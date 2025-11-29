Quién es Raúl Jiménez, el nuevo Consejero Jurídico de Claudia Sheinbaum en ausencia de Ernestina Godoy

Ernestina Godoy Ramos, nueva titular interina de la FGR. Crédito: Cuartoscuro

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy tomó el puesto de manera interina mientras se realiza el proceso para escoger a la nueva o nuevo fiscal. El puesto de Godoy como titular de la Consejería Jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum quedó en manos de Raúl Armando Jiménez Vázquez.

Así lo confirmó la propia mandataria durante su mañanera del 28 de noviembre. Raúl Jiménez, quien es integrante del equipo de Ernestina Godoy, ocupará el cargo de forma temporal hasta que se designe a la nueva o nuevo titular, decisión que se prevé para la próxima semana.

La presidenta Sheinbaum explicó que la designación de Jiménez Vázquez responde a la necesidad de mantener la continuidad en la Consejería Jurídica tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República, lo que motivó el movimiento de Godoy hacia esa institución.

“Por lo pronto se queda un encargado de despacho, un compañero que está trabajando en la Consejería… Raúl (Jiménez), es del equipo de Ernestina”, declaró la Presidenta.

La carrera de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez cuenta con una sólida formación académica y una trayectoria extensa en la administración pública. Es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también obtuvo una maestría y un doctorado en Derecho. Además, ha ejercido como catedrático en la misma universidad, consolidando su perfil académico.

Con dos décadas de experiencia en la Administración Pública Federal, Jiménez Vázquez ha ocupado diversos cargos de responsabilidad.

Antes de asumir la función de encargado de despacho, se desempeñaba como Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Presidencia de la República, posición desde la que formaba parte del equipo directo de Ernestina Godoy en la Consejería Jurídica.

Ernestina Godoy toma el puesto de Gertz Manero; así renunció al equipo de Sheinbaum

En una publicación de redes sociales, Ernestina Godoy informó sobre su renuncia al equipo de la Presidenta Claudia Sheinbaum:

“Al pueblo de México: Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación”.

Y añadió: “Servir al pueblo de México desde esta responsabilidad ha sido uno de los mayores retos y privilegios de mi trayectoria. Me queda claro que transformar la vida pública del país no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo. Hoy cierro esta etapa agradecida y orgullosa del equipo con el que trabajé y de los avances que logramos juntas y juntos”.