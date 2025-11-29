Florinda Meza revive el inicio de su polémico amor con Chespirito a 11 años de su muerte: “Ha seguido dentro de mí”

(Zurisaddai González/Infobae)

Florinda Meza atraviesa uno de los años más complejos de su vida pública. El estreno de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo trajo este 2025 un debate sobre el inicio de su relación con Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito.

En la serie se expuso que el romance surgió cuando el comediante todavía estaba casado con Graciela Fernández, madre de sus hijos.

Fue en este sentido, que el pasado 28 de noviembre, la actriz que dio vida a La Chimoltrufia compartió un extenso mensaje en el marco del aniversario luctuoso de su esposo.

“Estoy en Chile, aquí tomamos la decisión de estar juntos”

El viernes pasado, a once años del fallecimiento de Chespirito, Florinda Meza compartió un video desde Santiago de Chile, donde recordó el origen de su historia de amor:

“Hoy, precisamente hoy, se cumplen once años de que la forma corpórea, física, de mi Robert se fue, pero ha seguido en el amor de todos ustedes. Ha seguido dentro de mí, lo llevo conmigo y ha seguido en el amor que siento por él”.

Meza subrayó la importancia sentimental de viajar a Chile en esta fecha.

“Justamente hoy, aquí, en Chile, donde hace cincuenta años se tomó la decisión de que seríamos el uno para el otro, en 1977, 12 de octubre”.

Aseguró que sigue sintiendo la presencia del creador de El Chavo del 8 e insistió:

“Robert, yo sé que los muertos, en algún lado, de reposo a su alma, que cuando morimos el cuerpo no está, pero en algún lado estarás. Por lo pronto, estás con nosotros ahora en las redes”.

Remarcó el vínculo irrompible: “Te amo, Robert. Te seguiré amando eternamente. Y creo que en algún lugar, nuestras almas se podrán encontrar”.

El origen de un romance que desafió al medio

La bioserie de Max reconstuyó el momento en que Chespirito y Florinda Meza se quedaron a solas después de una presentación en un hotel de Santiago de Chile en 1977.

En la escena, el personaje basado en Meza le pregunta: “Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?”, a lo que Gómez Bolaños responde en su autobiografía Sin querer queriendo: “¡Y claro está que la besé!”.

La relación, que duraría décadas, empezó en medio de una crisis emocional para el comediante, según narró él mismo en sus memorias.

“Es que se habían hecho comentarios acerca de los muchos besos que nos dan las admiradoras, y yo comenté que en esta ocasión a mí no me tocó ninguno. ¡Y tenía que ser precisamente hoy, cuando estoy hambriento de besos!”, escribió sobre la icónica noche.

Chespirito decidió separarse de Graciela Fernández, quedándole todos los bienes materiales, reconociendo el peso del vínculo con Florinda Meza.

Edgar Vivar honra el legado de Chespirito

A once años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el actor Edgar Vivar también recordó la huella que dejó su colega y amigo.

“Han sido 11 años ya, pero sigues presente en mi vida. Te admiro, te honro y te agradezco, al igual que millones. Por las sonrisas”, compartió Vivar en su perfil de X, junto con una imagen histórica del elenco.

Las muestras de cariño y gratitud hacia Chespirito se multiplicaron en comentarios, destacando su contribución al humor y su impacto en la cultura popular.