Raúl Rocha reaparece en medio del escándalo por su presunta red criminal

Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo, reapareció en sus redes sociales horas después de que explotara la noticia sobre las investigaciones en su contra por delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol.

El miércoles pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Rocha figura entre los 13 implicados con orden de aprehensión en una causa penal que involucra a empresarios, funcionarios y operadores logísticos bajo señalamientos de conformar una red criminal transnacional.

Sigue promocionando a Fátima Bosch

Pese a la atención mediática y las expectativas de un posicionamiento tras hacerse público el expediente judicial, Rocha Cantú optó por no emitir declaraciones sobre su situación legal.

Su actividad se limitó a compartir, en sus historias de Instagram, un video institucional de Miss Universo. En el material, Fátima Bosch —recientemente coronada— aparece realizando un acto protocolario ante el altar de la reina madre Sirikit en el Gran Palacio de Bangkok, donde coloca un collar de perlas y se arrodilla en señal de respeto.

En el texto que acompaña la publicación, se lee: “Honrando su legado y presentando respeto, en memoria de su majestad, la reina madre de Tailandia. Que su bondad y gracia perduren”.

La aparición pública de Rocha se restringió a la difusión de este contenido, sin incluir ningún mensaje personal ni alusión a la investigación o los rumores en torno a su figura.

Mientras tanto, Fátima Bosch mantiene su agenda oficial tras haber obtenido la corona de Miss Universo hace una semana, en medio de las turbulencias del certamen, las denuncias de jueces por supuesta manipulación en la selección de la ganadora y la ola de comentarios en redes sociales sobre la legitimidad del resultado y los vínculos de su familia con Raúl Rocha.

Fátima Bosch realizó un acto protocolario ante la reina madre Sirikit de Tailandia. (Instagram: Miss Universo)

Así operaba la red de Raúl Rocha, según la FGR

La estructura delictiva atribuida a Rocha coordinaba el tráfico de hidrocarburos robados desde Guatemala, transportándolos por rutas ilegales hacia el centro de México. La red operaba mediante empresas fachada y facturación simulada, mezclando combustible con aditivos para darle apariencia legal antes de venderlo en gasolineras controladas por el grupo.

En paralelo, la organización habría consolidado rutas para el tráfico de armas, importando armamento oculto en cargamentos de ropa y fayuca a través de la frontera sur y utilizando empresas de seguridad privada para rematricular los registros y dar apariencia formal al material.

Las autoridades vinculan estos movimientos con la provisión de recursos a cárteles nacionales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito o Grupo Sombra, y confirman que la red contaba con protección institucional mediante el pago de sobornos y la filtración de información sensible a través de funcionarios de la FEMDO.

Repercusiones en Miss Universo y la crisis reputacional de la franquicia

La controversia llega en uno de los momentos de mayor exposición para Miss Universo, dadas las sospechas que rodearon la final y el triunfo de Bosch.

El director de la Organización Miss Universo y copropietario de la marca pasó de ser imputado por la FGR por tráfico ilegal de armas y combustible a testigo protegido. (@fatimaboschfdez, @raulrocha777, Instagram)

La crisis se acentuó por la renuncia de jueces internacionales antes de la final, que denunciaron manipulación del proceso de selección, así como por las versiones sobre negocios entre Raúl Rocha y el padre de la ganadora, Bernardo Bosch, funcionario de Pemex.

El escándalo se amplificó cuando autoridades internacionales confirmaron esta semana que Anne Jakrajutatip, copropietaria tailandesa de la franquicia, enfrentaba orden de detención por fraude en su país.

El descrédito y la incertidumbre sobre el futuro de la empresa sumaron presión, al grado que se dice que Fátima Bosch estaría analizando su permanencia en el título.

La atmósfera de escándalo no solo puso en tela de juicio la integridad del certamen, sino que también provocó una campaña de ataques y violencia digital contra la propia Bosch.

La modelo y diseñadora mexicana denunció públicamente a través de redes sociales que desde su coronación ha recibido insultos, mensajes de odio y amenazas de muerte.

Por ahora, el directivo de Miss Universo, quien supuestamente se habría convertido en testigo protegido de la FGR en la víspera de la final del certamen, no se ha pronunciado al respecto.