México

Quién es Raúl Jiménez, el nuevo Consejero Jurídico de Claudia Sheinbaum en ausencia de Ernestina Godoy

El funcionario tomará el lugar de la nueva encargada interina de la FGR

Guardar
Ernestina Godoy Ramos, nueva titular
Ernestina Godoy Ramos, nueva titular interina de la FGR. Crédito: Cuartoscuro

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy tomó el puesto de manera interina mientras se realiza el proceso para escoger a la nueva o nuevo fiscal. El puesto de Godoy como titular de la Consejería Jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum quedó en manos de Raúl Armando Jiménez Vázquez.

Así lo confirmó la propia mandataria durante su mañanera del 28 de noviembre. Raúl Jiménez, quien es integrante del equipo de Ernestina Godoy, ocupará el cargo de forma temporal hasta que se designe a la nueva o nuevo titular, decisión que se prevé para la próxima semana.

El funcionario tomará el lugar
El funcionario tomará el lugar de Godoy hasta que llegue un nuevo titular. Youtube: Cámara de Diputados

La presidenta Sheinbaum explicó que la designación de Jiménez Vázquez responde a la necesidad de mantener la continuidad en la Consejería Jurídica tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República, lo que motivó el movimiento de Godoy hacia esa institución.

“Por lo pronto se queda un encargado de despacho, un compañero que está trabajando en la Consejería… Raúl (Jiménez), es del equipo de Ernestina”, declaró la Presidenta.

La carrera de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez cuenta con una sólida formación académica y una trayectoria extensa en la administración pública. Es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también obtuvo una maestría y un doctorado en Derecho. Además, ha ejercido como catedrático en la misma universidad, consolidando su perfil académico.

Con dos décadas de experiencia en la Administración Pública Federal, Jiménez Vázquez ha ocupado diversos cargos de responsabilidad.

Antes de asumir la función de encargado de despacho, se desempeñaba como Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Presidencia de la República, posición desde la que formaba parte del equipo directo de Ernestina Godoy en la Consejería Jurídica.

Ernestina Godoy toma el puesto de Gertz Manero; así renunció al equipo de Sheinbaum

Godoy asumió la Fiscalía Especial
Godoy asumió la Fiscalía Especial de Control Competencial tras la salida inminenente de Alejandro Gertz Manero | X / @ErnestinaGodoy_

En una publicación de redes sociales, Ernestina Godoy informó sobre su renuncia al equipo de la Presidenta Claudia Sheinbaum:

“Al pueblo de México: Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación”.

Y añadió: “Servir al pueblo de México desde esta responsabilidad ha sido uno de los mayores retos y privilegios de mi trayectoria. Me queda claro que transformar la vida pública del país no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo. Hoy cierro esta etapa agradecida y orgullosa del equipo con el que trabajé y de los avances que logramos juntas y juntos”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumErnestina GodoyAlejandro Gertz ManeroPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Suspenden entrada a México de cerdos importados de España por peste porcina africana

La medida aplica a productos comerciales y los portados por personas viajeras debido al brote ubicado en Barcelona

Suspenden entrada a México de

Temblor hoy 28 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en San Marcos, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 28 de noviembre

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Guerrero

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.1 de magnitud

Sandra Itzel enfrentaría una nueva denuncia además de la emprendida por la esposa de Adrian Di Monte

A su salida de La Granja VIP, la actriz y cantante estaría enfrentando nuevos problemas legales relacionados con su ex esposo

Sandra Itzel enfrentaría una nueva

Sorteo Superior 2865: Resultados y premios de la Lotería Nacional 28 de noviembre 2025

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Sorteo Superior 2865: Resultados y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a dos hombres que

Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

Fraude en el sector salud de CDMX: así operaba la red que “vendía” plazas laborales a sus víctimas

Dos adolescentes disparan contra policía municipal y son detenidos en Villa de Álvarez, Colima

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

ENTRETENIMIENTO

Sandra Itzel enfrentaría una nueva

Sandra Itzel enfrentaría una nueva denuncia además de la emprendida por la esposa de Adrian Di Monte

Las 10 películas que arrasan en Prime Video México este fin de semana

31 Minutos presenta espectáculo navideño en el Edomex: fechas, sede y precios de los boletos

Edgar Vivar recuerda a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” a más de una década de su muerte

Confirman segunda fecha para J Balvin en el Palacio de los Deportes de CDMX: preventa, venta y precios de boletos

DEPORTES

“La Selección Mexicana está trabajando

“La Selección Mexicana está trabajando bien”: Ivar Sisniega respalda la gestión de Javier Aguirre

La IA predice al ganador de la vuelta entre Cruz Azul y Chivas

Luto en la Liga MX: fallece Emilio Canales, hijo de exjugador histórico del Club León

Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer en pitar una liguilla

¿Dónde comprar el nuevo jersey exclusivo de Cruz Azul para la Copa Intercontinental, que contará con piezas limitadas?