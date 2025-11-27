Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: cuánto dinero recibirán los beneficiarios en diciembre

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez se integran en programas impulsados por el Gobierno de México que proporcionan un apoyo económico cada dos meses a estudiantes matriculados en instituciones públicas

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez se integran en programas impulsados por el Gobierno de México que proporcionan un apoyo económico cada dos meses a estudiantes matriculados en instituciones públicas. Su objetivo principal consiste en reducir el abandono escolar y ofrecer respaldo financiero para favorecer la trayectoria académica y la finalización de los estudios.

La Beca Rita Cetina tuvo como punto de partida a jóvenes de secundaria; en el ciclo siguiente abarcará a alumnos de primaria y después incluirá también el preescolar. En tanto, la Beca Benito Juárez está destinada a estudiantes que cursan el nivel preparatoria en escuelas del sector público.

Cada beneficiario recibe un depósito de $1,900 de manera bimestral. Además, la Rita Cetina contempla el pago de $700 adicionales a los padres por cada hijo más registrado. El apoyo se transfiere directamente a la tarjeta Bienestar del estudiante, sin intervención de intermediarios.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Las autoridades del programa no han informado cambios en los depósitos, por lo que se espera que los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez reciban la misma cantidad de dinero, es decir, 1,900 pesos.

Beca Benito Juárez: 1,900 pesos

Beca Rita Cetina:

Padres de familia con un alumno registrado: 1,900 pesos.

Padres de familia con dos alumnos registrados: 2, 600 pesos.

Padres de familia con tres alumnos registrados: 3,300 pesos.

Se espera que el siguiente depósito para todos los beneficiarios sea en el mes de diciembre, así lo establecen los tiempos y el calendario de dispersión. Y es que cabe recordar que el último periodo de pagos de las becas se llevó a cabo durante octubre.

Asimismo, en caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica55 1162 0300de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

Continúa el calendario de pagos correspondiente al primer bimestre del ciclo 2025-2026 Crédito: X/@BecasBenito

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Después de identificar el día destinado para retirar las becas Rita Cetina y Benito Juárez, los beneficiarios pueden confirmar si el recurso ya fue depositado a través del Buscador de Estatus en Línea o utilizando la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para consultar el estatus y revisar el saldo en línea, resulta necesario contar con la CURP del titular o de los hijos. El procedimiento requiere ingresar a la página del Buscador de Estatus, escribir la CURP correspondiente, elegir la sección de Bancarización para ver todos los detalles de pago, y seleccionar el periodo específico a consultar. En ese apartado se mostrará la información sobre el depósito, junto con el comprobante que indica el método, estado del pago, fechas y periodos relacionados.

Además, la verificación de saldo puede realizarse en los cajeros automáticos o en las ventanillas del Banco del Bienestar. Se aconseja instalar la aplicación móvil para monitorear constantemente los movimientos de la cuenta.

Continúa la entrega de tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez

Por otra parte, desde el 25 de noviembre se efectúa la entrega de tarjetas Bienestar para los recién incorporados a ambos programas. Los beneficiarios inscritos deberán acudir al lugar asignado con los documentos solicitados.

Si eres menor de 18 años

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)