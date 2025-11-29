México

Secretaría de las Mujeres y DiDi acuerdan medidas para frenar la violencia contra las mujeres: estas son las acciones

El convenio vence en 2030 y contempla diversas medidas a favor de víctimas de violencia, usuarias y conductoras

La Secretaría de las Mujeres
La Secretaría de las Mujeres y la empresa DiDi firmaron un convenio de colaboración por cinco años. | Secretaría de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres y DiDi, empresa de transporte por aplicación, firmaron un convenio para integrar la perspectiva de género en contextos de movilidad, como parte de los 16 Días de Activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

La dependencia indicó que el acuerdo tendrá vigencia hasta 2030 y su objetivo es promover el bienestar de las mujeres, dentro y fuera de la empresa, a través de una serie de acciones a corto y largo plazo entre la compañía y la institución.

Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, señaló que la dependencia a su cargo tiene la responsabilidad de “además de generar política pública, provocar una corresponsabilidad social”, que incluye a la iniciativa privada.

“No es sólo lo que hagamos desde el gobierno, sino que haya un entendimiento colectivo de que todas y todos podemos hacer algo por transformar la vida de las mujeres”, subrayó.

En el mismo sentido, Juan Andrés Panamá, director general de DiDi en México, dijo que la colaboración con la Secretaría de las Mujeres busca generar un impacto real y subrayó que las acciones del convenio llegarán a “más de 30 millones de usuarios del país, esto representa un cuarto de la población mexicana”.

¿En qué consiste el acuerdo entre la Secretaría de las Mujeres y DiDi?

En un comunicado, la dependencia indicó que se acordó con la empresa la difusión digital de la Cartilla de Derechos de las Mujeres entre las personas usuarias y conductoras —hombres y mujeres—, así como entre las Expertas al Volante.

Así mismo, DiDi donará 5 mil cupones anuales para que las usuarias que requieran apoyo de los Centros LIBRE de la Secretaría de las Mujeres y otros espacios de atención, y que no cuenten con los recursos para trasladarse, puedan llegar a dichos espacios o trasladarse desde ellos hacia otro destino.

Juan Andrés Panamá señaló que este número de cupones es sólo un punto de partida que puede ampliarse. Estos cupones beneficiarán a mujeres de 50 localidades prioritarias en entidades como Michoacán, Querétaro y Tamaulipas.

Como parte del convenio, DiDi entregó a la Secretaría de las Mujeres su “Guía de Movilidad con Perspectiva de Género en Plataformas Digitales” para su análisis por parte de la institución y su posterior emisión de opinión técnica.

Por otro lado, la plataforma de transporte y la dependencia brindarán talleres de masculinidades positivas a conductores de la plataforma y con el fin de fortalecer la autonomía económica de las mujeres usuarias de los Centros LIBRE, se brindarán capacitaciones en mecánica básica.

Juan Andrés Panamá consideró que estas acciones “no sólo acompañan traslados; amplían derechos, desarrollan capacidades y abren oportunidades económicas para las mujeres”.

Uber acuerda apoyar a la Red Nacional de Refugios con 3 mdp

Uber firmó un acuerdo con la Red Nacional de Refugios (RNR) para aportar a dicha organización un apoyo de aproximadamente 3 millones de pesos, distribuidos entre apoyo financiero y viajes gratuitos, destinados a fortalecer la labor de asistencia y protección a mujeres, niñas y niños que enfrentan situaciones de violencia en México.

En un comunicado, la empresa de transporte por aplicación destacó que la RNR brinda apoyo y atención a más de 25 mil mujeres, niñas y niños cada año mediante una red que abarca más de 75 espacios de prevención, atención y protección, tanto públicos como privados, con cobertura nacional e internacional.

Los refugios ofrecen atención integral y especializada con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad. Además, centran sus acciones en la prevención de feminicidios, la promoción del acceso a la justicia y la igualdad sustantiva.

“Año con año, desde Uber hemos respaldado con hechos en lo local nuestro compromiso global con la erradicación de la violencia basada en género en todas las regiones en donde operamos, dijo Diego Martínez, director de Políticas Públicas en Uber.

Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, destacó que la movilidad resulta un factor crítico en los contextos de riesgo.

“La movilidad es un derecho y, en contextos de riesgo, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, alianzas como esta fortalecen no solo los traslados seguros que permiten llegar a espacios de resguardo, sino también la ampliación de los mecanismos de atención, prevención y protección”, subrayó Figueroa Morales.

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia en 2020, Uber entregó tres mil viajes gratuitos de la mano de Fondo Semillas y la RNR, con el objetivo de facilitar el traslado seguro de mujeres víctimas de violencia hacia espacios protegidos.

En 2025, la estrategia se amplió mediante convenios para donar viajes gratuitos a instituciones públicas dedicadas a la atención de mujeres víctimas de violencia en entidades como Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Quintana Roo, Puebla y Ciudad de México.

