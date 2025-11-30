Así calificó Emma Coronel a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán tras compartir su vida mientras él lideró el sanguinario cártel

El documental 'Casada con El Chapo: Emma Coronel habla' revela la versión de Emma Coronel sobre su vida junto a Joaquín Guzmán.

El 28 de noviembre se estrenó el documental Casada con El Chapo: Emma Coronel habla, donde Emma Coronel ofrece su versión sobre su vida junto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En la producción de Oxygen, estrenada el 28 de noviembre de 2025, la exreina de belleza habló públicamente sobre su vida junto al líder del Cártel de Sinaloa y las consecuencias personales y legales que enfrentó por su relación con él.

Emma Coronel describe en el documental cómo conoció a Joaquín 'El Chapo' Guzmán durante una fiesta local cuando tenía 17 años. (Instagram/ICE)

Emma Coronel no podría llamar “malo” a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

La modelo y pareja del exlíder del Cártel de Sinaloa relató para el documental el momento en que conoció a Joaquín Guzmán Loera y recordó cómo vivió el juicio al que acudió en 2019 para brindarle “apoyo emocional”.

Según sus declaraciones, su presencia tenía como objetivo mostrar respaldo durante el proceso judicial que enfrentaba Guzmán en Estados Unidos. Durante el juicio, el Departamento de Justicia presentó evidencias de que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán ordenó a sus sicarios “secuestrar, interrogar, torturar y masacrar a miembros de organizaciones de narcotraficantes rivales”.

Al reflexionar sobre los hechos ocurridos hace más de cinco años, Coronel fue cuestionada respecto a sus sentimientos en torno a las acciones atribuidas a su esposo, a lo que respondió:

“Tengo buenos recuerdos de él, así que no puedo decir que Joaquín sea malo. No puedo hablar de algo que no he visto”.

La exreina de belleza relata que su relación con 'El Chapo' estuvo marcada por la separación entre su entorno familiar y las actividades ilícitas de Guzmán. Crédito EFE

Así se conocieron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Emma Coronel

En la misma producción, la modelo de 36 años relató cómo conoció a Guzmán cuando tenía 17 años, durante una fiesta local en la que participaba como candidata a un certamen de belleza.

“Escuché que había una persona importante en la fiesta a la que iba y me dijeron que quería bailar contigo. Llegó un hombre y me dijo: ‘Me llamo Joaquín’”, recordó.

Poco después de que Coronel cumplió 18 años, ambos formalizaron su relación con un matrimonio simbólico. Sui relacióm estuvo marcada por la separación entre el entorno familiar y las actividades ilícitas de Guzmán.

De acuerdo con Emma Coronel, él nunca discutía su trabajo con ella ni la involucraba en sus negocios criminales.

Las repercusiones legales y familiares que enfrentó Emma Coronel tras la sentencia a “El Chapo” Guzmán

De igual forma, se sinceró sobre las repercusiones legales que enfrentó tras la captura y condena de su esposo. En junio de 2021, se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y manejo de empresas relacionadas con el narco, lo que la llevó ser condena a tres años de prisión.

Tras su liberación en 2023, enfrenta cuatro años de libertad condicional y ha intentado reconstruir su vida, enfocándose en nuevos proyectos y en el bienestar de sus hijas, aunque reconoce que no ha sido fácil y que sigue viviendo bajo la sombra del cártel y la figura de “El Chapo”.