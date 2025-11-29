Pensión Hombres Bienestar: cuándo inicia el registro 2026 y qué necesitas para obtener los 3 mil pesos bimestrales

El apoyo está dirigido a hombres de 60 a 64 años residentes en la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que en 2026 se abrirá una nueva etapa de inscripción para la Pensión Hombres Bienestar, un apoyo económico dirigido a hombres de 60 a 64 años que viven en la capital y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anticipó que el próximo año el padrón crecerá con la incorporación de 100 mil nuevos beneficiarios, con lo que este programa social alcanzará a cerca de 200 mil capitalinos.

Aunque aún no hay un calendario oficial de inscripción, las autoridades han señalado que el anuncio se realizará en los canales institucionales del Gobierno de la CDMX y de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien). Por ello, se recomienda a los aspirantes mantenerse atentos a las fechas que se comunicarán a inicios de 2026.

Este programa otorga 3 mil pesos bimestrales, equivalentes a 18 mil pesos anuales, y está diseñado para apoyar a un sector de la población históricamente excluido de las pensiones sociales previas.

Requisitos para registrarse en 2026

Para ser considerado como beneficiario de la Pensión Hombres Bienestar en la convocatoria 2026, será necesario cumplir con los requisitos vigentes establecidos por el gobierno capitalino. Entre ellos destacan:

Edad: tener entre 60 y 64 años al momento del registro.

Residencia: vivir en la Ciudad de México y comprobar domicilio reciente.

Documentación básica: Identificación oficial vigente (INE). CURP. Acta de nacimiento. Comprobante de domicilio de la CDMX. Formato de solicitud oficial, que será proporcionado en los módulos de atención.



Una vez que se habiliten las fechas, el proceso podrá realizarse en los módulos de Sebien o en los espacios determinados por el Gobierno capitalino.

Además, al cumplir 65 años, los beneficiarios serán canalizados automáticamente a la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, que actualmente otorga 6,200 pesos bimestrales, lo que garantiza la continuidad del apoyo económico.

Recomendaciones para los aspirantes

Aunque el registro aún no está abierto, las autoridades han sugerido a los interesados comenzar a preparar la documentación necesaria para evitar contratiempos una vez que se publique la convocatoria.

También recomiendan verificar que la identificación oficial y el comprobante de domicilio estén vigentes, y mantenerse atentos a los anuncios oficiales durante los primeros meses de 2026.

En tanto se confirma el calendario, la Pensión Hombres Bienestar se perfila como uno de los programas sociales más importantes para la población masculina de 60 a 64 años en la Ciudad de México, consolidándose como un apoyo clave en la transición hacia la pensión universal a partir de los 65 años.