzmán a los 18 años

Emma Coronel revela detalles inéditos de su vida junto a Joaquín 'El Chapo' Guzmán en el documental de Oxygen. (Fotos: Reuters)

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha hablado abiertamente sobre su vida junto al líder del Cártel de Sinaloa en el documental Casada con El Chapo: Emma Coronel habla, producido por Oxygen y estrenado el 28 de noviembre de 2025.

A lo largo del especial, la exreina de belleza ofrece su versión sobre lo que vivió al lado del capo mexicano, quien actualmente cumple cadena perpetua más 30 años de prisión en Estados Unidos.

La esposa de 'El Chapo' Guzmán narra cómo se conocieron durante un certamen de belleza en Sinaloa. (@nelssiecarrillo, Instagram)

Así se conocieron Emma Coronel y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

En la producción de Oxygen, Coronel relata que conoció a “El Chapo” cuando tenía 17 años, durante una fiesta local en la que participaba como candidata a un certamen de belleza.

“Escuché que había una persona importante en la fiesta a la que iba y me dijeron que quería bailar conmigo”, recordó.

Debido a que en ese entonces Guzmán se encontraba profugo, la modelo recordó que una de las cosas que más le preguntaban es: “¿Cómo es posible que no lo supieras? ¿Cómo es posible que no supieras si salía en la tele?"

Emma Coronel asegura que desconocía las actividades ilícitas de Joaquín Guzmán durante su matrimonio. (Instagram/ICE)

Cuando Emma Coronel llegó a la mayoría de edad, su relación con Joaquín Guzmán se formalizó con un matrimonio simbólico. En ese entonces, su vida privada estuvo marcada por la separación entre el entorno doméstico y las actividades ilícitas de su pareja, por lo que no presenció la violencia asociada al narcotráfico ni participó en las actividades criminales.

“Estaba en mi casa de cuadras en Culiacán. La gente no me conocía. Podía andar por ahí como cualquier chica”, contó.

¿Emma Coronel se arrepiente de haberse casado con ‘El Chapo’ Guzmán’?

Fue en 2011 tras el nacimiento de sus hijas, cuando la modelo se cuestionó la decisión de haberse casado con el exlíder del Cartel de Sinaloa.

“Si no me hubiera casado con él; mi padre y mis hermanos nunca habrían ido a prisión”, expresó para el documental.

De acuerdo con la modelo, el pasado de su esposo pudo estar relacionado con la detención de su papá y su hermano, quienes fueron condenados a 10 años de prisión por tráfico de drogas.

La exreina de belleza describe la dificultad de estar separada de sus hijas durante su condena en Estados Unidos. (Foto: Instagram@emmacoronel9oficial)

El paso de Emma Coronel por la cárcel tras la condena perpetua a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

En el documental, Emma Coronel también aborda las consecuencias legales que enfrentó tras la captura y condena de Guzmán.

En junio de 2021, se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y manejo de empresas relacionadas con el narco, por lo que fue sentenciada a 36 meses de prisión.

La modelo describe que estar alejada de sus hijas durante ese tiempo fue lo más difícil y que en prisión llegó a caer en depresión. Sin embargo, tras su liberación en septiembre de 2023 busca reconstruir su vida y enfocarse en nuevos proyectos y el desarrollo de su propia marca.