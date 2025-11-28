Padre de joven desaparecido convoca bloqueo en autopista México-Querétaro: “Tengo 15 días sin ver a mi hijo”

Convocan a bloqueo de caseta en Tepotzotlán. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La indignación y la desesperación de Luis Cisneros, padre de Jeshua Cisneros Lechuga, han desembocado en una convocatoria pública para bloquear la caseta México-Querétaro en dirección norte, a la altura de Tepotzotlán.

El objetivo de esta acción es exigir respuestas claras a las autoridades ministeriales y presionar a las empresas ubicadas a lo largo de la autopista para que colaboren con la entrega de videos que puedan aportar información sobre el paradero de su hijo, desaparecido desde el 13 de noviembre.

En un mensaje difundido a través de Facebook, Luis Cisneros anunció que la manifestación se realizará este viernes a las 17:00 horas y solicitó el respaldo de la sociedad civil para fortalecer su demanda. El padre del joven de 18 años expresó su frustración ante la falta de avances en la investigación por parte de la Fiscalía de Justicia, área de personas desaparecidas, a la que acusó de retroceder en el proceso.

“La Fiscalía de Justicia de Cuautitlán Izcalli del área de desaparecidos refiere que no se le habían entregado vídeos. Me pidieron un voto de confianza, el cual erróneamente, confiando en las instituciones, yo les di”, manifestó.

La empresa CRA International informó que había brindado las imágenes a la Fiscalía en colaboración con la búsqueda de Jeshua Cisneros. Foto: (CRA International)

La controversia se intensificó cuando CRA Internacional emitió un comunicado en el que aseguró haber entregado los videos de sus cámaras de vigilancia a la Fiscalía desde el 25 de noviembre, contradiciendo la versión oficial que sostenía no haber recibido dicho material.

Esta discrepancia ha incrementado la desconfianza de la familia hacia las autoridades y ha motivado la decisión de realizar el bloqueo. “Yo ya estoy harto”, declaró Luis Cisneros en un video difundido en redes sociales, donde también afirmó: “Si yo no levanto la voz y hago esto, no me van a dar respuestas”.

El padre de Jeshua relató que, hasta el momento, la única empresa que ha colaborado con la entrega de material gráfico es CRA Internacional. Aún espera la cooperación de otras compañías como Alpura, Gatorade, Suzuki, Hyundai y del parque industrial Cuamatla, con la esperanza de obtener imágenes que permitan reconstruir el trayecto de su hijo el día de su desaparición.

Según su testimonio, la última vez que se vio a Jeshua fue cuando caminaba por la lateral de la autopista México-Querétaro, en la ruta que va de Plaza San Marcos a la colonia Jardines de la Hacienda, pasando por el exterior de varias empresas.

Familiares siguen en la búsqueda de Jeshua Cisneros Lechuga. Foto: (FGE)

El caso ha generado inquietud adicional debido a testimonios que señalan que policías habrían realizado una revisión al joven poco antes de que se perdiera su rastro. Las únicas imágenes disponibles hasta ahora muestran a Jeshua transitando por las calles de la zona donde fue visto por última vez.

“Disculpen lo que esto va a generar, pero yo necesito a mi hijo de vuelta”, expresó Luis Cisneros, quien lleva 15 días sin noticias de su hijo y ha decidido intensificar sus acciones ante la falta de resultados.

La convocatoria al bloqueo de la autopista representa un llamado urgente a la acción y a la solidaridad de la comunidad de Cuautitlán Izcalli, en un contexto marcado por la incertidumbre y la exigencia de respuestas concretas por parte de las autoridades y las empresas involucradas.