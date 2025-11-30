México

Beca Rita Cetina 2025: ¿Habrá pago en el mes de diciembre para todos los beneficiarios?

Estudiantes de secundaria inscritos reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

La Beca Rita Cetina va
La Beca Rita Cetina va dirigida a estudiantes de secundaria pública. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social creado por el Gobierno de México, dirigido únicamente a estudiantes de nivel secundaria inscritos en planteles públicos en todo el país.

Este recurso económico busca cubrir la adquisición de materiales y recursos indispensables que permiten a los estudiantes continuar con su formación básica.

El apoyo tiene como objetivo que los beneficiarios destinen el recurso otorgado para la compra de libros, alimentos, material escolar, artículos de papelería, uniformes y gastos de traslado entre su domicilio y la escuela.

Los seleccionados reciben un depósito de mil 900 pesos cada bimestre, el cual se distribuye mediante tarjetas del Banco del Bienestar.

La Coordinación Nacional de Becas
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar es la dependencia encargada de todo lo relacionado con la Beca Rita Cetina. Foto: Gobierno de México.

La gestión y distribución de la Beca Rita Cetina está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Su propósito fundamental consiste en disminuir el abandono escolar en secundarias públicas y respaldar a los menores de edad en la conclusión de su educación básica.

El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

Beneficiarios de este programa social se preguntan si este mes de diciembre habrá pago y quiénes serán los estudiantes de secundaria inscritos que lo recibirán, ya que están los de nuevo ingreso que se acaban de incorporar a la Beca Rita Cetina.

Se recomienda atender los comunicados oficiales de las autoridades para conocer fechas, plazos y detalles relacionados con los depósitos de este apoyo social.

¿Habrá pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios este mes de diciembre de 2025?

Como se mencionó anteriormente, beneficiarios de este programa social se preguntan si habrá pago de la Beca Rita Cetina para este mes de diciembre de 2025.

Debido a que en el mes de noviembre no se llevó a cabo un depósito para ningún beneficiario, estudiantes de secundaria pública, así como padres de familia, se preguntan si habrá alguna dispersión en las tarjetas del Banco del Bienestar para este diciembre.

Se prevé que nuevos beneficiarios
Se prevé que nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina reciban el pago de este mes de diciembre. Foto: Agencia de Gobierno.

De acuerdo a los tiempos previstos por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), este mes de diciembre sí se tiene programado depósito de la Beca Rita Cetina.

Se prevé que tanto los nuevos beneficiarios, es decir, quienes se inscribieron a la beca el pasado septiembre y aquellos que ya estaban inscritos anteriormente, recibirán el pago correspondiente.

En el caso de los estudiantes de secundaria anteriores, en este pago del mes de diciembre recibirán una cantidad de mil 900 pesos, que es el pago bimestral que otorga este programa social.

Para los beneficiarios nuevos, es decir, quienes se registraron en el mes de septiembre, recibirán un pago total de 3 mil 800 pesos en sus respectivas cuentas del Banco del Bienestar, esto ya que abarca los meses de septiembre y octubre, así como los de noviembre y diciembre.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de las dependencias encargadas de la distribución de la Beca Rita Cetina.

