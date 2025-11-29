Emma Coronel pide perdón a afectados por la violencia del narco: “Me solidarizo con los que han perdido a un ser querido”

Emma Coronel Aispuro posó en una serie de retratos generados con inteligencia artificial, que acompañó con una respuesta irónica a un comentario sobre su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán. (Instagram/ICE)

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha roto el silencio en el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks, producido por Oxygen, donde ofrece un testimonio inédito sobre su vida junto al líder del Cártel de Sinaloa.

En esta producción, estrenada el 28 de noviembre, Coronel revela detalles personales de su relación con Guzmán, su experiencia durante los años de persecución y prisión, y, por primera vez, expresa públicamente su pesar hacia las víctimas del narcotráfico.

El especial de Oxygen presenta a Emma Coronel Aispuro en una faceta poco conocida, abordando su historia desde la adolescencia hasta su liberación en septiembre de 2023.

Nacida en California y criada en un rancho de Durango, México, Coronel describe una infancia marcada por la precariedad: “Vivía en casa con mis padres y tres hermanos. No había agua potable ni electricidad y, por supuesto, no había televisión. Estábamos completamente aislados del mundo”.

La lealtad de Emma Coronel hacia "El Chapo" Guzmán se refleja en la letra de "La Señora". (Captura de pantalla)

Según relató, en esa región muchos agricultores recurrían al cultivo de marihuana para sobrevivir: “Así es como la gente se ganaba la vida. Crecí viendo y creyendo que el gobierno era el enemigo. O te mueres de hambre o haces lo que tienes que hacer para sobrevivir”.

La vida de Emma Coronel junto a “El Chapo”

Coronel conoció a Guzmán cuando tenía 17 años, durante una fiesta local en la que participaba como candidata a un certamen de belleza.

“Escuché que había una persona importante en la fiesta y me dijeron que esa persona quería bailar conmigo. Llegó un hombre y me dijo: ‘Me llamo Joaquín’”, recordó para el proyecto audiovisual.

Tras ganar el certamen, Coronel y Guzmán se casaron poco después de que ella cumpliera 18 años, en una ceremonia simbólica en el rancho familiar.

La fotos que Emma Coronel publicaba en redes sociales tras la sentencia recibida a 'El Chapo' (Infobae)

“Fue un matrimonio simbólico, no tuvimos una unión civil”, explicó.

Coronel sostiene que nunca presenció la violencia asociada al narcotráfico ni participó en las actividades criminales de Guzmán. “Gracias a Dios, hasta ahora, nunca he estado en una situación en la que haya visto a alguien perder la vida. Jamás he estado en una situación así”, afirmó en el documental de Oxygen.

Además, aseguró que Guzmán mantenía su vida criminal separada de la familiar: “Él no se sentaba a hablar conmigo sobre su trabajo. Ni yo le preguntaba, ni lo veía trabajar”.

Emma Coronel manda mensaje a víctimas del narco

En uno de los momentos más destacados del documental de Oxygen, Emma Coronel aborda por primera vez el sufrimiento de las víctimas del narcotráfico.

FILE PHOTO: Emma Coronel Aispuro, the wife of Joaquin Guzman, the Mexican drug lord known as "El Chapo", exits the Brooklyn Federal Courthouse during the trial in the Brooklyn borough of New York, U.S., February 5, 2019. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

“Me solidarizo con todas las personas que han perdido a un ser querido, que han sufrido”, expresó y añadió: “Lo siento mucho”.

Estas palabras marcan un giro en su discurso, mostrando una faceta de reconocimiento hacia quienes han padecido las consecuencias de la violencia ligada al crimen organizado.

FILE PHOTO: Emma Coronel Aispuro, the wife of Joaquin Guzman, the Mexican drug lord known as "El Chapo", exits the Brooklyn Federal Courthouse, following the sentencing of Guzman in the Brooklyn borough of New York, U.S., July 17, 2019. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

¿Qué es de Emma Coronel hoy?

Tras su liberación en septiembre de 2023, Coronel reveló a Oxygen que intenta reconstruir su vida y apoyar a sus hijas. Entre sus nuevas actividades, destaca su incursión en el modelaje y el desarrollo de su propia marca.

Aunque su futuro sigue vinculado a la sombra del cartel, Coronel insiste en su deseo de avanzar: “Quiero seguir adelante con mi vida”.