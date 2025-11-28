Hermana de Sergio Mayer Mori explota contra Natália Subtil por no dejar que su hija visite al habitante de La Granja VIP

Antonia Mayer critica públicamente la postura de Subtil y cuestiona la coherencia en la exposición mediática de la menor (IG, nataliasubtil - mayer.antonia)

La reciente decisión de Natália Subtil de impedir la participación de su hija Mila en el reality “La granja VIP” ha generado una ola de reacciones en el entorno familiar de Sergio Mayer Mori.

La medida, que fue comunicada públicamente por la modelo y conductora brasileña, no solo alteró los planes de la producción del programa, sino que también provocó una respuesta directa de Antonia Mayer, hermana del cantante, quien expresó su descontento ante la postura de Subtil.

La negativa de Natalia Subtil a que su hija visite La Granja VIP

La controversia se intensificó cuando, en medio de rumores sobre una posible aparición de la hija de Mayer Mori en el reality para celebrar su cumpleaños, Subtil emitió un comunicado en el que explicó los motivos de su negativa.

“Por respeto a mi hija y ante las declaraciones que se han realizado, incluyendo afirmaciones falsas e inapropiadas, he tomado la decisión de que no participará en el reality”, afirmó la modelo brasileña en un mensaje que rápidamente se difundió en redes sociales.

Con esta declaración, Subtil dejó claro que su prioridad es el bienestar emocional de la menor, alejándola de cualquier polémica mediática.

La relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil ha estado marcada por altibajos, alternando momentos de cordialidad con episodios de distanciamiento y desacuerdos.

Aunque en tiempos recientes parecía haberse estabilizado, la situación volvió a tensarse tras los comentarios que Mayer Mori realizó sobre Subtil en “La granja VIP”.

El cantante relató que su vínculo con la modelo comenzó cuando él tenía 17 años y ella 27, y que la relación se inició durante la filmación de una película, en un momento en que Subtil estaba casada.

Estas declaraciones reavivaron el debate en torno a las acusaciones de estupro que en su momento se dirigieron contra Subtil, debido a que la relación comenzó cuando Mayer Mori aún era menor de edad.

No obstante, el cantante también ha reconocido aspectos positivos de la madre de su hija, agradeciéndole la forma en que ha criado a la menor y pidiendo disculpas por haberla mencionado en el reality.

Antonia Mayer y la aparente contradicción de Natalia Subtil

La postura de Subtil respecto a la exposición mediática de su hija fue duramente cuestionada por Antonia Mayer. Durante una alfombra roja, la hermana de Mayer Mori manifestó su apoyo al cantante y celebró que el público pueda conocerlo mejor a través del programa.

Al ser consultada sobre la decisión de Subtil de no permitir que la niña participara en “La granja VIP”, Antonia Mayer no ocultó su molestia: “Me enoja y me da mucho coraje”, declaró.

Además, criticó la aparente contradicción en la actitud de Subtil, señalando que si realmente quisiera proteger a su hija de la exposición pública, no la involucraría en videos para redes sociales.

“Expuesta ya está ¿no? La pone a grabar videos, si no la quiere exponer que no la ponga a grabar videos, si yo no quisiera exponer a mi hija no la pondría a grabar videos es lo más coherente, pero cada quien piensa diferente”, comentó Antonia Mayer.