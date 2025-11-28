México

Hospitalizan a Kunno tras sufrir accidente automovilístico: este es su estado de salud

El participante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” tuvo un choque durante la madrugada

Guardar
El influencer sufrió de un
El influencer sufrió de un esguince cervical de segundo grado (Ig/papikunno)

Kunno, conocido por su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy y su presencia en redes, sorprendió al público al presentarse con un collarín en el foro tras sufrir un accidente automovilístico.

El accidente ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, momento en el que Kunno fue trasladado de inmediato a un hospital para descartar lesiones de gravedad.

Aunque no ofreció detalles sobre las circunstancias del percance, compartió imágenes desde la cama hospitalaria, donde se le observaba bajo los efectos de la anestesia y acompañado por personal médico.

Los detalles del accidente de Kunno

El influencer sufrió de un
El influencer sufrió de un esguince cervical de segundo grado (Ig/papikunno)

En sus historias de Instagram, el propio Kunno explicó: “A todo el público de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, el día de hoy tuve un accidente automovilístico y tengo inflamado el hombro, el pecho, el cuello, la espalda. Estoy en el hospital, me están poniendo todos los trucos para estar feliz, esperamos todo salga bien”.

La noticia desató preocupación entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos a través de distintas plataformas.

Según el diagnóstico del doctor, Kunno sufrió un esguince cervical de segundo grado.

A pesar de la lesión, Kunno optó por no ausentarse del programa matutino y se presentó en el foro horas después del accidente. Durante la coreografía, el influencer se quitó el collarín para continuar bailando, lo que causó sorpresa entre los jueces y la audiencia.

Qué tan peligroso es un esguince cervical de segundo grado

El influencer sufrió de un
El influencer sufrió de un esguince cervical de segundo grado (Ig/papikunno)

Un esguince cervical de segundo grado consiste en la distensión o ruptura parcial de los ligamentos que sostienen las vértebras del cuello. Esta lesión ocurre por un movimiento brusco, como en accidentes de tránsito o caídas, que supera la capacidad de los tejidos para resistir la fuerza.

El esguince cervical de segundo grado presenta síntomas como dolor moderado a intenso, rigidez, limitación del movimiento, inflamación y a veces espasmos musculares. Puede haber dolor referido a hombros, brazos o cabeza. En algunos casos se perciben hormigueos o debilidad en las extremidades, lo que indica irritación de raíces nerviosas.

La peligrosidad radica en las posibles complicaciones si no se trata adecuadamente. El reposo excesivo, la falta de diagnóstico o la rehabilitación inadecuada aumentan el riesgo de dolor crónico, disminución de la movilidad y síndrome del latigazo cervical. No suele provocar inestabilidad severa o daño neurológico permanente, pero sí puede alterar la calidad de vida.

El tratamiento incluye inmovilización breve, analgésicos, antiinflamatorios y fisioterapia. El pronóstico suele ser favorable si el manejo es adecuado y el paciente sigue las indicaciones médicas. Ante síntomas neurológicos o dolor persistente, se recomienda revaluación médica para descartar lesiones mayores.

Temas Relacionados

KunnoLas Estrellas Bailan en Hoymexico-entretenimiento

Más Noticias

Movimiento Ciudadano votará en contra la propuesta de renuncia de Gertz Manero por no haber “causa grave”

El motivo de dejar la titularidad de la Fiscalía General de la República es un presunto nombramiento como “Embajador de México ante un país amigo”

Movimiento Ciudadano votará en contra

David Faitelson se rinde ante Sebastián Abreu tras la victoria contundente de Tijuana sobre Tigres

El cuadro fronterizo se impuso 3 goles por 0 en la ida de los Cuartos de Final

David Faitelson se rinde ante

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

La Fuerza Civil informó que se trató de una célula delictiva que intentaba ingresar al estado

Ataque armado a elementos de

Pensión Mujeres Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarias va el pago de este mes de noviembre

Adultas mayores de 60 a 64 años de edad, pertenecientes a este programa social reciben un total de 3 mil pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar 2025: en

Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez vivieron momentos de tensión al ser detenidos en Canadá

La pareja compartió cómo una infracción de tránsito inesperada interrumpió sus vacaciones familiares, generando tensión, una multa considerable y hasta un susto para su hijo mayor

Mariana Echeverría y su esposo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos hombres transportaban 53 mil

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

Otro golpe del Plan Michoacán: aseguraron explosivos caseros y detuvieron a 7 presuntos delincuentes

Capturan en Chiapas a “El Coreano”, vinculado al reclutamiento de personas en el Rancho Izaguirre

ENTRETENIMIENTO

Mariana Echeverría y su esposo

Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez vivieron momentos de tensión al ser detenidos en Canadá

A sus 80 años, Luis de Alba ya se resigna a la muerte y así quiere recibirla

Fuerza Regida recupera el trono en el ranking de canciones de Spotify con este éxito

Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, lanza mensaje tras el arresto de los presuntos asesinos del argentino

Hijo de Alejandro Fernández aclara si su papá estaba borracho y a punto de vomitar en el palenque de Querétaro

DEPORTES

David Faitelson se rinde ante

David Faitelson se rinde ante Sebastián Abreu tras la victoria contundente de Tijuana sobre Tigres

Remodelación Estadio Azteca: estas son las nuevas pantallas que tendrá el recinto para el Mundial 2026

Monterrey vs América: la IA predice el marcador de la vuelta de cuartos de final

Entrenador costarricense demerita a Miguel Herrera por falta de “escuela” para ser técnico tras dejar fuera a los Ticos del Mundial 2026

Chivas vs Cruz Azul hoy EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025