México

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: cuánto dinero recibirán los beneficiarios en diciembre

Se espera que los recursos comiencen a distribuirse a principios del siguiente mes

Guardar
Las becas Rita Cetina y Benito Juárez se integran
Las becas Rita Cetina y Benito Juárez se integran en programas impulsados por el Gobierno de México que proporcionan un apoyo económico cada dos meses a estudiantes matriculados en instituciones públicas

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez se integran en programas impulsados por el Gobierno de México que proporcionan un apoyo económico cada dos meses a estudiantes matriculados en instituciones públicas. Su objetivo principal consiste en reducir el abandono escolar y ofrecer respaldo financiero para favorecer la trayectoria académica y la finalización de los estudios.

La Beca Rita Cetina tuvo como punto de partida a jóvenes de secundaria; en el ciclo siguiente abarcará a alumnos de primaria y después incluirá también el preescolar. En tanto, la Beca Benito Juárez está destinada a estudiantes que cursan el nivel preparatoria en escuelas del sector público.

Cada beneficiario recibe un depósito de $1,900 de manera bimestral. Además, la Rita Cetina contempla el pago de $700 adicionales a los padres por cada hijo más registrado. El apoyo se transfiere directamente a la tarjeta Bienestar del estudiante, sin intervención de intermediarios.

Agencia de Gobierno
Agencia de Gobierno

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Las autoridades del programa no han informado cambios en los depósitos, por lo que se espera que los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez reciban la misma cantidad de dinero, es decir, 1,900 pesos.

Beca Benito Juárez: 1,900 pesos

Beca Rita Cetina:

  • Padres de familia con un alumno registrado: 1,900 pesos.
  • Padres de familia con dos alumnos registrados: 2, 600 pesos.
  • Padres de familia con tres alumnos registrados: 3,300 pesos.

Se espera que el siguiente depósito para todos los beneficiarios sea en el mes de diciembre, así lo establecen los tiempos y el calendario de dispersión. Y es que cabe recordar que el último periodo de pagos de las becas se llevó a cabo durante octubre.

Asimismo, en caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica55 1162 0300de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

Continúa el calendario de pagos correspondiente al primer bimestre del ciclo 2025-2026 Crédito: X/@BecasBenito

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Después de identificar el día destinado para retirar las becas Rita Cetina y Benito Juárez, los beneficiarios pueden confirmar si el recurso ya fue depositado a través del Buscador de Estatus en Línea o utilizando la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para consultar el estatus y revisar el saldo en línea, resulta necesario contar con la CURP del titular o de los hijos. El procedimiento requiere ingresar a la página del Buscador de Estatus, escribir la CURP correspondiente, elegir la sección de Bancarización para ver todos los detalles de pago, y seleccionar el periodo específico a consultar. En ese apartado se mostrará la información sobre el depósito, junto con el comprobante que indica el método, estado del pago, fechas y periodos relacionados.

Además, la verificación de saldo puede realizarse en los cajeros automáticos o en las ventanillas del Banco del Bienestar. Se aconseja instalar la aplicación móvil para monitorear constantemente los movimientos de la cuenta.

Continúa la entrega de tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez

Por otra parte, desde el 25 de noviembre se efectúa la entrega de tarjetas Bienestar para los recién incorporados a ambos programas. Los beneficiarios inscritos deberán acudir al lugar asignado con los documentos solicitados.

Si eres menor de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Benito JuárezBecas para el BienestarBecasBecas Benito JuáreProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

¿Quién es Alejandro Gertz Manero, fiscal de la república que presentó su renuncia?

Se espera que el Senado apruebe la dimisión del fiscal

¿Quién es Alejandro Gertz Manero,

Beca Benito Juárez: cómo saber en qué módulo debo ir a recoger mi tarjeta en caso de haber resultado beneficiario

Es vital que los estudiantes que fueron seleccionados obtengan su plástico antes del inicio de los pagos para poder recibir el apoyo

Beca Benito Juárez: cómo saber

Alejandro Gertz Manero presentó al Senado su renuncia a la FGR

De acuerdo con la agencia Reuters, el Senado recibió la carta con la renuncia del Fiscal y ahora abrirá el proceso para armar una terna de aspirantes

Alejandro Gertz Manero presentó al

Fans mexicanos de Stranger Things reaccionan a la transformación de los protagonistas con el estreno de la última temporada

El crecimiento generacional de la serie revela cómo la evolución de los actores impacta a una audiencia que creció junto a ellos

Fans mexicanos de Stranger Things

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de noviembre: retiran tren del servicio de la Línea A para revisión

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Otro golpe del Plan Michoacán:

Otro golpe del Plan Michoacán: aseguraron explosivos caseros y detuvieron a 7 presuntos delincuentes

Capturan en Chiapas a “El Coreano”, vinculado al reclutamiento de personas en el Rancho Izaguirre

Hallan tres cuerpos dentro de fosa clandestina sobre la carretera Silao-Guanajuato

Municipio de Chihuahua registra 50% menos asistencia escolar tras enfrentamiento armado entre grupo criminal

Golpe al narco: aseguran más de 400 mil litros de huachicol tras operativos en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Tras beso con Montserrat Oliver,

Tras beso con Montserrat Oliver, abuela de Aldo de Nigris asegura que Aarón Mercury mostró interés en su nieta

Fans mexicanos de Stranger Things reaccionan a la transformación de los protagonistas con el estreno de la última temporada

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Quién sería Miss Universo si la mexicana Fátima Bosch renuncia a la corona tras las acusaciones contra Raúl Rocha

Natalia Jiménez vivió un momento fan y persiguió a Hugo Sánchez en el aeropuerto: “Ayúdenme a encontrarlo”

DEPORTES

Entrenador costarricense demerita a Miguel

Entrenador costarricense demerita a Miguel Herrera por falta de “escuela” para ser técnico tras dejar fuera a los Ticos del Mundial 2026

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

¿Qué necesita el América para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025?

Reportan que Pumas estaría cerca de fichar a “Chicho” Arango

Estos árbitros de la Liga MX que serían expulsados de la Liguilla por sus errores en el Rayados vs América