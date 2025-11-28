INE ha recibido más de 98 mil solicitudes para identificar a personas desaparecidas a través de datos biométricos

Fotografía de archivo en la que se registró una vista general del frontispicio del edificio sede del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, en la capital mexicana. EFE/Madla Hartz

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hasta el momento ha recibido más de 98 mil solicitudes para la identificación y localización de personas desaparecidas, como parte de la firma de convenios interinstitucionales destinados a realizar confrontas biométricas y análisis de información.

Según el informe presentado ante el Consejo General y divulgado el 20 de noviembre de 2025, las acciones coordinadas entre el INE, fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República, las comisiones nacional y locales de búsqueda han resultado en más de 34 mil respuestas positivas, es decir, casos en los que se logró encontrar al menos un registro útil para la identificación humana.

En un comunicado, el INE detalló que esta colaboración ha permitido atender más de 441 mil solicitudes de localización, alcanzando una efectividad superior al 54%. Las cifras revelan tanto la magnitud del reto como la relevancia de los acuerdos entre instituciones para enfrentar este grave problema humanitario.

Desde 2016, el INE ha firmado más de 40 convenios de colaboración con instancias de procuración de justicia y organismos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país.

Mencionó que estos convenios habilitan el uso de la base de datos biométricos del padrón electoral, integrado por más de 100 millones de registros, posicionando al INE como pieza central en la infraestructura nacional de identificación.

La suma de capacidades ha permitido al INE transformar su función más allá del ámbito exclusivamente electoral, consolidándose como un actor estratégico al servicio de la sociedad mexicana en momentos de crisis.

INE moderniza sistema de citas

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en funcionamiento el nuevo Sistema de Citas INE, una plataforma digital que marca un avance en la Estrategia de Transformación Digital de la institución, según informó el organismo durante la sesión extraordinaria de su Consejo General.

El sistema, disponible a través de INETEL, permite a la ciudadanía agendar, consultar, reprogramar y cancelar citas para trámites de la Credencial para Votar, con un enfoque centrado en la protección de datos y la accesibilidad.

La implementación de este sistema, explicó la consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, “fortalece la atención ciudadana” y mejora la experiencia de los usuarios al adoptar una interfaz intuitiva, adaptada a dispositivos móviles y diseñada según la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación.

Humphrey Jordan subrayó que el sistema incorpora herramientas y recursos gráficos que facilitan la comprensión de los trámites, además de accesibilidad para personas con discapacidad, con el objetivo de eliminar barreras y optimizar cada proceso relacionado con la gestión de la credencial para votar.

En paralelo al lanzamiento, el pleno del Consejo General recibió el Primer Informe Trimestral de Actividades 2025 de la Estrategia de Transformación Digital, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre.

Según el documento, durante estos meses se consolidaron avances en proyectos clave: el sistema de pre-registro en línea, la digitalización en los Módulos de Atención Ciudadana, el desarrollo de la credencial digital, el registro para el voto anticipado y nuevas soluciones para procesar solicitudes de mexicanos residentes en el extranjero.