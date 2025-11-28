Jenni Rivera regresa este 2025: cuándo se estrena el álbum póstumo de la Diva de la Banda

Fotografía de archivo de la cantante estadounidense de origen mexicano Jenni Rivera cantando durante la entrega de los Premios Grammy Latino, el 11 de noviembre de 2010, en Las Vegas, Nevada (EE.UU.). EFE/ Paul Buck

El próximo 9 de diciembre se cumplirán 13 años del lamentable fallecimiento de Dolores Janney Rivera Saavedra, mejor conocida como Jenni Rivera.

La intérprete de música ranchera perdió la vida a los 43 años de edad tras sufrir un accidente aéreo; se trasladaba de Monterrey a Toluca para participar en la gran final de “La Voz México”, reality donde se desempeñó como coach.

La muerte “Diva de la Banda” conmocionó a sus millones de fans, quienes la recuerdan todos los años con sus icónicas canciones y todo indica que este 2025 no será la excepción, pero no con sus famosos temas, sino con uno nuevo que está a punto de estrenarse.

(IG: @jennirivera)

¿Cuándo se estrena la nueva canción de Jenni Rivera?

Fue en noviembre de 2025 cuando la cuenta de Instagram de la cantante registró actividad; los administradores publicaron un video de una flor que, semana con semana, fue revelando sus pétalos hasta destapar el lanzamiento musical.

“En el 2009, Jenni nos dejó la voz. Hoy, le agregamos banda. El legado continúa”, se lee.

Esto desató un sinfín de rumores en redes sociales sobre qué tipo de material musical póstumo se estrenaría en memoria de la Diva de la Banda.

Así anunciaron su próximo lanzamiento musical póstumo IG: @jennirivera

No fue hasta que la cuenta verificada de la cantante en Instagram confirmó el lanzamiento de un álbum llamado “La Gran Señora” el próximo viernes 5 de diciembre.

Fans de Jenni Rivera esperan con ansias

En cuestión de segundos, la publicación en el Instagram de la Diva de la Banda se inundó con reacciones por el próximo lanzamiento.

Mientras algunos confesaron sentirse nerviosos por cómo se escucharán las canciones, otros revivieron las teorías sobre su fallecimiento.

Jenni Rivera fue una de las cantantes del regional mexicano más cotizadas, vendió más de 20 millones de discos Foto: Cuartoscuro

"Con paciencia esperaré hasta tu regreso."

"Jenni por ti me despertaré temprano, no me decepciones."

“Si estas viva te juro que olvido a mi ex."

“Ya di que estás viva, Jenni. No pude ni dormir esperando a que llegara este momento."

"Nadie me avía ilusionado tanto como tú."

"Usaron nuestras genuinas ganas de que Jenni estuviera viva solo para marketing."