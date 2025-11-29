México

Pensión Hombres Bienestar: cuándo inicia el registro 2026 y qué necesitas para obtener los 3 mil pesos bimestrales

El apoyo está dirigido a hombres de 60 a 64 años residentes en la Ciudad de México

Guardar
El apoyo está dirigido a
El apoyo está dirigido a hombres de 60 a 64 años residentes en la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que en 2026 se abrirá una nueva etapa de inscripción para la Pensión Hombres Bienestar, un apoyo económico dirigido a hombres de 60 a 64 años que viven en la capital y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anticipó que el próximo año el padrón crecerá con la incorporación de 100 mil nuevos beneficiarios, con lo que este programa social alcanzará a cerca de 200 mil capitalinos.

Aunque aún no hay un calendario oficial de inscripción, las autoridades han señalado que el anuncio se realizará en los canales institucionales del Gobierno de la CDMX y de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien). Por ello, se recomienda a los aspirantes mantenerse atentos a las fechas que se comunicarán a inicios de 2026.

Este programa otorga 3 mil pesos bimestrales, equivalentes a 18 mil pesos anuales, y está diseñado para apoyar a un sector de la población históricamente excluido de las pensiones sociales previas.

La jefa de Gobierno, Clara
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que en 2026 se abrirá un nuevo registro para la Pensión Hombres Bienestar, que integrará a 100 mil beneficiarios más en la Ciudad de México.

Requisitos para registrarse en 2026

Para ser considerado como beneficiario de la Pensión Hombres Bienestar en la convocatoria 2026, será necesario cumplir con los requisitos vigentes establecidos por el gobierno capitalino. Entre ellos destacan:

  • Edad: tener entre 60 y 64 años al momento del registro.
  • Residencia: vivir en la Ciudad de México y comprobar domicilio reciente.
  • Documentación básica:
    • Identificación oficial vigente (INE).
    • CURP.
    • Acta de nacimiento.
    • Comprobante de domicilio de la CDMX.
    • Formato de solicitud oficial, que será proporcionado en los módulos de atención.

Una vez que se habiliten las fechas, el proceso podrá realizarse en los módulos de Sebien o en los espacios determinados por el Gobierno capitalino.

Además, al cumplir 65 años, los beneficiarios serán canalizados automáticamente a la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, que actualmente otorga 6,200 pesos bimestrales, lo que garantiza la continuidad del apoyo económico.

Recomendaciones para los aspirantes

Aunque el registro aún no está abierto, las autoridades han sugerido a los interesados comenzar a preparar la documentación necesaria para evitar contratiempos una vez que se publique la convocatoria.

La jefa de Gobierno, Clara
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que en 2026 se abrirá un nuevo registro para la Pensión Hombres Bienestar, que integrará a 100 mil beneficiarios más en la Ciudad de México.

También recomiendan verificar que la identificación oficial y el comprobante de domicilio estén vigentes, y mantenerse atentos a los anuncios oficiales durante los primeros meses de 2026.

En tanto se confirma el calendario, la Pensión Hombres Bienestar se perfila como uno de los programas sociales más importantes para la población masculina de 60 a 64 años en la Ciudad de México, consolidándose como un apoyo clave en la transición hacia la pensión universal a partir de los 65 años.

Temas Relacionados

Pensión Hombres BienestarCDMXprogramas socialeshombres de 60 a 64 añosmexico-noticias

Más Noticias

Joven es apodada como Lady Centavos’ al no pagar taxi de app tras pelear con chofer por redondeo del precio

La pasajera se viralizó tras discutir con el conductor por el redondeo de unos centavos, lo que terminó en su negativa a pagar el viaje

Joven es apodada como Lady

Una mujer y dos hombres fueron asesinados en balacera en Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato

Los primeros informes de seguridad indican que los posibles responsables de esta agresión serían sicarios que viajaban en una motocicleta

Una mujer y dos hombres

Popocatépetl registró 33 exhalaciones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 33 exhalaciones en

Bolo Fest 2025: cuántos asistentes se esperan en el desfile navideño de este sábado

Se esperan más de 700 mil asistentes para disfrutar de globos monumentales, carros alegóricos y bandas internacionales

Bolo Fest 2025: cuántos asistentes

Cómo hacer dulce de tejocote con guayaba alto en vitamina C y reducido en azúcar

Disfruta de este postre sin culpa en estas fiestas decembrinas

Cómo hacer dulce de tejocote
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una mujer y dos hombres

Una mujer y dos hombres fueron asesinados en balacera en Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato

“El Goofy” seguirá en prisión tras ser procesado por asesinato del abogado David Cohen por “conflicto laboral”

Hallan 4 cuerpos en predio familiar del diputado Bautista Tafolla tras abandonarlo por el crimen organizado en Michoacán

Procesan al secretario general de la FITTAM, identificado como objetivo prioritario por huachicol de agua en Edomex

Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre: Alfredo Adame explota contra Kim Shantal

Zootopia 2 llegó a México: cuántas escenas post créditos tiene, de qué tratan y por qué podrían cambiarlo todo

Billy Idol posible setlist en CDMX: los clásicos que podría cantar en su concierto, más allá de “Dancing With Myself”

Ruta de la Nochebuena 2025 en Xochimilco: así será la experiencia navideña en CDMX

¡Llegan los autos clásicos al Edomex! Fechas y detalles para asistir GRATIS a la expo que enamora a coleccionistas

DEPORTES

Auténticos Tigres se coronan campeones

Auténticos Tigres se coronan campeones de la Onefa tras Final cardíaca ante Borregos del Tec de Monterrey

América reconoce comunicación con la Comisión de Arbitraje tras la polémica en la Ida contra Rayados

Pasajera es bautizada como ‘Lady Aeropuerto’ por reclamar reembolso tras dar mal la dirección: “Que me lleve a la otra terminal”

Tensiones por visados: régimen iraní planea boicotear el sorteo del Mundial 2026

De qué murió Emilio, hijo de Fernando Navarro, exfutbolista mexicano del León