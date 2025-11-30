“Buscando un Burro”, el cortometraje que aspira la nominación al Oscar 2026 para representar a México

En diciembre se decidirán los cortometrajes y películas mexicanas que irán al Oscar 2026. Foto: Especial

“Estamos recibiendo la visita del presidente Maduro Moro”, así inicia el video que grabaron en septiembre de 2018 dos bomberos de Mérida, Venezuela, y que provocó su detención por comparar a un burro con Nicolás Maduro Moros.

Este hecho, que mostró la censura que los venezolanos viven ante la dictadura, fue retomado por el cineasta Juan Vicente Manrique en su cortometraje Buscando a un Burro, y el cual busca ser seleccionado para representar al cine mexicano en los premios Oscar 2026.

Con una duración de 17 minutos, el material es una inmersión al pueblo en el que se grabó el video con una pregunta en mente: ¿Qué ocurrió con el burro seis años después?

En entrevista con Infobae México, Juan Vicente Manrique detalló que su cortometraje no solo muestra las posibles respuestas de lo que pasó en ese lugar de Venezuela, su país natal, sino que también es una muestra de la censura debido a que los habitantes aún tienen miedo de hablar sobre lo que ocurrió ese día.

Juan Manrique explica su cortometraje "Buscando un Burro" que se encuentra en la lista de posibles seleccionados para los Premios Óscar. Crédito: Ale Huitron/ Infobae México

Luego de ser detenidos el 12 de septiembre de 2018 -día en el que grabaron el video- los bomberos fueron acusados de delitos como promoción e instigación al odio; sin embargo, luego de pasar 48 días recluidos fueron puestos bajo libertad condicional y se les prohibió hacer declaraciones públicas, así como volver a utilizar sus redes sociales.

Poca información ha sido difundida acerca del paradero de los bomberos desde el año 2021. Su detención marcó el inicio de la aplicación de la “Ley Contra el Odio” que ha permitido que periodistas, políticos y hasta estudiantes enfrenten arrestos arbitrarios.

Manrique, radicado en la Ciudad de México desde el 2018, explicó que su incursión en el cine ha sido una gran experiencia debido a que en Venezuela no contaba con las mismas oportunidades para mostrar sus películas.

“Yo con México no puedo más que estar agradecido porque las historias siguen siendo Latinoamérica, es un lugar desde el que puedo contar historias, y lugares para mostrar películas hay muchísimos, es algo que no existía en mi país. He crecido muchísimo, he hecho dos cortometrajes y estoy preparando mi primer largometraje”, comentó en entrevista.

En busca de la nominación al Oscar 2026

Buscando un Burro forma parte de una preselección de siete cortometrajes que buscan ser nominados al Oscar 2026. Foto: Especial

Luego de estrenarse en 2022 en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde ganó el Premio Ojo al Mejor Cortometraje Documental Mexicano, Buscando un Burro se encuentra en la lista preliminar para ser elegible a la nominación de los Premios Oscar.

El cortometraje se encuentra en la búsqueda de quedar seleccionado en una lista que contempla seis materiales más, entre los que se encuentran:

Ilhuicatl Nextli , del director Ángel Tomasis (2025).

Las voces del despeñadero , de los directores Irving Serrano y Víctor Rejón (2024)

Fulgores , del director Andrés Palma (2024)

La mancha negra , de la directora Yareni Velázquez (2024)

Spiritum , del director Adolfo Margulis (2024)

Susana, de los directores Amadine Thomas y Gerardo Coello Escalante (2025)

Juan Manrique habla sobre su cortometraje y el recorrido que ha hecho. Crédito: Ale Huitron/ Infobae México

Además de estos cortometrajes, la película documental Li Cham, de Ana Ts’uyeb, y la película No nos moverán, de Pierre Saint-Martin buscan conseguir su nominación a los Premios Oscar 2026.

El cortometraje de Buscando un Burro podrá observarse próximamente por YouTube, luego de concluir la etapa de preselección.