Scherer Ibarra y Scherer Pareyón celebran salida de Gertz: “Termina una etapa de persecución y uso personal de la FGR”

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), los abogados Julio Scherer Ibarra y Julio Scherer Pareyón difundieron un comunicado en el que atribuyen al ahora exfiscal la distorsión del papel institucional de la dependencia.

En su mensaje, sostienen que la salida del funcionario representa el cierre de un periodo en el que —según afirman— la Fiscalía funcionó con criterios personales y no bajo principios de autonomía y legalidad.

El documento describe los años recientes como una etapa de presión institucional en la que la FGR habría operado al margen de los estándares que sustentan su carácter autónomo.

Los Scherer refieren que la actuación de Gertz acumuló cuestionamientos públicos y que sus decisiones estuvieron marcadas por conflictos personales.

Argumentan que esto generó un desgaste interno y afectó la credibilidad de la institución.

Ambos señalaron que fueron objeto de acusaciones infundadas y procesos impulsados sin sustento jurídico.

En particular, hicieron referencia al conflicto que estalló en 2022, cuando Julio Scherer Ibarra acusó a Gertz Manero de tráfico de influencias.

Dicho episodio derivó en una confrontación abierta entre el exconsejero jurídico y el fiscal, situación que tensó al interior del gobierno federal y exhibió diferencias entre figuras relevantes de la administración.

Renuncia formal y propuesta diplomática

La salida de Gertz se formalizó mediante una carta dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez.

En el documento, el exfiscal informó que dejará el cargo debido a una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar una representación diplomática en un país “amigo”.

Pese a ello, la mandataria señaló horas antes que no fue notificada directamente y que se enteró del proceso a través de un oficio del Senado.

Esta discrepancia añadió incertidumbre al procedimiento, ya que la renuncia se dio a casi siete años de su llegada a la FGR y antes de concluir el periodo para el que había sido ratificado nuevamente en 2024.

El Senado iniciará el mecanismo constitucional para designar a la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía.

Una gestión marcada por decisiones controvertidas

El periodo de Gertz Manero al frente de la FGR estuvo acompañado de tensiones y críticas derivadas de su actuación en casos de alto perfil.

Entre ellos, destacan procedimientos en los que su intervención generó percepciones de parcialidad, así como resoluciones que fueron cuestionadas por su rapidez o falta de transparencia.

Uno de los casos más visibles fue el proceso contra Alejandra Cuevas y Laura Morán por la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del exfiscal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó los cargos y absolvió a ambas mujeres, lo que reforzó las críticas sobre el uso de la Fiscalía en asuntos con implicaciones personales.

Principales escándalos durante su administración

Caso Cuevas–Morán, concluido con la absolución total por parte de la SCJN.

Cierre en 72 días del expediente del general Salvador Cienfuegos.

Denuncia de Julio Scherer Ibarra en 2022 por presunto tráfico de influencias.

Controversia por la adquisición de una residencia en Las Lomas vinculada a la Universidad de las Américas.

Señalamientos sobre la falta de claridad en su permanencia como rector de la UDLA.

¿Quiénes son los Scherer?

Los Scherer son una familia con larga presencia en la vida pública y jurídica de México.

Julio Scherer Ibarra es abogado y político, conocido por haber sido consejero jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras que su padre, Julio Scherer García, fue uno de los periodistas más influyentes del país, fundador de la revista Proceso y referente del periodismo crítico.

Julio Scherer Pareyón, también abogado y miembro de la familia, ha participado en diversos ámbitos profesionales relacionados con el derecho.

Su apellido está asociado tanto a la defensa de las libertades informativas como a la participación en la esfera política y jurídica del país.