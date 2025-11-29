“No tienes nada”: Emma Coronel comparte su experiencia tras declararse culpable por lavado de dinero y narcotráfico

Emma Coronel fue condenada a 36 meses de prisión en 2021. (Infobae México/Jovani Pérez)

Tal y como se anunció en días anteriores, la noche del 28 de noviembre se estrenó el documental Casada con El Chapo: Emma Coronel habla, producido por Oxygen.

El especial ofrece la versión de Emma Coronel sobre lo que vivió junto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán’, quien actualmente enfrenta cadena perpetua más 30 años de prisión en Estados Unidos.

El documental 'Casada con El Chapo: Emma Coronel habla' revela la versión personal de Emma Coronel sobre su vida junto a Joaquín Guzmán. (IG: Mariel Colón)

Emma Coronel también enfrentó 3 años de prisión tras ser declarada culpable

Una de las confesiones que más impacto ha generado por parte de la exreina de belleza, es la relacionada con sus propios problemas legales, los cuales enfrentó luego de que el capo mexicano fuera declarado culpable de 10 cargos federales y sencentiado.

Cabe recordar que en junio de 2021, Emma Coronel se declaró culpable en la Corte Federal del Distrito de Columbia de narcotráfico, lavado de dinero y por involucrarse en el manejo de empresas relacionadas con el narco, por lo que fue condenada a 36 meses (3 años) de prisión.

Coronel asegura que estar alejada de sus hijas durante ese tiempo fue lo peor, “fue muy duro”, pero resalta que al estar en prisión “tienes tiempo para pensar, para llorar, no tienes nada que te distraiga”.

Emma Coronel narra en el especial de Oxygen cómo enfrentó tres años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. (Captura de pantalla)

Pese a que fue puesta en libertad el 13 de septiembre de 2023, luego de que se le ordenara pagar 1 millón 500 mil dólares en concepto de restitución, Coronel confesó que durante su tiempo en prisión “estaba cayendo en depresión”.

Emma Coronel vive “un día a la vez” desde que salió de prisión

Mientras enfrenta 4 años de libertad condicional, Emma Coronel prefiere vivir “un día a la vez”, así lo reveló para Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla, donde también aseguró estar enfocada en nuevas oportunidades.

“Desde que salí de prisión, he estado trabajando en diferentes proyectos. Mis padres también me han estado ayudando. No ha sido fácil”, dijo sobre su vida profesional y privada.

Coronel desarrolla su propia marca y regresa al modelaje, participando en la Semana de la Moda de Milán tras salir de prisión. (IG @emma.coronel.official)

Actualmente, Coronel se encuentra desarrollando su propia marca y ha tenido la oportunidad de regresar al modelaje de la mano de la Semana de la Moda de Milán.

Pese a que vive con la sombra del cártel y la fuga de ‘El Chapo’, resaltó para Oxygen que quiere “seguir adelante con su vida”.

Emma Coronel conoció a ‘El Chapo’ cuando tenía 17 años

La vida privada de Emma Coronel y Joaquín Guzmán estuvo marcada desde el inicio por la separación entre el entorno doméstico y las actividades ilícitas atribuidas al líder criminal.

En el documental producido por Oxygen, Coronel relató que conoció a Guzmán cuando apenas tenía 17 años, justo en medio de una celebración local a la que asistía como candidata en un concurso de belleza.

La relación entre Emma Coronel y Joaquín Guzmán comenzó con un matrimonio simbólico tras la victoria de ella en un concurso de belleza. (Infobae)

Tras su primer encuentro, la relación avanzó rápidamente. Poco después de que Coronel se coronara como ganadora del certamen y cumpliera 18 años, ambos formalizaron su vínculo con un enlace simbólico: “Fue un matrimonio simbólico, no tuvimos una unión civil”.