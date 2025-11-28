México

Jenni Rivera regresa este 2025: cuándo se estrena el álbum póstumo de la Diva de la Banda

En diciembre se cumplirán 13 años del lamentable deceso de la “Gran Señora”

Guardar
Fotografía de archivo de la
Fotografía de archivo de la cantante estadounidense de origen mexicano Jenni Rivera cantando durante la entrega de los Premios Grammy Latino, el 11 de noviembre de 2010, en Las Vegas, Nevada (EE.UU.). EFE/ Paul Buck

El próximo 9 de diciembre se cumplirán 13 años del lamentable fallecimiento de Dolores Janney Rivera Saavedra, mejor conocida como Jenni Rivera.

La intérprete de música ranchera perdió la vida a los 43 años de edad tras sufrir un accidente aéreo; se trasladaba de Monterrey a Toluca para participar en la gran final de “La Voz México”, reality donde se desempeñó como coach.

La muerte “Diva de la Banda” conmocionó a sus millones de fans, quienes la recuerdan todos los años con sus icónicas canciones y todo indica que este 2025 no será la excepción, pero no con sus famosos temas, sino con uno nuevo que está a punto de estrenarse.

(IG: @jennirivera)
(IG: @jennirivera)

¿Cuándo se estrena la nueva canción de Jenni Rivera?

Fue en noviembre de 2025 cuando la cuenta de Instagram de la cantante registró actividad; los administradores publicaron un video de una flor que, semana con semana, fue revelando sus pétalos hasta destapar el lanzamiento musical.

“En el 2009, Jenni nos dejó la voz. Hoy, le agregamos banda. El legado continúa”, se lee.

Esto desató un sinfín de rumores en redes sociales sobre qué tipo de material musical póstumo se estrenaría en memoria de la Diva de la Banda.

Así anunciaron su próximo lanzamiento musical póstumo IG: @jennirivera

No fue hasta que la cuenta verificada de la cantante en Instagram confirmó el lanzamiento de un álbum llamado “La Gran Señora” el próximo viernes 5 de diciembre.

Fans de Jenni Rivera esperan con ansias

En cuestión de segundos, la publicación en el Instagram de la Diva de la Banda se inundó con reacciones por el próximo lanzamiento.

Mientras algunos confesaron sentirse nerviosos por cómo se escucharán las canciones, otros revivieron las teorías sobre su fallecimiento.

Jenni Rivera fue una de
Jenni Rivera fue una de las cantantes del regional mexicano más cotizadas, vendió más de 20 millones de discos Foto: Cuartoscuro
  • "Con paciencia esperaré hasta tu regreso."
  • "Jenni por ti me despertaré temprano, no me decepciones."
  • “Si estas viva te juro que olvido a mi ex."
  • “Ya di que estás viva, Jenni. No pude ni dormir esperando a que llegara este momento."
  • "Nadie me avía ilusionado tanto como tú."
  • "Usaron nuestras genuinas ganas de que Jenni estuviera viva solo para marketing."

Temas Relacionados

Jenni RiveraLa Diva De La BandaLa Gran SeñoraDiciembreAccidentes De FamososAccidentes Aéreosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Profesiones saturadas y mal pagadas: las licenciaturas que perderán valor en el futuro en México, según el IMCO

Carreras tradicionales con alta matrícula hoy tendrán baja demanda laboral en el futuro, mientras las áreas tecnológicas seguirán creciendo

Profesiones saturadas y mal pagadas:

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 28 de noviembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de

Equipo campeón de la Fórmula 1 estaría interesado en adquirir a este club de la Liga MX

Un gigante del automovilismo mundial podría irrumpir en el futbol mexicano

Equipo campeón de la Fórmula

Herencia de Silvia Pinal: la millonaria cantidad que recibió cada uno de sus hijos

Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel ya recibieron su parte mientras que los “jaloneos” familiares por la sucesión continúan

Herencia de Silvia Pinal: la

Sheinbaum confirma que ofreció a Gertz Manero ser embajador mexicano y aceptó la renuncia de Ernestina Godoy

La mandataria dijo que aún está por definirse el país al que el ahora exfiscal general de la República irá

Sheinbaum confirma que ofreció a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con pacas de ropa: así

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

¿Quién es José Manuel “N”? Exsecretario de Seguridad de Uruapan, señalado en el caso de Carlos Manzo

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

ENTRETENIMIENTO

Herencia de Silvia Pinal: la

Herencia de Silvia Pinal: la millonaria cantidad que recibió cada uno de sus hijos

Alejandra Guzmán comparte conmovedor mensaje en memoria de Silvia Pinal por su primer aniversario luctuoso

¿No pudiste ir a El Cascanueces en Bellas Artes? Aquí la guía definitiva para no perdértelo en Auditorio Nacional

Andrea Escalona sufre bochornoso accidente en plena transmisión en vivo de “Hoy”

Stranger Things 5: qué esperar de los próximos episodios y cuándo estrena el Volumen 2 en México

DEPORTES

David Faitelson cuestiona a Gabriela

David Faitelson cuestiona a Gabriela Cuevas por vincular el sismo del 85 con los problemas de baches en CDMX

Equipo campeón de la Fórmula 1 estaría interesado en adquirir a este club de la Liga MX

Hijo de José Ramón Fernández debutará en Televisa con nuevo podcast teniendo a Christian Martinoli como invitado

Chivas presenta alineación al estilo Dragon Ball Z y la afición enloquece en el Akron

Gabriel Milito mantiene viva la esperanza de Chivas rumbo a la vuelta ante Cruz Azul