Beca Rita Cetina: cuándo inicia el registro 2026 para alumnos de primaria y cómo hacerlo

La inscripción se realizará en dos fases y el trámite será completamente en línea mediante la plataforma Llave MX

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó el calendario de registro 2026 para la Beca Rita Cetina, uno de los apoyos más relevantes para estudiantes de primaria en escuelas públicas. A fin de organizar mejor el proceso y evitar saturaciones, el registro se dividirá en dos etapas a lo largo del año, dependiendo del grado escolar del alumno.

La primera fase se llevará a cabo en enero de 2026, dirigida exclusivamente a niñas y niños que cursen 4°, 5° y 6° de primaria. La segunda fase se abrirá en septiembre de 2026, destinada a quienes estudian 1°, 2° y 3° de primaria. Esta modalidad escalonada busca garantizar que todas las familias puedan realizar el trámite con mayor facilidad y sin contratiempos.

De acuerdo con las autoridades educativas, el proceso será totalmente digital y requerirá que madres, padres o tutores cuenten con una cuenta Llave MX, el sistema de identidad digital del Gobierno de México, indispensable para acceder al portal de registro.

Monto del apoyo y reglas para familias con varios hijos

La Beca Rita Cetina otorgará un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia, con la posibilidad de sumar 700 pesos adicionales por cada hija o hijo extra inscrito en el programa. Esto significa que las familias con más de un estudiante en primaria podrán ver incrementado su apoyo económico.

La SEP anunció que el registro 2026 de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria se realizará en dos fases, con el fin de ordenar el proceso y evitar saturaciones en la plataforma

Sin embargo, las reglas del programa establecen que, si la familia ya recibe la beca por un hijo en secundaria, y posteriormente registra a otro en primaria, únicamente podrán acceder a un apoyo adicional de 700 pesos, sin duplicar el monto base.

Cómo realizar el registro paso a paso

El trámite para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo en línea, a través del portal oficial del programa, una vez que se habiliten las fases de registro. Las familias deberán seguir los siguientes pasos:

Contar con una cuenta Llave MX: es imprescindible que madres, padres o tutores tengan activa su cuenta, ya que sin ella no podrán acceder al registro. Ingresar al portal oficial en la fecha que corresponda según el grado escolar del estudiante. Capturar la información del alumno, como CURP, grado, nivel educativo y datos de la escuela pública. Validar la información y enviar la solicitud. Guardar el comprobante del trámite en PDF o captura de pantalla. Esperar la confirmación, la cual se notificará una vez que la SEP valide los datos y autorice la entrega de la tarjeta del programa.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Para un proceso sin problemas, se recomienda revisar con anticipación la cuenta Llave MX, evitar realizar el registro el último día para prevenir saturaciones y mantenerse atentos a los comunicados oficiales, ya que podrían presentarse ajustes o ampliaciones en las convocatorias.

En resumen, los alumnos de 4°, 5° y 6° se registrarán en enero de 2026, mientras que quienes cursen 1°, 2° y 3° lo harán en septiembre del mismo año. Todo el proceso se realizará en línea a través de Llave MX, con apoyos económicos que pueden incrementarse si la familia tiene más de un hijo inscrito.