Ernestina Godoy se despide del gabinete de Sheinbaum y asume como encargada de despacho de la FGR

Godoy asumió la Fiscalía Especial de Control Competencial tras la salida inminenente de Alejandro Gertz Manero | X / @ErnestinaGodoy_

Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la Presidencia de la República, confirmó que el día de ayer presentó su renuncia a su posición dentro del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para integrarse a la Fiscalía General de la República (FGR) como fiscal especial de Control Competencial a nivel federal.

“Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación” (sic), se lee.

Este nuevo encargo la llevará, consecuentemente y según el Articulo 21 de la Ley General de la Fiscalía General de la República, a asumir la titularidad de la FGR después de que fuera aceptada la renuncia de Alejandro Gertz Manero en el Senado de la República.

La presidenta dijo que espera una "transformación" tras la salida de Alejandro Gertz de la FGR | Youtube / CEPROPIE

Así lo informó mediante su cuenta oficial de X:

“Tras la presentación de mi renuncia y de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, he sido nombrada como Titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial (...). Por ello informo; tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República” (sic), concluye.

¿Cuál es el perfil completo de Ernestina Godoy?

Nacida en Ciudad de México el 17 de enero de 1954, Godoy Ramos estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su carrera profesional se ha caracterizado por el enfoque en la defensa de los derechos humanos y la protección a víctimas.

Entre sus primeros esfuerzos destaca la fundación de organizaciones civiles como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Alianza Cívica y la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia.

Su trayectoria en la administración pública comenzó en el entonces Distrito Federal. Fue directora general jurídica y de estudios legislativos, coordinadora de asuntos jurídicos en la Procuraduría Social, y directora de desarrollo delegacional en Iztapalapa.

Fuera del espectro político: Fiscal de la CDMX en la Jefatura de Gobierno de Claudia Sheinbaum

Hacia 2018 asumió la titularidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Por ello, y al transformarse poco después en fiscalía, se convirtió en la primera mujer en encabezar la recién creada Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), cargo que ocupó de 2020 a 2024.

Godoy Ramos es señalada como una "fiscal carnala" por su actual cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum | Presidencia de la República

En septiembre de 2024 fue nombrada consejera jurídica del Ejecutivo federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; es decir, se trató de su principal vínculo político con el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación (4T). Desde ese lugar, Godoy participó en la asesoría legal del gobierno y en la elaboración de iniciativas vinculadas al sistema judicial y normativo.