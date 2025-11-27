Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: cuánto dinero recibirán los beneficiarios en diciembre

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez se integran en programas impulsados por el Gobierno de México que proporcionan un apoyo económico cada dos meses a estudiantes matriculados en instituciones públicas. Su objetivo principal consiste en reducir el abandono escolar y ofrecer respaldo financiero para favorecer la trayectoria académica y la finalización de los estudios.
La Beca Rita Cetina tuvo como punto de partida a jóvenes de secundaria; en el ciclo siguiente abarcará a alumnos de primaria y después incluirá también el preescolar. En tanto, la Beca Benito Juárez está destinada a estudiantes que cursan el nivel preparatoria en escuelas del sector público.
Cada beneficiario recibe un depósito de $1,900 de manera bimestral. Además, la Rita Cetina contempla el pago de $700 adicionales a los padres por cada hijo más registrado. El apoyo se transfiere directamente a la tarjeta Bienestar del estudiante, sin intervención de intermediarios.
¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez?
Las autoridades del programa no han informado cambios en los depósitos, por lo que se espera que los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez reciban la misma cantidad de dinero, es decir, 1,900 pesos.
Beca Benito Juárez: 1,900 pesos
Beca Rita Cetina:
- Padres de familia con un alumno registrado: 1,900 pesos.
- Padres de familia con dos alumnos registrados: 2, 600 pesos.
- Padres de familia con tres alumnos registrados: 3,300 pesos.
Se espera que el siguiente depósito para todos los beneficiarios sea en el mes de diciembre, así lo establecen los tiempos y el calendario de dispersión. Y es que cabe recordar que el último periodo de pagos de las becas se llevó a cabo durante octubre.
Asimismo, en caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica55 1162 0300de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.
¿Cómo saber si ya me llegó el pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez?
Después de identificar el día destinado para retirar las becas Rita Cetina y Benito Juárez, los beneficiarios pueden confirmar si el recurso ya fue depositado a través del Buscador de Estatus en Línea o utilizando la aplicación móvil del Banco del Bienestar.
Para consultar el estatus y revisar el saldo en línea, resulta necesario contar con la CURP del titular o de los hijos. El procedimiento requiere ingresar a la página del Buscador de Estatus, escribir la CURP correspondiente, elegir la sección de Bancarización para ver todos los detalles de pago, y seleccionar el periodo específico a consultar. En ese apartado se mostrará la información sobre el depósito, junto con el comprobante que indica el método, estado del pago, fechas y periodos relacionados.
Además, la verificación de saldo puede realizarse en los cajeros automáticos o en las ventanillas del Banco del Bienestar. Se aconseja instalar la aplicación móvil para monitorear constantemente los movimientos de la cuenta.
Continúa la entrega de tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez
Por otra parte, desde el 25 de noviembre se efectúa la entrega de tarjetas Bienestar para los recién incorporados a ambos programas. Los beneficiarios inscritos deberán acudir al lugar asignado con los documentos solicitados.
Si eres menor de 18 años
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)
De la madre, padre, tutora o tutor
- Identificación oficial (original y copia)
- Acta de nacimiento
- CURP
Si eres mayor de 18 años
- Identificación oficial (original y copia)
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)